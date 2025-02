Prudence sur les marchés européens avant l'inflation US

(AOF) - Les marchés actions européens sont attendus sur une note prudente alors que les investisseurs prendront connaissance ce mercredi des données sur l'inflation aux Etats-Unis. Wall Street a terminé hier en ordre dispersé lors d'une séance marquée par l'audition de Jerome Powell au Congrès. "Nous n'avons pas besoin de nous précipiter pour ajuster notre politique monétaire", a notamment déclaré le président de la Fed. Les tensions commerciales se poursuivent. Donald Trump va imposer dans un mois des droits de douane de 25 % et généralisés sur les importations d'acier et d'aluminium.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Alstom

Alstom a signé un accord-cadre avec Deutsche Bahn pour la digitalisation du réseau ferroviaire en Allemagne. Cet accord-cadre porte sur un nombre ferme d'au moins 1890 unités d'enclenchement et est d'une valeur de plus de 600 millions d'euros. Il y aura plusieurs commandes entre 2025 et 2028, dont une première commande au premier trimestre 2025. La période de mise en œuvre des projets individuels réalisés par Alstom se terminera en 2032.

Carmila

Carmila juge "excellente" sa performance financière et opérationnelle en 2024, avec un résultat net récurrent par action à 1,67 euro, en croissance de 4,5% par rapport à 2023 . Cette société cotée de centres commerciaux créée par Carrefour en vue de valoriser les centres commerciaux attenants à ses hypermarchés affiche des loyers nets à 370,7 millions d'euros en croissance soutenue de 8,3% par rapport à 2023 (+4,2 % en organique) . La dynamique commerciale est "très bonne" avec 942 baux signés et une réversion positive de 3,0%.

Carrefour

Carrefour annonce dans un communiqué son intention d'acquérir les actions détenues par les actionnaires minoritaires de sa filiale brésilienne, Grupo Carrefour Brasil et de la retirer de la Bourse de São Paulo. Hors de l'Hexagone, le marché brésilien, en forte croissance, constitue son principal marché avec plus de 15 milliards de chiffre d'affaires engrangés sur les 9 premiers mois de l'année 2024 (+4,4% sur un an). Carrefour détient actuellement 67,4 % de Carrefour Brésil, et a donc décidé d'augmenter sa participation à 100 %.

M6

M6 a dégagé un bénéfice net de 173,1 millions d'euros en 2024, en repli de 27%. Le résultat opérationnel courant ressort en baisse de 19,5% à 242,1 millions d'euros. Le chiffre d'affaires du groupe audiovisuel est stable sur la période, atteignant 1,31 milliard d'euros. A périmètre constant, le chiffre d'affaires publicitaire du groupe atteint 1,06 milliard d'euros, stable (+0,1%) par rapport à 2023, dont 912,3 millions d'euros de chiffre d'affaires publicitaire Vidéo, en croissance de 0,8% par rapport à l'année 2023.

Les chiffres macroéconomiques

Aux Etats-Unis, l'inflation en janvier sera connue à 14h30 avant l'audition de Jerome Powell devant la Commission des services financiers de la Chambre des représentants à 16h00 et l'évolution hebdomadaire des stocks de pétrole à 16h30.

Vers 8h30, l'euro est quasi stable à 1,0362 dollar.

Hier à Paris

Les marchés européens ont clôturé dans le vert après l'audition au Congrès du président de la Fed Jerome Powell, qui a déclaré ne pas vouloir "précipiter" une baisse des taux. Dans le même temps, la guerre commerciale lancée par Donald Trump se poursuit avec l'instauration de droits de douane sur les importations d'acier et d'aluminium. Côté valeurs, Kering a progressé après la publication de ses résultats 2024 moins dégradés qu'attendu grâce à un bon contrôle des coûts. L'indice CAC 40 a gagné 28% à 8028,90 points tandis que l'EuroStoxx50 s'est adjugé 0,62% à 5391,72 points.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé en ordre dispersé à la veille de la publication de données sur l'inflation. Cette séance a été marquée par l'audition de Jerome Powell au Congrès. "Nous n'avons pas besoin de nous précipiter pour ajuster notre politique monétaire", a notamment déclaré le président de la Fed. Les tensions commerciales se poursuivent alors que Donald Trump va imposer dans un mois des droits de douane de 25 % et généralisés sur les importations d'acier et d'aluminium. Le Dow Jones s'est adjugé 0,28% à 44 593 points tandis que le Nasdaq a reculé de 0,36% à 19643 points.