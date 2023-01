Prudence sur les marchés avant la décision de la Fed, mais mois de janvier record pour le CAC

Les résultats de sociétés ont encore animé les échanges. Fortunes diverses pour les valeurs du secteur bancaire. A Paris, Société générale (+2,50%) a figuré parmi les plus fortes hausses du CAC 40. A l'inverse, UBS a perdu 2% en dépit d'un bénéfice net meilleur que prévu pour 2022. UniCredit a bondi de plus de 12 %, après l'annonce de la prochaine distribution de 5,25 milliards d'euros à ses actionnaires sur la base de ses solides résultats 2022. Seb a brillé au sein du SBF 120 gagnant près de 8% après avoir annoncé viser le haut de sa fourchette d'objectifs de marge annuelle.

Côté statistiques, une pluie d'indicateurs a été publiée. L'économie de la zone euro a enregistré au quatrième trimestre une croissance inattendue de 0,1%. En France, La croissance ur la même période est ressortie à +0,1%. Le taux d'inflation en France est remonté à 6 % sur un an après 5,9 % en décembre. "Cette légère hausse de l'inflation serait due à l'accélération des prix de l'alimentation et de ceux de l'énergie", estime l'insee.

Après la Fed, la Banque centrale européenne (BCE) et la Banque d'Angleterre (BoE) dévoileront à leur tour jeudi leurs décisions. Les marchés espèrent une hausse de leurs taux de 50 points de base

Dans ses nouvelles perspectives économiques mondiales, le FMI prévoit une croissance mondiale de 2,9% cette année, soit 0,2 point de pourcentage de plus que prévu en octobre, après 3,4% en 2022.

Les investisseurs seront attentifs mercredi soir aux décisions de la Fed qui devrait relever ses taux d'intérêt de 25 points de base, à 4,50-4,75%. En attendant le discours très attendu de Jérome Powell, ils savent désormais que le Fonds monétaire international (FMI) a légèrement relevé ce mardi sa prévision de croissance mondiale pour 2023 grâce à une demande "étonnamment résiliente" aux Etats-Unis et en Europe, à la baisse des prix de l'énergie et de la réouverture de la Chine.

