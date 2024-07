Prudence en vue en Europe, les résultats en vedette

(AOF) - Les marchés européens sont attendus proches de l'équilibre. A partir de cette séance, le rythme de publication des résultats d'entreprises s'accélérera nettement, notamment à Paris. Les publications seront particulièrement nombreuses, mercredi et jeudi. Aujourd'hui, Thales a ajusté ses objectifs 2024 lors de la publication de ses résultats semestriels. Edenred a également présenté les siens. Hier soir, Bénéteau a lancé un avertissement sur ses résultats. LVMH présentera ses comptes semestriels après la clôture.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Thales

Au premier semestre, Thales a enregistré un résultat net consolidé, part du groupe de 1,017 milliard d’euros, en hausse de 57%, tiré notamment par la plus-value de cession de l’activité Transport. L’Ebit du groupe de défense a atteint 1,096 milliard d’euros, soit 11,5% du chiffre d’affaires, contre 993 millions d’euros (11,4% du chiffre d'affaires) au premier semestre 2023. Il a augmenté de 10,4%, dont 4,7% organique). Le chiffre d’affaires s’est établi à 9,493 milliards d’euros, en hausse de 8,9%, dont 6% de croissance interne.

Bénéteau

Bénéteau a annoncé un chiffre d’affaires de sa division Bateau en baisse de 32% au premier semestre à 556,6 millions d'euros, "en ligne avec les attentes" après une année 2023 "record", "sous l’effet prévu des variations de stocks chez les concessionnaires". Le constructeur de navires précise que le chiffre d’affaires annuel de cette division est attendu aux alentours d’1 milliard d’euros sur l’exercice "dans un contexte de baisse de la demande, en particulier aux États Unis sur les petites unités".

ID Logistics

ID Logistics affiche un chiffre d’affaires du deuxième trimestre 2024 à 782,3 millions d'euros, en hausse de 19,7%. La progression s’est élevée à 16% à données comparables. Le groupe international de logistique contractuelle précise que son chiffre d’affaires du premier semestre 2024 atteint 1,51 milliard d'euros, en hausse de 18,7% (14,3% à données comparables), et salue la "poursuite d’une bonne dynamique commerciale avec la signature de nouveaux dossiers".

Lumibird

Lumibird annonce un chiffre d'affaires consolidé à 98,0 millions d'euros au 1er semestre, en hausse de 1% en données publiées et de 2% à taux de change constants et en recul de 2% à taux de change et périmètre constants. Le spécialiste du laser souligne que cette évolution se compare à un 1er semestre 2023 particulièrement dynamique, en progression de 16% en données publiées et de 17% à taux et périmètre constants. Lumibird "dispose d’un carnet de commande solide qui doit encore se renforcer avec la formalisation de nouveaux contrats pluriannuels, notamment dans la Défense".

Les chiffres macroéconomiques

Les investisseurs attendent la confiance des consommateurs en juillet en zone euro à 16 heures, en même temps que les ventes de logements anciens en juin aux Etats-Unis.

Ce matin, l'euro perd 0,05% à 1,0885 dollar.

Hier à Paris

Les Bourses européennes ont rebondi après la décision de Joe Biden de renoncer à briguer un second mandat. Autre nouvelle de la journée, la Banque populaire de Chine a abaissé plusieurs taux, dont son taux préférentiel de prêt à 5 ans de 10 points de base à 3,85%. Côté valeurs, Vivendi a précisé son projet de scission de Canal+, tandis que Covivio a été soutenu par le relèvement de ses objectifs annuels lors de la présentation de ses résultats semestriels. Le CAC 40 a regagné 1,16% à 7 622,02 points tandis que l’EuroStoxx 50 a progressé de 1,48% à 4 898,59 points.

Hier à Wall Street

Début de semaine favorable pour les marchés américains, le retrait de l’élection présidentielle de Joe Biden ne constituant pas une grande surprise pour les investisseurs. Wall Street a été soutenu par les valeurs technologiques. Les résultats d'entreprises seront particulièrement nombreux au cours des prochaines séances. Aujourd’hui, Verizon a été sanctionné en raison de revenus trimestriels plus faibles que prévu. Le Dow Jones a progressé de 0,32% à 40415,44 points tandis que le Nasdaq Composite s'est adjugé 1,58% à 18007,57 points.