 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 185,81
-0,57%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Prudence en vue en Europe ; Vallourec solide
information fournie par AOF 14/11/2025 à 08:24

(AOF) - Les marchés actions européens sont attendus sur une note prudente pour cette dernière séance de la semaine. La fin du plus long shutdown de l'histoire des Etats-Unis est tempérée par les inquiétudes sur les valorisations trop élevées des géants de la "tech". Les investisseurs ont revu à la baisse leurs attentes concernant l'assouplissement de la politique monétaire de la Fed. Côté valeurs, Vallourec a signé une performance solide au troisième trimestre. En Europe, le géant du luxe Suisse Richemont a enregistré des ventes trimestrielles supérieures aux attentes.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Alstom

Le chiffre d’affaires d'Alstom s’élève à 9,1 milliards d’euros au cours du premier semestre 2025/26, soit une hausse de 3% en données publiées et 8% sur une base organique, par rapport à la même période de l’exercice fiscal précédent. Le résultat d’exploitation ajusté s’élève à 580 millions d’euros sur ce semestre, soit une hausse de 13% en données publiées. La marge d’exploitation ajustée s’établit à 6,4% en pourcentage du chiffre d’affaires, contre 5,9% lors du premier semestre 2024/25.

Eiffage

Eiffage a dévoilé un chiffre d'affaires de 6,4 milliards d'euros au troisième trimestre, en croissance de 8,5%. Le groupe de construction et de concessions a enregistré une croissance organique à 4,2% (contre +4,6% pour la division Travaux). Dans ce contexte favorable, le groupe confirme ses perspectives pour 2025, prévoyant, dans les Travaux, un chiffre d'affaires en croissance dans toutes les branches.

Ubisoft

Ubisoft annonce le décalage de la publication de ses résultats pour le premier semestre 2025-26 tout en demandant à Euronext de suspendre la cotation de ses actions et de ses obligations à compter de l'ouverture des marchés le 14 novembre 2025 et jusqu’à la diffusion de ses résultats pour le premier semestre 2025-26 dans les prochains jours. L'éditeur de jeux vidéo précise dans un communiqué qu'il tiendra le marché informé de la date de reprise de la cotation.

Vallourec

Vallourec a dégagé au troisième trimestre un résultat brut d'exploitation de 210 millions d'euros au troisième trimestre après 168 millions un an plus tôt à la même période. Le fabricant français de tubes en acier s'attend désormais à un RBE entre 195 et 225 millions d'euros au quatrième trimestre, confirmant ainsi son objectif d'un chiffre en progression au second semestre par rapport au premier.

Les chiffres macroéconomiques

En France, les chiffres définitifs de l'inflation en octobre et les créations d'entreprises en octobre seront connus à 8h45.

En zone euro, l'estimation rapide du PIB au troisième trimestre et la balance commerciale en septembre seront communiquées à 11h00.

Aux Etats-Unis, les prix à la production en octobre et les ventes au détail en octobre seront publiés à 14h30 avant les stocks des grossistes en septembre à 16h00 et l'évolution hebdomadaire des stocks de gaz à 16h30.

Vers 8h30, l'euro glane 0,05% à 1,1643 dollar.

Hier à Paris

L'effet positif de la fin du shutdown n'a duré que quelques heures : les indices européens ont terminé dans le rouge. Ils ont fait l'objet de prises de bénéfices après avoir pour certains touché récemment de nouveaux plus haut historiques, dont le CAC 40 ce matin à 8 314,23 points. Paris a longtemps fait exception avant de succomber à la pression vendeuse. Du côté des valeurs, les perspectives de Siemens ont été sanctionnées. A Paris, Carrefour a bénéficié de l'entrée à son capital de la famille Saadé. Le CAC 40 a cédé 0,11% à 8232,49 points et l'EuroStoxx50 a perdu 0,76% à 5743,43 points.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont nettement clôturé dans le rouge l'avant-dernière séance de la semaine. Le plus long "shutdown" de l'histoire des Etats-Unis (43 jours) a pris fin au lendemain de l'accord budgétaire voté par le Congrès et promulgué dans la foulée par la Maison Blanche. Les investisseurs ont revu à la baisse leurs attentes concernant l'assouplissement de la politique monétaire de la Fed. Côté valeurs, Disney a dévissé dans le sillage de sa performance trimestrielle mitigée. Le Dow Jones a reculé de 1,65% à 47457 points et le Nasdaq de 2,29% à 22870 points.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des personnes font leurs courses à Paris
    France: L'inflation IPCH revue à la baisse en octobre à 0,8%, selon l'Insee
    information fournie par Reuters 14.11.2025 08:49 

    L'inflation en France, harmonisée selon les normes européennes (IPCH), a accéléré à 0,8% sur un an en octobre, moins que prévu initialement, selon les données définitives publiées vendredi par l'Insee. Les économistes interrogés par Reuters s'attendaient à une ... Lire la suite

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)
    information fournie par Reuters 14.11.2025 08:47 

    (Actualisé avec Rubis, Siemens Energy, Pluxee) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs à suivre vendredi ... Lire la suite

  • vallourec 2 (Crédit: / Crédit Vallourec)
    Vallourec accroit son RBE trimestriel en rythme séquentiel
    information fournie par Zonebourse 14.11.2025 08:45 

    Vallourec publie un RBE (résultat brut d'exploitation) groupe de 210 millions d'euros au titre du 3e trimestre 2025, en hausse de 12% par rapport au trimestre précédent, en ligne avec le milieu de la fourchette prévisionnelle communiquée. Sur son principal segment ... Lire la suite

  • Un cimetière de bateaux à Port-Saint-Louis-du-Rhône, aux portes de la Camargue dans les Bouches-du-Rhône, le 7 novembre 2025 ( AFP / Christophe SIMON )
    Un "Emmaüs de la mer" à la recherche de trésors recyclables dans les cimetières de bateaux
    information fournie par AFP 14.11.2025 08:36 

    Aux portes de la Camargue, des dizaines de coques percées, recouvertes de lichen, gisent sur un terrain vague au fond d'un port. Un cimetière de bateaux devenu le terrain de jeu d'une association qui recycle des pièces de navires de plaisance voués à la casse. ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank