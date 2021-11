Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Prudential : cède moins de 1%, un broker abaisse sa cible information fournie par Cercle Finance • 25/11/2021 à 16:52









(CercleFinance.com) - Prudential cède un peu moins de 1% à Londres, pénalisé par une analyse de UBS qui a abaissé son objectif de cours sur le titre de 1758 à 1720 pence. Cette nouvelle cible laisse toutefois entrevoir un potentiel de progression de 20% pour le titre. UBS confirme d'ailleurs sa recommandation d'achat sur la valeur spécialisée dans les assurances vie. 'Notre valorisation de Prudential continue de pointer à la hausse', indique le broker dans le résumé de sa note, ajoutant que sa nouvelle analyse de la génération de free cash-flow du groupe 'indique une tendance en amélioration'.

Valeurs associées PRUDENTIAL LSE -1.05%