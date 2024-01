Prudence sur les marchés ; agitation du côté d'Atos

(AOF) - Les marchés européens sont attendus sur une note prudente. Cette nouvelle semaine sera notamment rythmée par la publication mercredi des prix mensuels à la consommation en zone euro. Vendredi, Wall Street a clôturé en ordre dispersé sur fond de résultats mitigés des banques. Ce lundi, les marchés américains sont fermés en raison de la journée de Martin Luther King. Atos a annoncé le remaniement de son équipe de direction alors que le groupe informatique a averti que son flux de trésorerie disponible serait légèrement inférieur à son objectif initial pour le second semestre de l'année.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Atos

Des informations rapportées par Le Figaro, le 14 janvier, attestent des difficultés actuelles rencontrées par Atos. Selon le quotidien, Jean-Pierre Mustier, nommé président du conseil d’administration de la société le 16 octobre dernier, a demandé au Tribunal de commerce de Nanterre de confier à Hélène Bourbouloux, administratrice judiciaire, la mission d'aider Atos à négocier avec les vingt-deux banques créancières du groupe. Les lignes de financement doivent être renégociées avant le 24 janvier.

Dassault Aviation

Dassault Aviation a dressé le bilan de son activité commerciale 2023. Le constructeur aéronautique indique que 60 Rafale ont été commandés (42 France, 18 Indonésie) contre 92 Rafale Export en 2022. 18 "Rafale Indonésie" supplémentaires sont entrés en vigueur le 8 janvier 2024 et ne sont pas compris dans les 60 Rafale commandés en 2023. De plus, 23 Falcon ont été commandés, contre 64 en 2022. 13 Rafale (11 France, 2 Export) ont été livrés, pour une prévision de 15 livraisons, contre 14 Rafale (13 Export, 1 France) livrés en 2022.

Safran

Safran a conclu une convention avec un prestataire de services d'investissement pour la mise en œuvre d'une nouvelle tranche de rachat de ses propres actions afin de permettre, d'une part, la remise d'actions en cas de conversion de ses obligations convertibles venant à maturité en 2028 et, d'autre part, pour l'allocation ou la cession d'actions à des salariés ou mandataires sociaux de Safran ou des sociétés du groupe.

Vivendi/Orange

L’Autorité de la concurrence annonce avoir autorisé "sous conditions" la prise de contrôle exclusif des sociétés OCS et Orange Studio par le groupe Canal Plus, qui lui a été notifiée le 11 juillet 2023. L’Autorité précise qu’afin "de remédier aux risques d’atteinte à la concurrence identifiés", Groupe Canal Plus a "souscrit des engagements visant, notamment, à préserver la diversité de l’offre cinématographique française".

Les chiffres macroéconomiques

En Allemagne, le PIB en 2023 sera connu à 10h00.

La production industrielle en novembre en zone euro sera communiquée à 11h00.

Les marchés boursiers américains sont fermés pour la Journée de Martin Luther King.

Vers 8h30 , l'euro glane 0,O7% à 1,0958 dollar.

Vendredi à Paris

Les marchés européens ont clôturé sur une note favorable en dépit de résultats bancaires mitigés aux Etats-Unis. La saison des résultats est désormais lancée outre-Atlantique. A Paris, Airbus a enregistré l'une des plus fortes hausses du CAC 40 grâce au dépassement de son objectif de livraisons en 2023. Le CAC 40 a gagné 1,05% à 7465,14 points, permettant à l'indice phare de la place parisienne de progresser de 0,60% cette semaine. L'EuroStoxx50 s'est adjugé 0,76% à 4476,18 points. Le pétrole a progressé après les frappes contre les Houthis.

Vendredi à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé en ordre dispersé la dernière séance de la semaine. Celle-ci marquait le coup d'envoi des résultats trimestriels. Sous le feu des projecteurs, les banques américaines ont récolté des performances mitigées. Bank of America, Citigroup et JP Morgan ont terminé en repli en Bourse. Côté statistiques, les prix à la production core en décembre sont quasiment en ligne avec les attentes. Le Dow Jones a trébuché de 0,31% à 37692 points tandis que le Nasdaq a glané 0,02% à 14972 points.