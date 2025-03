Prudence en vue en Europe ; l'indice PCE au menu

(AOF) - Les marchés actions européens sont attendus sur une note prudente à l'ouverture de la dernière séance de la semaine. Les inquiétudes sont vives après l'annonce de surtaxes américaines sur les automobiles fabriquées à l'étranger. Les investisseurs prendront connaissance ce vendredi de l'indice PCE, mesure particulièrement surveillée par la Fed. Côté valeurs, Société Générale annonce la nomination d’Alexis Kohler, jusqu'alors secrétaire général de l'Elysée, en tant que directeur général adjoint du groupe.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Hexaom

Hexaom a subi en 2024 un repli de son résultat net, passant de 32,6 millions à 13,7 millions d'euros. Idem pour le résultat opérationnel courant du constructeur français de maisons individuelles, qui a chuté de 47,7% à 20,1 millions d'euros, faisant ressortir une marge de 2,8% contre 3,7% en 2023. "Dans un contexte de crise historique du marché immobilier", le chiffre d'affaires s'est également replié de 28,9%, à 728,5 millions d'euros.

Société Générale

Société Générale annonce la nomination d'Alexis Kohler, jusqu'alors secrétaire général de l'Elysée, en tant que directeur général adjoint du groupe. Il rejoindra la banque en juin 2025 et sera membre du Comité exécutif. Rattaché à Slawomir Krupa, directeur général du groupe, il sera président de la Banque d'Investissement de Société Générale.

Stif

Stif, spécialiste de la protection contre les explosions, a fait état de robustes résultats annuels, enregistrant un résultat net par du groupe en croissance de 384% à 9,7 millions d'euros et un Ebitda de 15,7 millions d'euros en progression de 235%. La marge brute s'inscrit en amélioration de 91,3% à 39,6 millions d'euros. Le chiffre d'affaires de Stif jouit d'une hausse de 72,7% à 61,2 millions d'euros.

Ubisoft

Ubisoft a annoncé " l’accélération de sa transformation ", avec la création d'une filiale dédiée regroupant ses marques Assassin’s Creed, Far Cry et Tom Clancy’s Rainbow Six. " A l'issue du processus de sélection formel et compétitif lancé par le groupe au début de l'année, Tencent investira 1,16 milliard d'euros pour un intérêt économique de 25% dans la nouvelle filiale ", précise l'éditeur de jeux vidéo. Cette transaction valorise l’entité à une valeur d’entreprise " pre-money " d’environ 4 milliard d’euros.

Les chiffres macroéconomiques

En France, la consommation des ménages en biens en février et l'inflation en mars seront connues à 8h45.

En Allemagne, le taux de chômage en février sera publié à 9h55.

Le climat des affaires et confiance des consommateurs en mars sera annoncé à 11h00.

L'indice des prix PCE en février sera communiqué à 13h30 tout comme le revenu et la consommation des ménages en février avant l'estimation finale de l'indice de confiance des ménages de l'Université du Michigan en mars à 15h00.

Vers 8h30, l'euro cède 0,04% à 1,0794 dollar.

Hier à Paris

Les marchés actions européens ont chuté après l’annonce de l'instauration par les Etats-Unis de droits de douane de 25% sur les importations d'automobile dès le 2 avril. Pour Jefferies, il est difficile d'imaginer qu'une politique d'une telle ampleur ne conduise pas à un mélange de représailles et d'exemptions. A Paris, Trigano a baissé car sa rentabilité devrait décliner au premier semestre. L'indice CAC 40 a cédé 0,51% à 7 990,11 points et l'EuroStoxx50 a perdu 0,62% à 5 378,09 points. L'once d'or a inscrit un nouveau plus haut absolu à près de 3060 dollars.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé l'avant-dernière séance de la semaine dans le rouge. La prudence est au rendez-vous après l'annonce de surtaxes américaines sur les automobiles fabriquées à l'étranger. Côté valeurs, General Motors a dévissé. L'incertitude plane alors que se profile l'échéance du 2 avril, date à laquelle des droits de douane "réciproques" devraient être mis en place par Washington. Les investisseurs prendront connaissance ce vendredi de l'indice PCE. Le Dow Jones s'est replié de 0,37% à 42299 points tandis que le Nasdaq a perdu 0,53% à 17804 points.