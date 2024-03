Prudence en vue sur les marchés européens avant la BCE

(AOF) - Les marchés actions européens sont attendus dans le rouge avant la décision de politique monétaire de la BCE en début d'après-midi. Aucune modification des taux n'est attendue. Les investisseurs seront attentifs à ses prévisions économiques, mais surtout à toute indication sur le timing d'une première baisse de taux. Les résultats d'entreprises continueront d'animer les marchés. A Paris, les investisseurs réagiront notamment aux résultats de Teleperformance, CGG, JCDecaux, Eurazeo...

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Eurazeo

En 2023, Eurazeo a enregistré une collecte auprès de tiers en hausse de 21% à 3,5 milliards d'euros, dont 863 millions d'euros auprès de clients particuliers. La société d'investissement affiche des actifs sous gestion en hausse de 9% à 35 milliards d'euros, dont une progression de12% pour les tiers. Les actifs générant des commissions onr progressé de 12% à 25,8 milliards d'euros. Les fee Related Earnings, qui mesurent le résultat récurrent de l'activité de gestion d'actifs, ont augmenté de 22% à 138 millions d'euros, faisant ressortir une marge de 34,8%, en amélioration de 380 points.

Teleperformance

Teleperformance a publié au titre de son exercice 2023 un résultat net part du groupe de 602 millions d'euros contre 643 millions un an auparavant. Le spécialiste de la gestion de la relation client a dégagé un chiffre d'affaires de 8,34 milliards d'euros, en hausse de 2,3% à données comparables (contre 8,41 milliards attendus) et un Ebitda courant de 1,775 milliard d’euros, en croissance de 1,4% par rapport à la même période l’an passé. Le taux de marge s’élève à 21,3%, contre 21,5% l’année précédente.

GL events

Le résultat net part du groupe GL events ressort à 64 millions d'euros en 2023, comparé à 57,1 millions d'euros en 2022. Le bénéfice par action a progressé de 12% à 2,14 euros. Le chiffre d'affaires du spécialiste de l’événementiel est ressorti à 1,42 milliard d'euros en croissance de 9% et de 11% à change constant par rapport à l'exercice précédent. Cette croissance est portée par les pôles Exhibitions et Venues en particulier grâce à la forte performance des zones Europe et Amériques et le rebond des activités en Chine.

Stellantis

Stellantis annonce un plan d’investissement pour la région Amérique du Sud, totalisant 5,6 milliards d’euros entre 2025 et 2030, qui serait le plus gros investissement de l’histoire du secteur automobile brésilien et sud-américain. Les investissements prévus soutiendront le lancement de plus de 40 nouveaux produits au cours de cette période, ainsi que le développement de nouvelles technologies bio-hybrid et de technologies de décarbonation au sein de la chaîne d’approvisionnement automobile. Stellantis est leader au Brésil et en Amérique du Sud, avec respectivement 31,4 % et 23,5% du marché.

Les chiffres macroéconomiques

Les investisseurs attendent la décision de politique monétaire de la BCE à 14h15. Aux Etats-Unis, la balance commerciale en janvier, la productivité et le coût unitaire du travail au quatrième trimestre, mais aussi les inscriptions hebdomadaires au chômage seront connus 14h30.

Le témoignage semestriel du président de la Fed devant la commission bancaire, du logement et des affaires urbaines du Sénat américain est prévu à 16 heures.

L'euro est stable à 1,0898 dollar.

Hier à Paris

Les Bourses européens ont légèrement rebondi ce mercredi. Jerome Powell a frappé par sa prudence lors de son intervention devant le Congrès. "Assouplir trop tôt ou trop fortement notre politique pourrait entraîner un renversement des progrès que nous avons observés en matière d'inflation", a prévenu le président de la Fed. Côté valeurs, Scor a occupé la première place du SBF120 après avoir dévoilé un bénéfice net record. La publication de Dassault Aviation a été sanctionnée. L'indice CAC 40 a gagné 0,28% à 7 954,74 points tandis que l’EuroStoxx 50 a progressé de 0,50% à 4917,36 points.

Hier à Wall Street

Les marchés américains ont légèrement progressé après l'intervention de Jerome Powell devant le Congrès. Le président de la Fed a prévenu "qu'assouplir trop tôt ou trop fortement la politique monétaire pourrait entraîner une annulation des progrès que nous avons observés en matière d'inflation". Côté statistiques, les créations d'emplois dans le privé sont ressorties inférieures aux attentes en février, selon le rapport ADP et le rapport JOLTS était supérieur au consensus. Le Dow Jones a gagné 0,20% à 38661,05 points et le Nasdaq Composite, 0,58% à 16031,54 points.