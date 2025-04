Prudence en vue en Europe ; Publicis confirme ses objectifs 2025

(AOF) - Les marchés actions européens sont attendus sur une note prudente. Donald Trump a déclaré qu'il annoncerait "dans la semaine" de nouvelles surtaxes sur les semi-conducteurs entrant aux Etats-Unis, qui "seront en place dans un avenir pas trop lointain". Les investisseurs restent attentifs à l'évolution de la politique commerciale américaine. Au chapitre des valeurs, LVMH a ouvert hier soir la saison des publications trimestrielles, déclarant un chiffre d'affaires en baisse et inférieur aux attentes. De son côté, Publicis a confirmé ses objectifs 2025.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

GTT

GTT, par l'intermédiaire de son fonds d'investissement GTT Strategic Ventures, annonce sa participation à une levée de fonds de 4,4 millions de francs suisses (environ 4,6 millions d'euros) réalisée par novoMOF, entreprise spécialisée dans les matériaux à haute performance pour le captage du CO2. Cet investissement a été réalisé aux côtés de Shift4Good, Regenerative ltd et d'autres investisseurs. Les nouveaux investisseurs rejoignent les actionnaires institutionnels et privés déjà présents au capital de novoMOF.

LVMH

Au premier trimestre 2025, les ventes de LVMH s'élèvent à 20,31 milliards d'euros en repli de 2% en données publiées et de 3% en organique. Pour autant, le géant du luxe dit avoir " fait preuve d'une bonne résistance et poursuivi sa forte dynamique d'innovation malgré un contexte géopolitique et économique perturbé ". L'Europe est toujours en progression à devises et périmètre comparables. Les Etats-Unis connaissent une légère baisse malgré une bonne performance en Mode et Maroquinerie, et en Montres et Joaillerie.

Publicis

Publicis a fait part d' une progression de son revenu net, l'équivalent du chiffre d'affaires, au premier trimestre, ressortant à 3,54 milliards d'euros, en hausse de 9,4% en données publiées et de 4,9% en données organiques. Le consensus ciblait une croissance organique de 4,5% sur cette période allant de janvier à mars alors que les dirigeants du groupe publicitaire visaient une croissance comprise entre 4% à 5%.

Valneva

Valneva a annoncé que l'agence de santé brésilienne (ANVISA) avait accordé l'autorisation de mise sur le marché à son vaccin unidose IXCHIQ pour la prévention de la maladie causée par le virus du chikungunya chez les personnes âgées de 18 ans et plus. " La décision de l'ANVISA marque la première autorisation mondiale d'un vaccin contre le chikungunya dans un pays où la maladie est endémique ", souligne la société spécialisée dans les vaccins.

Les chiffres macroéconomiques

En France, l'inflation en mars sera connue à 8h45.

La production industrielle en février en zone euro sera communiquée à 10h00.

L'indice ZEW du sentiment des investisseurs allemands sur les perspectives économiques sera publié à 11h00.

Aux Etats-Unis, le prix des importations en mars et l'indice manufacturier de la Fed de New-York en avril seront annoncés à 14h30.

Vers 8h30, l'euro cède 0,06% à 1,1349 dollar. a

Hier à Paris

Les Bourses européennes ont débuté la semaine en nette hausse grâce aux bonnes nouvelles du week-end sur les droits de douane pour les produits technologiques et à la baisse des taux longs. L'indice CAC 40 a progressé de 2,37% à 7273,12 points tandis que l'EuroStoxx50 s'est adjugé 2,59% à 4911,39 points. Alors que la tension sur le marché des taux aux Etats-Unis avait fortement inquiété les investisseurs la semaine dernière, le rendement du 10 ans américain reculait nettement lors de la clôture en Europe.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont terminé en hausse, soutenus par l'annonce d'une exemption provisoire de surtaxes douanières américaines sur les produits de la tech. La baisse des taux longs, à 4,38% contre 4,49% vendredi en clôture, a également rassuré les opérateurs de marchés après les tensions de la semaine dernière. Au chapitre des valeurs, la banque d'affaires Goldman Sachs a fini dans le vert après avoir dépassé les attentes au premier trimestre. Le Dow Jones s'est adjugé 0,78% à 40524 points et le Nasdaq 0,64% à 16831 points.