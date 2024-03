Prudence sur les marchés européens avant l'inflation américaine demain

(AOF) - Clôturant en ordre dispersé vendredi, les marchés actions européens sont attendus en repli à l'ouverture de la première séance de la semaine. L'incertitude prédomine après le rapport mensuel sur l'emploi américain.Si les créations de postes ont été plus nombreuses qu'anticipé, le taux de chômage a enregistré une hausse inattendue à 3,9% alors qu'une stabilisation à 3,7% était prévue. Les chiffres de l'inflation outre-Atlantique figurent à l'agenda de mardi.En Chine, les prix à la consommation ont augmenté en février pour la première fois en six mois.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Dassault Aviation

Dassault Aviation indique que son conseil d'administration réuni le 5 mars 2024 a décidé de réduire le capital de la société par voie d'annulation d'environ 1,85 million d'actions propres détenues au nominatif, représentant 2,29% de son capital. Cette décision a été prise par le conseil d'administration sur autorisation de l'assemblée générale mixte réunie le 16 mai 2023. Cette réduction de capital a pris effet le 8 mars 2024. Cette opération n'a pas d'impact significatif sur l'actionnariat de Dassault Aviation.

Guerbet

Guerbet, spécialiste des produits de contraste et solutions pour l’imagerie médicale, annonce le renforcement de son équipe dirigeante avec deux nouvelles nominations. Christine Allard et Eva Ohlsson rejoignent respectivement le groupe en qualité de directrice des affaires publiques et communication et directrice ressources humaines. Directement rattachées à David Hale, directeur général, elles intègrent toutes les deux le comité exécutif de Guerbet.

Immobilière Dassault

Immobilière Dassault a affiché une perte nette part groupe de 26,1 millions d'euros en 2023 contre un profit de 43,84 millions d'euros en 2022. Les comptes du groupe ont été impactés "par l'ajustement défavorable des valeurs du patrimoine immobilier (-43,5 millions), en raison de la pression sur les taux de capitalisation retenus par les évaluateurs et dont l'effet sur la valeur des actifs demeure néanmoins modéré (-3%) au regard du marché en général". Le résultat opérationnel courant a en revanche progressé de 29% à 28,2 millions d'euros.

Peugeot Invest

Dans la perspective de l’évolution future de la présidence du Conseil assurée jusqu’en mai 2025 par Robert Peugeot, le conseil d’administration de Peugeot Invest a décidé d’engager une évolution managériale. Elle conduit à ce que le mandat de directeur général de Bertrand Finet prenne fin à la date d’arrivée de son remplaçant et au plus tard le 31 juillet 2024. Ce changement de dirigeant a pour but de mettre en place un nouveau binôme de dirigeants pour engager une nouvelle étape de développement de Peugeot Invest.

Les chiffres macroéconomiques

Aucune publication d'importance n'est attendue ce jour.

Vers 8h30, l'euro grappille 0,04% à 1,0943 dollar.

Vendredi à Paris

Les marchés actions européens ont fini en ordre dispersé, partagées entre réaction favorable aux chiffres américains de l'emploi et prises de bénéfices. Le très attendu rapport sur l'emploi aux Etats-Unis a révélé des créations d'emplois plus élevées que prévu en février et une hausse inattendue du taux de chômage. Du côté des valeurs, Vivendi a reculé alors que son projet de scission reste flou. L'indice CAC 40 a gagné 0,15% à 8028,01 points et inscrit un nouveau record à 8048,09 points. L'EuroStoxx50 a perdu 0,21% à 4963,61 points.

Vendredi à Wall Street

Les indices américains ont basculé dans le rouge en seconde partie de séance, entraînés par Nvidia. Victime de prises de bénéfices, la star de la cote américaine a perdu plus de 5%. Le titre gagne encore plus de 76% depuis le 1er janvier. La séance a aussi été animée par le rapport sur l'emploi pour février. Si les créations de postes ont été plus nombreuses qu'anticipé, le taux de chômage a enregistré une hausse inattendue à 3,9% alors qu'une stabilisation à 3,7% était prévue. Coté valeurs, le Dow Jones a cédé 0,18% à 38722,68 points et le Nasdaq Composite a perdu 1,16% à 16085,11 points.