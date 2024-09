Prudence en vue sur les marchés européens avant l'inflation américaine

(AOF) - Les Bourses européennes devraient ouvrir proches de l'équilibre. La séance sera dominée par la publication de l'inflation en août aux Etats-Unis à 14h30. Cette statistique peut faire pencher la balance en faveur d'une baisse des taux de 25 points de base ou de 50 points de base de la Fed, la semaine prochaine. Sur les marchés pétroliers, les cours du brut rebondissent. En Europe, UniCredit a annoncé une prise de participation d'environ 9% dans sa concurrente allemande. Le secteur bancaire européen sera à surveiller.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Sanofi

Sanofi annonce qu’une étude pivot sur le Dupixent (dupilumab) dans la pemphigoïde bulleuse (PB) a satisfait aux critères d’évaluation principaux et à tous les critères d’évaluation secondaires clés évaluant son utilisation expérimentale chez les adultes atteints d’une maladie modérée à sévère. Dans l’étude, cinq fois plus de patients sous Dupixent ont obtenu une rémission durable de la maladie que les patients sous placebo. S’il est approuvé, Dupixent sera le premier et le seul médicament ciblé pour traiter la PB, aux États-Unis et dans l’Union européenne.

Saint-Gobain

Saint-Gobain a annoncé être entré en négociations exclusives pour la cession au fonds d’investissement institutionnel français Aldebaran, avec une participation minoritaire de la Banque Publique d’Investissement Bpifrance, de PAM Building, sa filiale dédiée à la production de solutions d’évacuations sanitaires et pluviales pour les bâtiments. "Ce projet de cession s’inscrit dans la poursuite de la stratégie d’optimisation du profil du groupe, en ligne avec les objectifs du plan Grow & Impact", explique le spécialiste des matériaux de construction.

Safran

Safran Aircraft Engines a annoncé le projet d’acquisition de la société CRT (Component Repair Technologies), acteur mondial de la réparation de pièces de moteurs aéronautiques basé à Mentor (Ohio, Etats-Unis). Ces nouvelles capacités permettront de renforcer le réseau mondial de maintenance et réparation (MRO) de Safran Aircraft Engines sur le continent américain. La finalisation de ce projet d'acquisition demeure par ailleurs soumise à l'obtention des autorisations réglementaires et aux autres conditions usuelles. Elle devrait être finalisée d'ici la fin de l'année 2024.

Fleury Michon

Au premier semestre 2024, Fleury Michon affiche une décroissance de son chiffre d’affaires de 5,5% par rapport à la même période en 2023 à 399,10 millions d'euros. Ce recul provient principalement de l’activité GMS (grande distribution), lié à un effet de base de comparaison sur le semestre et un contexte inédit de déconsommation avec une orientation des consommateurs vers les produits d’entrée de gamme. Les activités de catering aérien connaissent en revanche une croissance significative.

Les chiffres macroéconomiques

L'inflation en août aux Etats-Unis sera publiée à 14h30 et l'évolution hebdomadaire des stocks de pétrole à 16h30.

Ce matin, l'euro gagne 0,25% à 1,1048 dollar.

Hier à Paris

Les marchés européens n'ont pas confirmé leur bonne forme d'hier. La prudence l'a emporté à la veille de l'inflation américaine en août et à une semaine de la décision de la Fed. L'Opep a légèrement réduit ses prévisions de croissance de la demande pour 2024 et 2025, entraînant une baisse de près de 3% du cours de pétrole qui a basculé sous les 70 dollars, au plus bas depuis fin 2021. Capgemini a brillé dans le sillage des résultats solides d'Oracle et après un relèvement de recommandation de Bank of America. Le CAC 40 a baissé de 0,24% à 7407 points et l'EuroStoxx 50 de 0,61% à 4749 points.

Hier à Wall Street

Les marchés américains ont fini en ordre dispersé. Aucune statistique économique d'importance n'est attendue en cours de séance. Les investisseurs prendront connaissance demain des chiffres de l'inflation en août. Du côté des valeurs, Apple et Alphabet ont été sanctionnées en Europe. Toujours dans le secteur technologique, Oracle a dévoilé des résultats solides et dominé le S&P 500. Le Dow Jones a cédé 0,23% à 40736,96 points tandis que le Nasdaq Composite a progressé de 0,84% à 17025,88 points. Le pétrole a chuté alors que l'Opep est plus pessimiste sur la demande.