Prudence sur les marchés européens avant la nomination du Premier ministre

(AOF) - Les marchés actions européens sont attendus sur une note prudente à l'ouverture de la dernière séance de la semaine. Parmi les temps forts du jour figurent la nomination dans la matinée du Premier ministre ainsi que les données sur l'inflation en France pour le mois de novembre. Au chapitre des valeurs, le distributeur en difficulté Casino quittera l'indice SBF 120 à compter du 23 décembre, tout comme Euroapi et Eutelsat. Medincell, Planisware et Robertet y feront leur entrée. Aucun changement n'est à noter du côté du CAC 40, a précisé Euronext dans un communiqué.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Casino

Le distributeur en difficulté Casino vit ses dernières séances au sein de l'indice SBF 120 qu'il quittera à compter du 23 décembre, a fait savoir Euronext, dans un communiqué. Le distributeur en difficulté est désormais recentré autour d'enseignes de proximité comme Monoprix et Franprix. Sa capitalisation boursière s'élève à 445 millions d'euros. Outre Casino, deux autres sociétés quittent le même indice : Euroapi et Eutelsat. Elles seront remplacées par Medincell, Planisware et Robertet. Aucun changement n'est à noter au sein de l'indice CAC 40, précise Euronext.

Kering

Kering annonce la nomination de Louise Trotter en tant que nouvelle directrice de la création de Bottega Veneta à compter de fin janvier 2025. L'actuelle directrice de la création de Carven "est reconnue pour sa capacité à puiser son inspiration dans la vie réelle et pour son approche méticuleuse de l'artisanat", souligne un communiqué du groupe de luxe. Dans ses nouvelles fonctions, Louise Trotter succédera à Matthieu Blazy.

Pullup Entertainment

Pullup Entertainment a enregistré au premier semestre, clos fin septembre, un résultat net, part du groupe, de 22,1 millions d’euros contre une perte de 11,5 millions d’euros, un an plus tôt. Bénéficiant d’un bond de l’activité, l’Ebitda de l’éditeur de jeux vidéo est passé en un an de -1,5 million d’euros à 48,3 millions d’euros, faisant ressortir une marge de 21%. Déjà publié, le chiffre d’affaires a atteint 234,3 millions d’euros, en croissance de 176%.

Soitec

Soitec, spécialiste de la conception et de la production de matériaux semi-conducteurs, annonce la poursuite de sa collaboration en matière de recherche avec le Microsystems Technology Laboratories (MTL) du Massachusetts Institute of Technology (MIT), renforçant ainsi sa présence dans le secteur des semi-conducteurs en Amérique du Nord. Cet accord couvre la recherche sur des matériaux semi-conducteurs innovants pour diverses applications - notamment les communications mobiles, les dispositifs de puissance, les capteurs et l'informatique quantique.

Les chiffres macroéconomiques

L'excédent de la balance commerciale en Allemagne ressort à 13,4 milliards d'euros en octobre alors que le consensus tablait sur 15,7 milliards d'euros. Il était de 17 milliards d'euros en septembre.

En France, l'inflation en novembre sera connue à 8h45.

La production industrielle en octobre en zone euro sera communiquée à 11h00.

Aux Etats-Unis, le prix des importations en novembre sera publié à 14h30.

Vers 8h30, l'euro cède 0,12% à 1,0456 dollar.

Hier à Paris

Les Bourses européennes ont clôturé proches de l'équilibre après la décision de la BCE de réduire ses taux d'intérêt pour la quatrième fois de l'année. L'institution devrait poursuivre sa politique d’assouplissement monétaire en 2025 : sa présidente, Christine Lagarde, s'est montrée plus confiante sur les perspectives d'inflation. En France, les investisseurs attendent la nomination d'un nouveau Premier ministre. Du côté des valeurs, les objectifs à moyen terme de Sopra Steria sont sanctionnés. Le CAC 40 s'est effrité de 0,03% à 7420,94 points et l'EuroStoxx50 a gagné 0,17% à 4967,76 points.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé sur une note négative. Les prix à la production en novembre ont dépassé les attentes tout comme les inscriptions hebdomadaires au chômage. Côté valeurs, Adobe a fermé la marche de l'indice S&P 500 après la présentation d'objectifs annuels décevants. Pour sa part, Warner Bros a fini en nette hausse après avoir annoncé une réorganisation de la société. Le Dow Jones s'est replié de 0,53% à 43914 points. Le Nasdaq, qui a franchi la barre des 20000 points pour la première fois de son histoire, a reculé de 0,66% à 19902 points.