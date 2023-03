Prudence sur les marchés avant les réunions de la BCE et sur Credit Suisse

Les Bourses attendaient prudemment jeudi une communication de la Banque centrale européenne sur sa politique monétaire et une réunion du gouvernement suisse consacrée au Credit Suisse, groupe bancaire qui a fait vaciller les marchés la veille.

Après un net rebond à l'ouverture, les places européennes freinaient leur élan, se redressant de 1,29% à Paris, de 0,87% à Francfort, de 1,12% à Londres et de 0,05% Milan vers 11H55 GMT, après leur plongeon de la veille.

Les marchés américains devraient ouvrir sur une note prudente, selon les contrats à terme, qui laissaient augurer une baisse de 0,22% pour le Dow Jones, de 0,17% pour le S&P 500 et une hausse de 0,26% pour l'indice Nasdaq, à forte coloration technologique.

La Banque centrale européenne (BCE) doit trancher à 12H15 GMT sur une nouvelle hausse des taux d'un demi-point de pourcentage pour combattre l'inflation, mais pourrait être tentée d'adoucir sa posture pour donner une bouffée d'air aux banques.

La faillite de plusieurs banques régionales américaines la semaine dernière suivie des déboires chez Credit Suisse cette semaine ont généré une forte inquiétude et ravivé le cauchemar de la crise financière mondiale de 2008, les investisseurs redoutant des répercussions sur tout le système bancaire.

A la Bourse suisse, l'action Credit Suisse remontait au lendemain d'un plongeon historique (près de 25%) dont l'étincelle a été le refus de son premier actionnaire, la Banque nationale saoudienne, d'engager davantage d'argent pour soutenir le groupe helvétique, en difficulté depuis deux ans.

Pour calmer le stress, des réponses ont été apportées par les banques centrales américaine (Fed) et suisse (SNB). Et Credit Suisse a annoncé dans la nuit de mercredi à jeudi qu'il allait emprunter à court terme jusqu'à 50 milliards de francs suisses (50,7 milliards d'euros) à la BNS pour renforcer ses liquidités.

Selon l'agence de presse nationale Keystone-ATS, le gouvernement fédéral suisse va tenir ce jeudi une réunion spéciale consacrée au géant bancaire.

Face à ce tumulte bancaire, "les marchés semblent espérer une modération des hausses de taux avec l'idée que les banques centrales pourraient arbitrer entre stabilité monétaire et stabilité financière", observe Christophe Boucher, directeur des investissements d'ABN AMRO Investment Solutions.

La tâche de la BCE s'annonce compliquée, prise en étau entre sa lutte contre l'inflation, qui reste élevée, et la prévention d'un risque bancaire. Chacun des mots prononcés sera pesé.

Pour Christian Parisot, économiste du courtier Aurel BGC, "le scénario le plus probable est que la BCE relève ses taux directeurs de 50 points de base, comme promis par Mme Lagarde, et que lors de la conférence de presse, la présidente de la BCE communique sur la solidité du secteur européen grâce à une régulation stricte et des liquidités encore largement excédentaires des banques, déposées tous les soirs auprès de la BCE".

Les bancaires encore chétives

L'action Credit Suisse bondissait de plus de 22% dans un fort volume d'échanges sans pouvoir en faire profiter pleinement ses consoeurs.

L'indice du secteur européen des banques (Stoxx 600 Banks) gagnait 0,60% vers 11H40 GMT après avoir plongé de près de 7% la veille.

A Londres, HSBC prenait 1,59% et Barclays 2,16% mais le rebond était plus limité à Paris pour BNP Paribas (+1,38%) et à Francfort pour Commerzbank (+1,79%) tandis que Crédit Agricole, Société Générale et Deutsche Bank repassaient dans le rouge.

Du côté des devises et du pétrole

L'euro se reprenait jeudi face au dollar, le soutien de la banque centrale helvétique à Credit Suisse étant parvenu à rassurer les marchés, avant la réunion de politique monétaire de la BCE. La monnaie unique gagnait 0,30% à 1,0609 dollar vers 11H52 GMT.

Les prix du pétrole manquaient de conviction après un plus bas depuis fin 2021 atteint la veille. Vers 11H45 GMT, le baril de WTI américain se stabilisait (-0,06%) à 67,55 dollars, et le baril de Brent de la mer du Nord regagnait 0,33% à 73,93 dollars.

