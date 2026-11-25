Logo de la bourse Euronext, près de Paris

par Claude Chendjou

25 novembre - Les principales Bourses européennes sont attendues sur de faibles variations mercredi dans une séance qui devrait être marquée par la prudence au ‌lendemain d'une session dans le rouge, les nouvelles menaces américaines de droits de douane et les interrogations sur l'intelligence artificielle (IA) étant susceptibles de peser sur le moral des investisseurs, en attendant un indicateur clé d'inflation aux Etats-Unis.

D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien devrait ​prendre 0,39% à l'ouverture après un repli de 0,05% mardi. Le Dax à Francfort pourrait avancer 0,30% et le FTSE 100 à Londres progresser de 0,46%. L'indice EuroStoxx 50 est attendu stable et le Stoxx 600 en hausse de 0,17% après une baisse de 0,66% la veille pour ce dernier indice.

L'administration de Donald Trump s'apprête à publier les conclusions d'une enquête visant à contrer ce qu'elle voit comme des surcapacités industrielles chez 16 grands partenaires commerciaux des Etats-Unis, ont rapporté mardi à Reuters des sources. De nouveaux droits d'importation sur une large ​gamme de marchandises sont attendus, ce qui devrait déclencher de nouvelles inquiétudes quant au commerce.

"Même si les taux de droits de douane globaux restent dans les limites précédemment négociées, les modifications apportées à la couverture des produits et aux exemptions pourraient avoir des conséquences importantes pour les industries prises séparément et les chaînes d'approvisionnement régionales", écrivent les analystes de Commerzbank dans ​une note.

Concernant les nouvelles technologies, Nvidia, qui a reculé mardi après un bond de 31,5% lundi, déclenché par le retour de Jensen ⁠Huang au poste de directeur général, devrait dominer de nouveau l'actualité des entreprises. Les investisseurs se concentrent sur les risques politiques et de gouvernance liés à la réintégration du patron de Nvidia sous la pression de Donald Trump.

"Les risques commerciaux immédiats ‌pour Nvidia ont peut-être diminué, mais les risques politiques et juridiques pourraient s'avérer plus durables", a averti Charu Chanana, cheffe stratège en investissements chez Saxo.

La "tech" pourrait toutefois recevoir un peu de soutien avec la publication des comptes financiers de Dell. Le groupe texan prend environ 5% dans les transactions hors séance après avoir revu à la hausse mardi ses prévisions annuelles de chiffre d'affaires et de bénéfice pour la troisième fois depuis le ​début de l'année à la suite de résultats trimestriels records.

Au chapitre des indicateurs économiques, l'agenda du jour ‌comprend la publication à 13h30 GMT de l'indice d'inflation PCE pour le mois d'octobre, très suivi par la Réserve fédérale américaine, ainsi que la deuxième estimation du PIB américain pour le ⁠troisième trimestre.

Ces données sont importantes car elles permettent d'affiner les anticipations sur l'évolution des taux directeurs alors que les traders intègrent actuellement, à une quasi-unanimité, une hausse de 25 points de base des coûts d'emprunt le mois prochain, selon le baromètre FedWatch de CME Group.

A WALL STREET

La Bourse de New York a fini en ordre dispersé mardi, voyant s'effacer une partie des gains importants enregistrés la veille après l'annonce du retour de Jensen Huang à la tête de Nvidia, alors que les investisseurs s'interrogeaient sur les scandales autour du géant technologique ainsi que ⁠sur l'hypothèse de droits de douane américains supplémentaires.

L'indice Dow ‌Jones a gagné 0,85%, ou 423,39 points, à 50.018,70 points.

Le S&P-500, plus large, a perdu 36,08 points, soit 0,50%, à 7.201,09 points.

Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 356,02 points (1,48%) à 23.733,54 points.

EN ASIE

A ⁠la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei a perdu mercredi 2,78%, à 57.011,62 points, et le Topix, plus large, a cédé 0,5%, à 3.746,20 points.

Le marché japonais a été plombé par la chute des valeurs liées à l'IA: parmi les plus fortes baisses figuraient Advantest (-12,94%) et le ‌fabricant d'équipements pour la production de puces Tokyo Electron (-12,53%), tandis que le conglomérat SoftBank Group et le fabricant de puces mémoire Kioxia ont reflué respectivement de 14,83% et 14,18%.

L'indice MSCI regroupant les valeurs d'Asie et du Pacifique (hors Japon) perd 3,2%, ⁠entraîné par une chute de 6,16% du Kospi sud-coréen et un recul de 4,8% de l'indice de référence à Taïwan.

En Chine, le SSE Composite de Shanghai abandonne 2,03% et le ⁠CSI 300 décline de 1,65%, les indices reculant à la suite ‌de la vente massive de valeurs technologiques et la perspective de tensions commerciales avec les Etats-Unis.

Nomura a abaissé ses prévisions de croissance du PIB chinois pour le quatrième trimestre à 4,4% en rythme annuel, contre 4,6% précédemment. L'intermédiaire a également revu à la baisse ses prévisions ​pour l'ensemble de l'année 2026, les ramenant de 4,6% à 4,5%.

"Compte tenu de la correction boursière et des restrictions plus sévères imposées par Washington à ‌l'accès de la Chine aux puces d'IA et à la puissance de calcul avancées, nous prévoyons que l'économie chinoise sera confrontée à des vents contraires plus forts à court terme, dus à un ralentissement de la croissance de la consommation et à une contraction plus marquée des investissements en actifs fixes", a ​déclaré Ting Lu, chef économiste pour la Chine chez Nomura.

LES VALEURS A SUIVRE EN EUROPE:

CHANGES

Le dollar prend 0,21% face à un panier de devises de référence avant la publication d'un rapport clé sur l'inflation américaine.

L'euro recule de 0,26%, à 1,0935 dollar, accentuant un peu son repli après la publication du PIB allemand qui montre que la croissance au troisième trimestre a progressé à un rythme inférieur à la première estimation par rapport au trimestre précédent.

La livre sterling s'échange à 1,3082 dollar (-0,23%).

Le yen est stable, à 159,3 pour un dollar, après la publication de ⁠chiffres montrant que les prix du secteur des services au Japon ont atteint leur plus haut niveau en 36 ans en octobre.

TAUX

Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans se replie de deux points de base, à 4,8818%, après un recul de 1,6 point la veille, en attendant la publication de l'indice PCE des prix aux Etats-Unis, dernier indicateur majeur avant l'ultime réunion de l'année du FOMC, le comité de politique monétaire de la Fed.

Le rendement du Bund allemand de même échéance cède environ deux points de base, à 3,2639%, tandis que le deux ans DE2YT=RR s'affiche quasiment inchangé, à 3,0654%.

PÉTROLE

Les cours pétroliers sont en repli mercredi, effaçant les gains de la veille, la perspective d'un excédent sur le marché compensant les inquiétudes concernant les perturbations du transport maritime au Moyen-Orient.

Le Brent reflue de 1,42% à 90,10 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) décline de 1,67% à 80,68 dollars.

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

FR 07h45 Confiance des ménages novembre 82 80

USA 13h30 Inflation PCE octobre

- sur un mois 0,3% 0,5%

- sur un an 3,8% 3,6%

13h30 PIB (deuxième estimation) T3 3,5 3,4%*

13h30 Inscriptions au chômage semaine au 21 nov 200.000 203.000

* première estimation

(Rédigé ​par Claude Chendjou, avec la contribution de Gregor Stuart Hunter, édité par Augustin Turpin)