Prudence sur les marchés européens avant les PMI et la Fed

(AOF) - Les marchés actions européens sont attendus sur une note hésitante à l'ouverture de la première séance de la semaine. L'attention des investisseurs sera portée ce lundi sur la publication des PMI avant la décision de politique monétaire de la Fed, qui devrait acter une nouvelle baisse des taux mercredi. La Banque d'Angleterre et la Banque du Japon livreront également leur verdict au cours de cette nouvelle séquence hebdomadaire. En Chine, les ventes de détail et les investissements en novembre ont fortement ralenti malgré le soutien de Pékin.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

JCDecaux

JCDecaux SE, numéro un mondial de la communication extérieure, avait annoncé le 14 décembre 2023 avoir signé un accord relatif à un projet de fusion de ses activités en Slovaquie avec Akzent Bigboard, la filiale spécialisée dans la communication extérieure de JOJ Media House Group, le premier groupe de média en Slovaquie. Les parties ont finalement décidé d'un commun accord de ne pas procéder à la transaction.

Orapi

Orapi annonce que Portzamparc BNP Paribas Group et Crédit Industriel et Commercial, agissant pour le compte de Groupe Paredes Orapi, ont informé l’AMF de la décision de l’initiateur de procéder à la mise en oeuvre d’un retrait obligatoire. Ce retrait portera sur les 396.602 actions du groupe de produits d'hygiène non encore détenues par lui, directement et indirectement, au prix de 6,50 euros par action, net de tous frais. Les 396.602 actions Orapi non présentées à l’offre par les actionnaires minoritaires représentent, à l’issue de l’offre, moins de 10% du capital et des droits de vote.

Séché Environnement

Le Groupement d'Autorités Concédantes (GAC) a choisi Séché Environnement (Paris:SCHP) à l'issue de la consultation lancée afin de conclure une nouvelle délégation de service public (DSP) pour la refonte, l'exploitation et la maintenance du nouveau Centre de Traitement et de Valorisation des Déchets (CTVD) situé dans le futur Pôle d'Ecologie Urbaine du quartier de la Prairie de Mauves, à Nantes.

Stellantis

Giorgia Meloni a fait savoir dimanche 15 décembre que le gouvernement italien était prêt à travailler avec Stellantis sur la stratégie future du constructeur automobile à condition qu'il maintienne les emplois et les usines dans le pays."Cela vaut pour Stellantis comme pour toute autre entreprise opérant en Italie. Si l'approche est constructive, s'il y a une volonté de maintenir les usines et les emplois, nous serons prêts à faire notre part du travail",a déclaré, comme le rapporte Reuters, la présidente du Conseil italien.

Les chiffres macroéconomiques

Les indices des directeurs d'achat pour les secteurs manufacturier et des services en décembre seront connus à 9h15 en France, à 9h30 en Allemagne et à 10h00 en zone euro.

Aux Etats-Unis, les indices des directeurs d'achat pour les secteurs manufacturier et des services en décembre seront publiés à 15h45.

Vers 8h30, l'euro s'effrite de 0,01% à 1,0518 dollar.

Vendredi à Paris

Les marchés européens ont clôturé dans le rouge au lendemain de la décision de la BCE. La Banque Centrale a abaissé de nouveau ses taux pour la quatrième fois depuis le début de l'année. Le président Emmanuel Macron a nommé François Bayrou au poste de Premier ministre. Côté statistiques, l'inflation en France est ressortie en rythme annuel à 1,3% en novembre comme attendu par les analystes. Côté valeurs, Casino, Euroapi et Eutelsat quitteront le SBF 120 le 23 décembre prochain. Le CAC 40 a perdu 0,15% à 7409 points et l'Eurostoxx 50 a cédé 0,04% à 4964 points.

Vendredi à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé sans direction claire à l'occasion de la dernière séance de la semaine. Les investisseurs prendront connaissance les 17 et 18 décembre de la décision de politique monétaire de la Fed, qui devrait acter une nouvelle baisse des taux. Côté valeurs, Broadcom a dépassé la barre des 1000 milliards de dollars de capitalisation boursière en séance, après un quatrième trimestre soutenu et une forte demande pour ses produits liés à l'IA. Le Dow Jones s'est replié de 0,20% à 43828 points tandis que le Nasdaq a progressé de 0,12% à 19926 points.