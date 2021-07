Prudence sur les Bourses mondiales avant les minutes de la Fed

Les investisseurs restaient prudents mercredi sur les marchés d'actions mondiaux, avant la publication des minutes de la banque centrale américaine (Fed).

Vers 16H30 (14H30 GMT), si Paris grignotait 0,05% et Londres 0,44%, Francfort (+0,99%) et Milan (+0,17%) affichaient des gains plus marqués. La veille, elles avaient terminé en baisse.

A Wall Street, après un démarrage en légère hausse, les trois indices évoluaient dans le rouge vers 14H30 GMT : le Dow Jones perdait 0,25%, le Nasdaq reculait de 0,12% et le S&P 500 cédait 0,05%.

Les investisseurs s'inquiètent notamment d'un potentiel ralentissement de la croissance économique et de la progression du variant Delta de Covid-19.

"La situation macroéconomique semble un peu moins bien comprise - la croissance a-t-elle atteint un sommet?, l'inflation va-t-elle anéantir les gains économiques, est-ce que l'inflation inquiète vraiment la Fed?", s'interroge Neil Wilson, analyste chez Markets.com.

"La publication aujourd'hui du procès-verbal de la dernière réunion du FOMC", le comité de politique monétaire de la Réserve fédérale (Fed), "nous permettra d'en savoir beaucoup plus à ce sujet", ajoute-t-il.

La Commission européenne de son côté a publié dans la matinée des prévisions économiques optimistes.

Elle a rehaussé sa prévision de croissance du PIB pour la zone euro en 2021 à 4,8% (+0,5 point), grâce à l'amélioration de la situation sanitaire. Elle table aussi désormais sur une progression de 4,5% en 2022 (+0,1 point).

Du côté des indicateurs, le déficit commercial français, lesté par les approvisionnements énergétiques, a continué de se creuser en mai, pour atteindre 6,6 milliards d'euros, et se rapproche de son niveau historique de juin et juillet 2020 (-7,3 milliards d'euros).

En Allemagne, la production industrielle a reculé en mai de 0,3% sur un mois, en raison des problèmes d'approvisionnement en matériaux et composants, qui plombent le secteur.

Le pétrole plonge à nouveau

Les cours du pétrole repartaient à la baisse mercredi après-midi, entraînant les valeurs du secteur.

La référence américaine, le WTI pour livraison en août, perdait 1,77% à 72,07 euros le baril, tandis que le Brent de la mer du Nord pour livraison en septembre lâchait 2,21% à 72,86 dollars.

BP reculait de 1,19% à 307 pence et Royal Dutch Shell (action "B") 0,45% à 1.415 pence. Ce dernier a en outre annoncé mercredi vouloir augmenter les versements à ses actionnaires compte tenu de la réduction de sa dette et d'un marché plus porteur.

A Paris, TotalEnergies cédait 1,75% à 37,24 euros.

Wise établit un record

La fintech britannique Wise, spécialisée dans les transferts d'argent, a fait son entrée mercredi à la Bourse de Londres avec une valorisation de 8 milliards de livres, un record pour une société technologique. Le titre prenait 5% à 840 pence.

Didi poursuit sa chute

Didi, le "Uber chinois", qui avait déjà perdu près de 20% mardi après que l'autorité chinoise de la cybersécurité a ordonné le retrait de l'application des plateformes en ligne, glissait encore de 6,12% à 11,72 dollars.

Alstom déraille encore

Déjà malmené mardi, le constructeur ferroviaire français Alstom cèdait 4,11% à 38,45 euros, restant lanterne rouge de l'indice vedette de la Bourse de Paris, après sa journée investisseurs et des propos de son PDG expliquant qu'il faudrait trois ans à la société pour digérer Bombardier Transport, acheté fin janvier.

Du côté des devises et du bitcoin

L'euro reculait de 0,30% par rapport au billet vert à 1,1788 dollar, et la livre britannique perdait 0,18% à 1,3773 dollar.

Le bitcoin gagnait pour sa part 2,47% à 34.795 dollars environ.

