Prudence sur les marchés européens pour démarrer la semaine

(AOF) - Les marchés actions européens sont attendus en timide hausse à l'ouverture de la première séance de la semaine. Ce matin, les statistiques chinoises ont montré un ralentissement de la production industrielle. Mais les ventes au détail, qui servent de révélateur sur la consommation, ont augmenté de 4% sur un an en janvier-février, après une hausse de 3,7% en décembre. Sur le front ukrainien, Donald Trump prévoit de parler à Vladimir Poutine ce mardi et de discuter d'un cesser-le-feu. Le principal rendez-vous hebdomadaire sera le décision de politique monétaire de la Fed, mercredi.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Engie

Engie et le gouvernement belge ont réalisé le closing de l'accord concernant la prolongation pour 10 ans des réacteurs nucléaires Tihange 3 et Doel 4, ainsi que le transfert de responsabilité lié aux déchets nucléaires. Cette étape finale, faisant suite à l'approbation de l'accord par la Commission européenne le 21 février 2025, a mené au versement de la première partie du paiement, relative au transfert de responsabilité pour les déchets nucléaires et le combustible usé. La seconde partie sera versée lors du redémarrage des réacteurs en novembre 2025.

Hoffmann Green

Hoffmann Green a réduit sa perte annuelle qui s'affiche à 4,97 millions d'euros contre 7,86 millions au 31 décembre 2023. La perte opérationnelle 2024 s’élève à 700 000 euros contre -5,2 millions un an plus tôt. Le chiffre d'affaires atteint 13,24 millions d'euros contre 6,04 millions d'euros. Cette forte progression s’explique notamment par la signature de deux contrats structurants aux Etats-Unis, au Royaume-Uni et en Irlande, ayant donné lieu à l’enregistrement de droits d’entrée à hauteur de 10,5 millions d'euros.

Kering

Kering (-10,71% à 223,55 euros) a enregistré la plus forte baisse du CAC 40 vendredi après la nomination inattendue jeudi soir de Demna (Demna Gvasalia de son vrai nom) au poste de directeur artistique de Gucci à compter de début juillet 2025. " Cette nomination fait figure de surprise, son nom ayant été rarement cité pour prendre la suite de Sabato de Sarno écarté début février. Les rumeurs évoquaient plutôt Maria Grazia Chiuri, la directrice artistique des collections femme de Dior, ou Hedi Slimane, qui vient de quitter Celine ", a réagi Invest Securities.

Mersen

Mersen (-15,41% à 19,54 euros) a affiché la plus forte baisse de l'indice SBF 120 la semaine dernière après avoir fait part de perspectives prudentes pour 2025, lors de la publication de ses résultats 2024. "2025 sera une année de transition en raison d'un ralentissement temporaire dans les marchés du véhicule électrique et des semiconducteurs SiC", explique l'expert des spécialités électriques et des matériaux avancé. La société a dû décaler en décembre de 2027 à 2029 ses objectifs à moyen terme qu'elle avait communiqués en mars 2023.

Les chiffres macroéconomiques

Aux Etats-Unis, les ventes au détail en février et l'indice manufacturier de la Fed de New York en mars seront publiés à 13h30 avant l'indice NAHB de la confiance des constructeurs immobiliers en mars et Stocks des entreprises en janvier à 15h30.

Vers 8h30, l'euro s'effrite de 0,01% à 1,0876 dollar.

Vendredi à Paris

Les Bourses européennes ont terminé sur une note favorable une semaine marquée par la politique commerciale chaotique de Donald Trump. Sur le plan géopolitique, le porte parole du Kremlin s'est dit "prudemment optimiste" au sujet de la proposition de trêve en Ukraine, rapporte Reuters. En Europe, un accord a été conclu en Allemagne sur la réforme du "frein à l'endettement" et sur un fonds d'infrastructure de 500 milliards d'euros. Le CAC 40 a gagné 1,13% à 8028,28 points, limitant ses pertes sur la semaine à 1,1%. L'EuroStoxx50 a progressé de 1,34% à 5399,79 points.

Vendredi à Wall Street

Les marchés américains ont clôturé sur une note positive. La semaine écoulée a été instable en raison de la politique commerciale erratique de Donald Trump. Le prix de l'or a dépassé pour la première fois la barre des 3000 dollars l'once. Côté statistiques, le moral des ménages s'est dégradé plus que prévu en mars et les prévisions d'inflation ont grimpé. Sur le front des valeurs, Ulta Beauty a brillé en faveur de profits et de revenus supérieurs aux attentes. Le Dow Jones s'est adjugé 1,65% à 41488 points tandis que le Nasdaq a progressé de 2,61% à 17754 points.