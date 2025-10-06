Prudence en vue en Europe sur fond de risque politique français

(AOF) - Les marchés actions européens sont attendus sur une note prudente. Le risque politique en France refait surface alors que Bruno Retailleau, reconduit comme ministre de l'Intérieur dans le gouvernement de Sébastien Lecornu, a critiqué hier soir la composition de la nouvelle équipe moins de deux heures après son annonce.Le spread franco-allemand s'élève à 84,65 points de base. Vendredi, le S&P 500 et le Dow Jones ont atteint des nouveaux sommets en clôture malgré le shutdown qui paralyse les Etats-Unis depuis mercredi. Côté valeurs, Seb a révisé à la baisse ses objectifs annuels.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Coil

Coil annonce la réalisation d’une augmentation de capital réservée d’un montant total de 1,3 million d’euros, souscrite en numéraire par des investisseurs privés et des dirigeants de la société. Dans un contexte marqué par une contraction significative de l’activité et des tensions persistantes sur la trésorerie, cette opération vise à renforcer les fonds propres et soutenir le plan de redressement de la société, sécuriser la continuité d’exploitation en apportant une visibilité accrue sur l’horizon de trésorerie.

Edenred

Edenred a annoncé la conclusion d'un nouveau mandat de rachat d'actions avec un prestataire de services d'investissement dans le cadre de l'extension de son opération de rachat d'actions. Annoncée en décembre 2024, elle représente un montant pouvant atteindre 600 millions d'euros jusqu'en novembre 2027. Ce mandat, visant un montant maximal total initial de 25 millions d'euros est valable jusqu'au 31 décembre 2025, avec l'intention de le prolonger jusqu'au 30 novembre 2027 pour un montant de 225 millions d'euros diminué du montant qui aura été effectivement racheté aux termes de ce mandat.

Seb

Seb révise ses objectifs 2025 face à un environnement incertain et volatil. "Le scénario anticipé fin juillet ne s'est pas concrétisé à ce stade avec l'intensité attendue, notamment en septembre, mois clé du troisième trimestre et amorce de la haute saison", précise, dans un communiqué, le groupe spécialisé dans le domaine du petit équipement domestique. Sur l'ensemble de l'exercice 2025, Seb anticipe désormais une croissance organique des ventes stable à légèrement positive (contre une fourchette de 2 % à 4 % annoncée en juillet).

Transgene

Transgene a annoncé qu’il allait présenter une analyse approfondie de la réponse cellulaire T spécifique des néoantigènes issue de l’essai randomisé de phase I de son vaccin thérapeutique individualisé TG4050. Ce produit est une immunothérapie individualisée développée pour traiter les tumeurs solides. La présentation aura lieu lors de la 40ème conférence annuelle de la Société pour l’immunothérapie du cancer (SITC) à National Harbor dans le Maryland du 5 au 9 novembre.

Les chiffres macroéconomiques

L'indice Sentix du sentiment des investisseurs en octobre en zone euro sera connu à 10h30 avant les ventes au détail en août à 11H00.

Vers 8h30, l'euro cède 0,24% à 1,1708 dollar.

Vendredi à Paris

Les marchés européens ont fait preuve de plus de prudence aujourd’hui et terminé la séance en ordre dispersé. Ils ont bien performé au cours des derniers jours sur fond de renforcement des anticipations de deux baisses des taux de la Fed d’ici la fin de l’année. La Bourse de Paris a réussi à enchaîner une sixième hausse consécutive et gagne ce soir 0,31 %, à 8081,54 points, portant son gain sur la semaine à 2,68 %. De son côté, l’EuroStoxx 50 et le FTSE à Londres ont battu un nouveau record historique grâce à des hausses respectives de 0,09 et 0,67 %. Le Dax a reculé.

Vendredi à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé la semaine sur une note haussière, galvanisés par des indices en forme, le Dow Jones et le S&P 500 ayant enregistré des records en clôture, en dépit du shutdown qui paralyse le pays depuis mercredi. Ce qui a empêché la publication du rapport mensuel sur l'emploi en septembre, prévu avant l'ouverture. Le congrès américain n'a toujours pas trouvé d'accord sur le budget. Le Dow Jones a progressé de 0,51% à 46758 points tandis que le Nasdaq a fléchi de 0,28% à 22780 points.