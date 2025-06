Prudence en vue en Europe ; la Banque d'Angleterre en ligne de mire

(AOF) - Les marchés actions européens sont attendus sur une note prudente. Le conflit Israël-Iran fait toujours rage et les Etats-Unis n'écartent pas l'idée d'intervenir militairement. La Fed a livré hier soir sa décision de politique monétaire, laissant comme prévu ses taux inchangés."L'incertitude concernant les perspectives économiques a diminué mais reste élevée", a souligné la banque centrale. La Banque d'Angleterre sera au centre des attentions à la mi-journée. Wall Street est fermé ce jeudi à l’occasion d’un jour férié célébrant l’abolition de l’esclavage.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Bureau Veritas

Bureau Veritas annonce une évolution de la structure de son comité exécutif pour "favoriser un meilleur alignement organisationnel, renforcer sa plateforme géographique avec des structures de lignes de produit scalables et optimiser ses opérations pour accroître leur agilité et efficacité", selon un communiqué. Dans le cadre de l'exécution de sa stratégie LEAP | 28, les six régions géographiques opérationnelles existantes seront réorganisées en quatre régions plus larges : Amériques, Europe, Asie Pacifique, Moyen-Orient Caspienne & Afrique.

Eutelsat

Eutelsat et le ministère français des Armée ont conclu un accord-cadre sans précédent à l'occasion du Salon du Bourget. Au titre de la première étape concrète du projet Nexus, la direction générale de l'armement a conclu à un accord-cadre avec Eutelsat d'une durée de 10 ans et doté d'un montant maximal d'1 milliard d'euros, portant sur la fourniture de ressources spatiales à accès prioritaire (notamment celles de la constellation OneWeb d'Eutelsat), l'hébergement de missions auxiliaires des forces armées françaises, ainsi que le maintien en condition opérationnelle et de sécurité.

Lagardère

Arnaud Lagardère a nommé Frédéric Chevalier en qualité de directeur général de Lagardère Travel Retail, à compter du 1er juillet 2025. Il exercera cette fonction aux cotés de Dag Rasmussen, qui demeure président-directeur général de Lagardère Travel Retail. Dans ses nouvelles fonctions, il sera pleinement responsable de la supervision des opérations mondiales de la société et tous les membres du comité exécutif lui seront directement rattachés.

Saint-Gobain

Saint-Gobain annonce l'acquisition de Maturix, basé au Danemark, fournisseur de référence de solutions digitales de suivi en temps réel de la fabrication du béton. Aucun détail financier sur cette opération n'a été divulgué. Cette acquisition renforce l'offre digitale de Saint-Gobain sur la chaîne de valeur du béton et du ciment, permettant aux clients du groupe de simplifier le processus de production et d'optimiser les opérations.

Les chiffres macroéconomiques

La décision de la BoE sera connue à 13h00.

Vers 8h30, l'euro cède 0,24% à 1,1455 dollar.

Hier à Paris

Les Bourses européennes ont fini en léger repli alors que plane la menace d’une extension du conflit opposant Israël à l'Iran. Quelques heures après l'appel de Donald Trump à la " reddition sans condition " de l'Iran, le guide suprême Ali Khamenei lui a répondu qu'il " n'était pas raisonnable de demander à la nation iranienne de se soumettre ". A Paris, les objectifs à moyen terme présentés par Teleperformance ont été sanctionnés. A quelques heures de la décision de la Fed, le CAC 40 a cédé 0,36% à 7656,12 points et l’EuroStoxx50 a perdu 0,35% à 5270,20 points.

Hier à Wall Street

Les marchés américains ont clôturé sur une note dispersée après la décision de la Fed qui a, comme prévu, laissé ses taux d'intérêt inchangés. "L'incertitude concernant les perspectives économiques a diminué mais reste élevée", a souligné la banque centrale. Par ailleurs, le conflit Israël-Iran continue d'alimenter les inquiétudes alors que les Etats-Unis pourraient s'impliquer militairement dans les opérations. Wall Street est fermé ce jeudi à l’occasion d’un jour férié célébrant l’abolition de l’esclavage.Le Dow Jones a cédé 0,10% à 42171 points et le Nasdaq a gagné 0,13% à 19546 points.