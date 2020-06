Prudence sur la couronne tchèque ?

(AOF) - Depuis la mi-mai, la paire euro-couronne tchèque s'est considérablement éloignée des sommets atteints après le déclenchement de la crise du Covid-19. La levée du confinement a fait pousser un soupir de soulagement non seulement à la population, mais aussi au marché des devises, constate Commerzbank. Au vu de l'évolution récente du taux de change, le cambiste suppose qu'une bonne partie de l'euphorie de la détente a déjà été prise en compte. La couronne tchèque a d'ailleurs pu en profiter encore plus que les autres monnaies des pays d'Europe centrale et orientale.

Commerzbank conseille toutefois la prudence : " la discussion sur les mesures de politique monétaire non conventionnelles, qui ont exercé une pression considérable sur la couronne jusqu'à la mi-mai, pourrait reprendre au plus tard lorsque le "zéro technique" (c'est-à-dire 0,05 %) pour le taux directeur (actuellement 0,25 %) sera atteint ".

En fin d'après-midi, l'euro progresse de 0,13% à 26,59 couronnes tchèques.