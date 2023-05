Prudence sur les marchés avec la dette américaine

Les Bourses occidentales sont timorées lundi en attendant la réunion entre le président Joe Biden et le leader des républicains Kevin McCarthy sur le relèvement du plafond de la dette américaine.

Wall Street progresse légèrement dans les premiers échanges: le Dow Jones gagnait 0,15% vers 13H35 GMT, le S&P 500 0,22% et le Nasdaq 0,23%.

Au sortir d'une semaine en hausse, où Francfort a battu un record en séance et en clôture, les places européennes évoluent sur une note négative: Paris reculait de 0,27%, Francfort de 0,32%, Milan de 0,85% alors que Londres gagnait 0,20%. Sur le marché obligataire, les taux des Etats européens restaient stables.

Exception notable: l'indice Athex de la Bourse d'Athènes bondissait de près de 6,5% après la large victoire de la droite aux élections législatives, qui a appelé à un nouveau scrutin "peut-être le 25 juin" pour s'emparer de la majorité absolue. L'indice est revenu à son plus haut niveau depuis 2014.

Le président Joe Biden et le chef républicain Kevin McCarthy se rencontre lundi en personne afin de poursuivre les négociations à une dizaine de jours de l'échéance du défaut de paiement.

Les marchés mondiaux avaient progressé la semaine dernière en même temps que les discussions, mais un changement de ton de M. Mc Carthy vendredi avait donné moins de relief à la dernière séance.

"On joue à se faire peur et à mesure que la date limite se rapproche on n'est pas à l'abri de problèmes de dernières minutes", estime Philippe de Gouville, du gestionnaire d'actifs d'Ismo.

Par ailleurs, "alors que la réunion de la banque centrale américaine de juin se profile et que la possibilité d'un relèvement, qui était pratiquement exclue il y a une à deux semaines, se fait de plus en plus pressante, les responsables de la Fed sont nombreux" à intervenir cette semaine, relèvent aussi les analystes de Deutsche Bank.

Le Borussia Dortmund champion sur le parquet

L'action Borussia Dortmund bondit (+15,62%) après la victoire dimanche du club de football de la Ruhr qui le place en pôle-position pour le titre de champion d'Allemagne devant le Bayern de Munich. Il n'est plus qu'à un match du titre qui lui échappe depuis 2012.

Côté sport à Francfort, l'équipementier sportif Adidas (+1,25%) a annoncé vendredi commencer fin mai la vente partielle de son stock de baskets Yeezy, produites avec Kanye West, et compter reverser une partie des profits à des ONG, dont l'ADL, qui lutte contre l'antisémitisme.

Amende record en Europe pour Meta

Meta (+1,01%) a écopé lundi d'une amende record d'1,2 milliard d'euros du régulateur irlandais pour avoir enfreint les règles européennes de protection des données (RGPD) avec son réseau social Facebook, sur fond de craintes concernant les programmes de surveillance américains. Meta qualifie l'amende d'"injustifiée et inutile" et demandera en justice sa suspension. Il s'agit de la quatrième amende infligée à Meta dans l'UE en six mois.

Du côté des matières premières et des devises

Les prix du pétrole évoluent sans direction claire, entre l'incertitude quant à l'issue des négociations sur le plafond de la dette américaine qui pèse sur le brut, et la perspective d'une potentielle réduction de l'offre de l'Opep+. Le baril de Brent de Mer du Nord valait 75,79 dollars (+0,29%), vers 13H25 GMT, tandis que le baril américain coûtait 71,76 dollars (+0,29%).

Le prix du gaz naturel en Europe repassait au-dessus ds 30 euros le mégawattheure (-0,25% à 30,10 euros)

Le dollar restait stable lundi face à l'euro dans un marché attentiste, le patron de la Réserve fédérale américaine (Fed) ayant alimenté vendredi l'incertitude sur les futures décisions de politique monétaire aux Etats-Unis. L'euro avançait de 0,07% à 1,0813 dollars.

bur-fs/ys/rhl