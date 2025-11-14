Prudence en vue en Europe ; Vallourec solide

(AOF) - Les marchés actions européens sont attendus sur une note prudente pour cette dernière séance de la semaine. La fin du plus long shutdown de l'histoire des Etats-Unis est tempérée par les inquiétudes sur les valorisations trop élevées des géants de la "tech". Les investisseurs ont revu à la baisse leurs attentes concernant l'assouplissement de la politique monétaire de la Fed. Côté valeurs, Vallourec a signé une performance solide au troisième trimestre. En Europe, le géant du luxe Suisse Richemont a enregistré des ventes trimestrielles supérieures aux attentes.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Alstom

Le chiffre d’affaires d'Alstom s’élève à 9,1 milliards d’euros au cours du premier semestre 2025/26, soit une hausse de 3% en données publiées et 8% sur une base organique, par rapport à la même période de l’exercice fiscal précédent. Le résultat d’exploitation ajusté s’élève à 580 millions d’euros sur ce semestre, soit une hausse de 13% en données publiées. La marge d’exploitation ajustée s’établit à 6,4% en pourcentage du chiffre d’affaires, contre 5,9% lors du premier semestre 2024/25.

Eiffage

Eiffage a dévoilé un chiffre d'affaires de 6,4 milliards d'euros au troisième trimestre, en croissance de 8,5%. Le groupe de construction et de concessions a enregistré une croissance organique à 4,2% (contre +4,6% pour la division Travaux). Dans ce contexte favorable, le groupe confirme ses perspectives pour 2025, prévoyant, dans les Travaux, un chiffre d'affaires en croissance dans toutes les branches.

Ubisoft

Ubisoft annonce le décalage de la publication de ses résultats pour le premier semestre 2025-26 tout en demandant à Euronext de suspendre la cotation de ses actions et de ses obligations à compter de l'ouverture des marchés le 14 novembre 2025 et jusqu’à la diffusion de ses résultats pour le premier semestre 2025-26 dans les prochains jours. L'éditeur de jeux vidéo précise dans un communiqué qu'il tiendra le marché informé de la date de reprise de la cotation.

Vallourec

Vallourec a dégagé au troisième trimestre un résultat brut d'exploitation de 210 millions d'euros au troisième trimestre après 168 millions un an plus tôt à la même période. Le fabricant français de tubes en acier s'attend désormais à un RBE entre 195 et 225 millions d'euros au quatrième trimestre, confirmant ainsi son objectif d'un chiffre en progression au second semestre par rapport au premier.

Les chiffres macroéconomiques

En France, les chiffres définitifs de l'inflation en octobre et les créations d'entreprises en octobre seront connus à 8h45.

En zone euro, l'estimation rapide du PIB au troisième trimestre et la balance commerciale en septembre seront communiquées à 11h00.

Aux Etats-Unis, les prix à la production en octobre et les ventes au détail en octobre seront publiés à 14h30 avant les stocks des grossistes en septembre à 16h00 et l'évolution hebdomadaire des stocks de gaz à 16h30.

Vers 8h30, l'euro glane 0,05% à 1,1643 dollar.

Hier à Paris

L'effet positif de la fin du shutdown n'a duré que quelques heures : les indices européens ont terminé dans le rouge. Ils ont fait l'objet de prises de bénéfices après avoir pour certains touché récemment de nouveaux plus haut historiques, dont le CAC 40 ce matin à 8 314,23 points. Paris a longtemps fait exception avant de succomber à la pression vendeuse. Du côté des valeurs, les perspectives de Siemens ont été sanctionnées. A Paris, Carrefour a bénéficié de l'entrée à son capital de la famille Saadé. Le CAC 40 a cédé 0,11% à 8232,49 points et l'EuroStoxx50 a perdu 0,76% à 5743,43 points.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont nettement clôturé dans le rouge l'avant-dernière séance de la semaine. Le plus long "shutdown" de l'histoire des Etats-Unis (43 jours) a pris fin au lendemain de l'accord budgétaire voté par le Congrès et promulgué dans la foulée par la Maison Blanche. Les investisseurs ont revu à la baisse leurs attentes concernant l'assouplissement de la politique monétaire de la Fed. Côté valeurs, Disney a dévissé dans le sillage de sa performance trimestrielle mitigée. Le Dow Jones a reculé de 1,65% à 47457 points et le Nasdaq de 2,29% à 22870 points.