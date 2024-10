Prudence sur les marchés avant le rapport sur l'emploi américain

(AOF) - Les indices européens devraient ouvrir cette séance proches de l'équilibre. Elle sera marquée par la publication du rapport américain sur l'emploi en septembre à 14h30. 147 000 créations de postes sont attendues après 142 000 en août. Le taux de chômage est anticipé stable à 4,2%. Les cours de l'or noir se replient légèrement après leur nouvelle envolée d'hier. Les investisseurs continueront de suivre de près l'évolution de la situation au Moyen-Orient, ainsi que les déclarations de Joe Biden... En France, Suez a indiqué qu'il investira avec Renault dans l'économie circulaire automobile.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Casino

Suite à la cession le 26 septembre 2024 d’un portefeuille d’actifs immobiliers, Casino a annoncé avoir réalisé le paiement de 198,7 millions d’euros aux porteurs de la dette obligataire sécurisée portée par sa filiale Quatrim, dont 190,4 millions d’euros de capital et 8,3 millions d’euros d’intérêts courus. Le montant nominal des obligations sécurisées Quatrim est ainsi réduit à 300,5 millions d’euros. Par ailleurs, un paiement d’intérêts interviendra le 7 octobre à hauteur de 7,8 millions d’euros, conformément à la documentation.

FDJ

La Française des Jeux (FDJ) annonce le succès de son OPA lancée en janvier sur le suédois Kindred, qui détient Unibet. Au terme de la période d’offre s’achevant le 2 octobre, 90,66 % du capital du groupe lui a été apporté, alors que FDJ avait par ailleurs acquis directement auprès de Veralda 1,11 % du capital. La condition suspensive de contrôler plus de 90 % étant réalisée, FDJ a décidé de finaliser l’acquisition. Le règlement-livraison pour les actionnaires de Kindred ayant apporté leurs parts à l’offre interviendra à partir du 11 octobre.

Suez/Renault

Renault et Suez ont choisi d’intensifier leur coopération historique et de positionner la société " The Future Is Neutral " en acteur de référence de l’économie circulaire automobile. Suez prend une participation de 20% dans le capital, aux côtés de Renault Group, désormais co-actionnaire à hauteur de 80%. The Future Is Neutral bénéficie d’un apport de ses deux actionnaires de 140 millions d’euros en vue d’accélérer et développer ses activités et de " se positionner en acteur de référence de l’économie circulaire automobile ".

Fermentalg

Fermentalg confirme, à fin septembre 2024, sa nouvelle dynamique commerciale, avec un chiffre d’affaires de 9,7 millions d'euros contre 3,3 millions d'euros à fin septembre 2023, soit une multiplication par près de 3, et 6,2 millions d'euros à fin septembre 2022 qui constituait le précédent plus haut. Pour le spécialiste des microalgues, cette performance "est notamment le fruit de l’élargissement du portefeuille de clients, avec plus de 30% de comptes actifs par rapport à la même période de 2023, et une augmentation du chiffre d’affaires moyen".

Les chiffres macroéconomiques

La production industrielle en août en France sera publiée à 8h45 et le rapport sur l'emploi en septembre aux Etats-Unis à 14h30.

Ce matin, l'euro est stable à 1,1032 dollar.

Hier à Paris

Hormis le Dax, les marchés européens ont clôturé légèrement au-dessus de l'équilibre alors que les tensions géopolitiques au Moyen-Orient s'intensifient. Côté statistique, le taux de chômage en zone euro est stable en août. Côté valeurs, TotalEnergies, qui tenait sa journée investisseurs à New York, a fini en tête du CAC 40. Réfléchissant à une cotation à New York, le groupe pétrolier a annoncé la poursuite des rachats d’actions en 2025 au même rythme que cette année, soit 2 milliards de dollars par trimestre. Le CAC 40 a gagné 0,05% à 7577 pts et l'Eurostoxx 50 a avancé de 0,06% à 4957pts.

Hier à Wall Street

Les marchés américains ont connu une séance volatile pour déterminer dans le rouge. Dans un contexte marqué par les craintes à propos de la situation au Moyen-Orient, des déclarations de Joe Biden sur de possibles frappes israéliennes sur des installations pétrolières iraniennes ont provoqué un nouveau bond de l'or noir. Elles ont refroidi l’ardeur des investisseurs, qui avaient apprécié l’accélération de la croissance dans les services en septembre. Le rapport sur l'emploi est attendu vendredi Le Dow Jones a cédé 0,44% à 42011,59 points et le Nasdaq Composite, de 0,04% à 17918,48 points.