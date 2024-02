Prudence en vue sur les marchés européens, Air Liquide en vedette

(AOF) - Les marchés européens sont attendus en légère baisse. Cette séance verra le retour des investisseurs américains. En Asie, la Banque populaire de Chine a abaissé de 25 points de base son taux préférentiel de prêt à 5 ans à 3,95%. Il s'agit de sa plus forte réduction depuis son introduction il y a cinq ans, et d'une baisse plus importante que prévu par le consensus. A Paris, les investisseurs réagiront aux résultats d’Air Liquide et de Bic. En Europe, Barclays a aussi dévoilé ses comptes 2023.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Air Liquide

Air Liquide a dévoilé un résultat net part du groupe de 3,08 milliards d’euros en 2023, en croissance publiée 11,6%. Le résultat net récurrent du spécialiste des gaz industriels est en hausse de 13,3% hors effets de change à 3,32 milliards d’euros. Le résultat opérationnel courant s’est élevé à 5,07 milliards d’euros, en hausse de 4,2%. Le consensus s'élevait à 5,02 milliards. À données comparables, il a progressé de 11,4%. La marge opérationnelle a augmenté de 80 points de base hors effet énergie à 18,4%.

TotalEnergies

Au cours d'une réunion à Paris, TotalEnergies et les Émirats arabes unis ont signé un protocole d'accord instituant la plateforme bilatérale franco-émirienne d'investissement pour le climat. Ce cadre pragmatique doit permettre aux investisseurs des deux pays d'accélérer le déploiement de projets conjoints et d'investissements d'intérêt commun dans le domaine des énergies propres, avec un accent particulier sur la décarbonation des secteurs dits difficiles.

Figeac Aéro

Figeac Aéro, sous-traitant pour le secteur de l'aéronautique, a inauguré vendredi dernier à Casablanca (Maroc) sa nouvelle unité de production, dédiée à la production d'une pièce maîtresse de la nacelle du moteur LEAP-1A. Elle est située au cœur du Technopôle de l'Aéroport Mohammed V de Casablanca. Fruit d'une étroite coopération entre les équipes françaises et marocaines du groupe et les équipes de Safran Nacelles, la nouvelle unité de production s'étend sur une superficie de 4 000 mètres carrés.

Bic

Bic a enregistré au quatrième trimestre un résultat net, part du groupe, de 45,1 millions d’euros contre 12,4 millions d’euros, un an auparavant. La marge d’exploitation ajustée est ressortie à 13,8% contre 8,2% au quatrième trimestre 2022. Elle a progressé de 70 points de base sur l’année à 14,7%. Le chiffre d’affaires trimestriel du fabricant de briquets, de rasoirs, de stylos et d'objets promotionnels a reculé de 0,1% à 526,1 millions d’euros. Il a cependant augmenté de 2,4% sur une base comparable.

Les chiffres macroéconomiques

Les investisseurs attendent l'indice des indicateurs avancés en janvier aux Etats-Unis à 16 heures.

Ce matin, l'euro s'effrite de 0,07% à 1,0771 dollar.

Hier à Paris

Les Bourses européennes ont terminé proches de l'équilibre alors que Wall Street était fermé ce lundi en raison de la commémoration de la naissance de Georges Washington. A Paris, Forvia a fortement chuté, finissant lanterne rouge de l'indice SBF 120, suite à la présentation de ses résultats 2023. Icade s'est aussi replié. Le promoteur immobilier vise "un juste équilibre entre de nouveaux investissements et une réduction de la dette du groupe". Dans de faibles volumes, le CAC 40 a terminé à l'équilibre à 7768,65 points et l'Eurostoxx 50 a reculé de 0,06% à 4762,83 points.

Vendredi à Wall Street

Les marchés actions américains ont bouclé la séance de vendredi sur une note négative. Au chapitre des indicateurs, les permis de construire et les mises en chantier ont déçu en janvier alors que les prix à la production sont ressortis plus élevés qu'attendu. Ce qui devrait conforter les responsables de la Fed dans leur approche attentiste. Côté valeurs, Coinbase a brillé à la faveur de profits bien supérieurs aux attentes au quatrième trimestre. Le Dow Jones a fléchi de 0,37% à 38627 points tandis que le Nasdaq a perdu 0,82% à 15775 points.