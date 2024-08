Prudence en vue en Europe : nouvelle pluie de résultats d'entreprises

(AOF) - Les marchés européens sont attendus proches de l'équilibre, avec un biais négatif. Hier, la Fed a ouvert la porte à une baisse des taux en septembre. La Banque d'Angleterre fera connaître sa décision à 13 heures. Les investisseurs attendent également les indices des directeurs d'achat pour le secteur manufacturier en juillet. En attendant, le début de la séance sera animé par une nouvelle pluie de résultats d'entreprises. A Paris, Société Générale et Crédit Agricole ont dévoilé leurs comptes. Worldline a pour sa part lancé un avertissement sur ses résultats.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Société Générale

Au deuxième trimestre, Société Générale a enregistré un résultat net part du groupe de 1,1 milliard d’euros, en hausse de 24%. Il est supérieur au consensus de 973 millions d’euros. Le coût du risque a été multiplié par 2,3 à 387 millions d’euros. Les revenus ont augmenté de 6,3% à 6,7 milliards d’euros, portés par la bonne performance des activités de marché et de transaction banking.

Bic

Le résultat d’exploitation ajusté de Bic reculé de 2,8% à 170 millions d’euros au premier semestre et la marge d’exploitation ajustée est restée stable à 14,9%. Le chiffre d'affaires a atteint 1,14 milliard d'euros, en baisse de 0,5 % à taux de change constants hors Argentine. La performance négative en Amérique du Nord a été partiellement compensée par la forte croissance de 7% dans le reste du groupe. Fin juin, Bic avait lancé un avertissement sur sa croissance en raison d'une baisse plus prononcée que prévu du marché des briquets aux Etats-Unis.

Eurazeo

Eurazeo a annoncé la réalisation de l’acquisition d’Eres Group pour un montant de plus de 350 millions d’euros. L’investissement dans Eres Group représente la cinquième transaction du fonds ECV, déployé à plus de 40%. Fondé en 2005 et basé à Paris, Eres Group est le principal acteur indépendant français dans le conseil et la structuration, la gestion d'actifs et la distribution de plans d'épargne salariale (PEE, PERECO), de régimes de retraite (PER) et de plans d'actionnariat salarié. Eurazeo investit aux côtés des dirigeants, des collaborateurs ainsi que des fondateurs d'Eres Group.

GTT

GTT a reçu, en juillet 2024, deux commandes de son partenaire coréen HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering pour la conception des réservoirs cryogéniques de 12 nouveaux porte-conteneurs propulsés au GNL2 pour le compte de CMA CGM. Dans le cadre de ces nouvelles commandes, Hyundai Heavy Industries et Hyundai Samho Heavy Industries construiront, chacun, six porte-conteneurs. Chaque navire, d’une capacité de 15 500 conteneurs, sera doté de réservoirs GNL d'une capacité totale de 12 750 mètres cubes.

Les chiffres macroéconomiques

Les investisseurs attendent les indices des directeurs d'achat pour le secteur manufacturier en juillet en France à 9h50, en Allemagne à 9h55 et en zone euro à 10 heures.

Le taux de chômage en juin en zone euro sera connu à 11 heures.

La décision de politique monétaire de la Banque d'Angleterre sera dévoilée à 13 heures.

Aux Etats-Unis, les inscriptions hebdomadaires au chômage sont attendues à 14h30 et l'indice des directeurs d'achat (S&P) pour le secteur manufacturier en juillet à 15h45.

Toujours aux Etats-Unis, l'indice des directeurs d'achat (ISM) pour le secteur manufacturier en juillet et les dépenses de construction en juin seront connus à 16 heures.

Ce matin, l'euro perd 0,08% à 1,0819 dollar.

Hier à Paris

Les Bourses européennes ont clôturé le mois de juillet sur une note positive, après une nouvelle vague de publications de résultats d'entreprises et avant la décision de politique monétaire de la Fed ce soir. Le CAC 40 a progressé de 0,76% à 7531,49 points, soutenu par les bonnes performances de Teleperformance, L'Oréal, Danone et Airbus. Toutefois, l'indice phare de la place parisienne a reculé de 0,42% sur tout le mois de juillet. L'Eurostoxx 50 a gagné 0,62% à 4871,16 points. Côté statistiques, le taux d'inflation en zone euro a progressé en juillet.

Hier à Wall Street

Les marchés américains ont confirmé leur bonne orientation après la décision de la Fed. Si, comme attendu, elle n'a pas modifié sa politique monétaire, son président Jerome Powell a ouvert la porte à une baisse des taux en septembre, validant le scénario des marchés. Les indices ont été tirés par les valeurs technologiques grâce aux commentaires de Microsoft sur ses investissements et aux résultats d'AMD. Nvidia a fortement rebondi. L'indice Dow Jones a clôturé sur un gain de 0,24% à 40842,79 points tandis que le Nasdaq Composite a progressé de 2,64% à 17599,40 points.