Prudence extrême en Europe après les nouvelles mesures douanières

(AOF) - Clôturant hier en forte baisse, les marchés actions européens sont attendus sur une note prudente à l'ouverture de la dernière séance de la semaine. Hier, Wall Street a terminé en net repli au lendemain de l'annonce de tarifs douaniers plus élevés qu'attendu, faisant craindre une récession à l'échelle mondiale. Les investisseurs prendront connaissance ce vendredi des chiffres de l'emploi américain pour le mois de mars et du discours du président de la Fed sur les perspectives économiques qui prendront en compte le durcissement de la politique commerciale des Etats-Unis.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Akwel

Akwel a dégagé en 2024 un résultat opérationnel courant en baisse de 37,1% sur un an à 38,4 millions d’euros,faisant ressortir une marge de 3,9% contre 5,7% en 2023. Cet équipementier-systémier pour l’industrie automobile et poids lourd affiche un chiffre d’affaires - déjà publié - en baisse de 7,3% à 989,00 millions d’euros. ll sera proposé lors de l’assemblée générale annuelle du 22 mai 2025 la distribution d’un dividende de 0,30 euro par action au titre de l’exercice 2024, stable sur un an.

Boiron

Les laboratoires Boiron publient un résultat net part du groupe 2024 en baisse de 68,4% à 11,33 millions d’euros. Le groupe spécialiste de l’homéopathie pointe l'impact des 20,47 millions d'euros de coûts et provision pour la réorganisation engagée novembre 2024 et qui entrainerait la suppression de 145 postes en France. Les décaissements liés à cette réorganisation seraient étalés sur les cinq années à venir. Le chiffre d’affaires a reculé de 1,2% à 487,55 millions d’euros.

Enensys Technologies

Enensys Technologies, spécialiste de la diffusion vidéo numérique et de l'insertion de publicité ciblée, a dévoilé un résultat net part du groupe de 1,50 million d'euros en 2024 effaçant le déficit de l'année 2023 de l'ordre de 35 000 euros. L'Ebitda s'affiche positif pour la quatrième année consécutive, s'élevant à 2,08 millions d'euros, en progression de 1,51 million. La marge brute est ressortie à 77% contre 78% un an auparavant. Le chiffre d'affaires de la société atteint 15,2 millions d'euros, en amélioration de 2,92 millions.

Sodexo

Sodexo a dévoilé ses résultats du premier semestre d'où ressort un résultat net à 434 millions d'euros, en recul de 12,5%, principalement en raison d'une plus-value exceptionnelle au cours de l'exercice précédent. Le résultat opérationnel s'élève à 580 millions d'euros, contre 642 millions d'euros l'an passé. Le spécialiste de la restauration collective a déclaré un chiffre d'affaires consolidé de 12,5 milliards d'euros, en hausse de 3,1% par rapport à l'exercice précédent.

Les chiffres macroéconomiques

En Allemagne, les commandes à l'industrie sont ressorties stables en février alors qu'elles étaient anticipées en hausse de 3,4%. Elles avaient baissé de 5,5% en janvier.

Aux Etats-Unis, le rapport sur l'emploi en mars sera connu à 14h30.

Vers 8h30, l'euro glane 0,18% à 1,1073 dollar.

Hier à Paris

La séance a été particulièrement difficile sur les marchés internationaux au lendemain de l'annonce des tarifs douaniers plus élevés qu'attendu décidés par Donald Trump. Emmanuel Macron parle d'un "impact massif" sur l'économie européenne. Pour l'heure, l'industrie pharmaceutique est exemptée de ces mesures. Les rares valeurs françaises à échapper à la baisse appartenaient aux secteurs défensifs, comme Orange et Danone. Les cours du pétrole et du dollar ont chuté. Le CAC 40 s'est replié de 3,31% à 7598,98 points et l'EuroStoxx 50 de 3,61% à 5112,41%.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont terminé en forte baisse au lendemain de l'annonce de tarifs douaniers plus élevés qu'attendu, faisant craindre une récession à l'échelle mondiale. Chine et Union européenne ont promis des mesures de rétorsion. L'indice de volatilité de CBOE, considéré comme l'indicateur du niveau de peur à Wall Street, s'est établi au-dessus du seuil de 30 points pour la première fois depuis août dernier. Les trois principaux indices ont subi des pertes jamais connues depuis 2020. Le Dow Jones s'est replié de 3,98% à 40545 points et le Nasdaq de 5,97% à 16550 points.