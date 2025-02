Prudence en vue en Europe ; l'indice des prix PCE au menu

(AOF) - Les Bourses européennes sont attendues sur une note prudente à l'ouverture de la dernière séance de la semaine. Hier, Wall Street a terminé en net repli, plombé par la performance de Nvidia. Malgré des résultats trimestriels meilleurs qu'attendu, le spécialiste des puces pour des applications d'IA prévoit pour le trimestre actuel une marge nette ajustée inférieure aux attentes. Les investisseurs prendront connaissance en début d'après-midi de l'indice des prix américains PCE, mesure clé de l'inflation. A Paris, Saint-Gobain a dévoilé des résultats annuels robustes.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Nexity

Le chiffre d'affaires 2024 de Nexity recule de 17% à 3,53 milliards d'euros. Le résultat opérationnel sur cette période s'élève à 2 millions d'euros contre 246 millions d'euros en 2023. Le groupe immobilier enregistre une perte nette en 2024 à 61 millions d'euros contre un bénéfice net de 37 millions d'euros en 2023. L'endettement net du groupe avant obligations locatives s'élève à 474 millions d'euros à fin décembre 2024, en baisse significative de 369 millions d'euros (-44%).

Saint-Gobain

Saint-Gobain a dévoilé des résultats annuels robustes, d'où ressortent un résultat net part du groupe en progression de 6,6 %, à 2,84 milliards d'euros et un Ebitda en hausse de 2,9%, à 7,2 milliards d'euros. Le spécialiste des matériaux et produits pour la construction a dégagé pour la quatrième année consécutive, un taux de marge d'exploitation à deux chiffres à 11,4 % (après 11 % en 2023). Le chiffre d'affaires annuel s'affiche à 46,6 milliards d'euros, en repli de -2,2% à taux de change comparables.

Valeo

Valeo annonce avoir réalisé en 2024 une marge d'EBITDA à 2,86 milliards d’euros en hausse de 8 %, supérieur à ses attentes, malgré un chiffre d’affaires en baisse de 0,5 % à périmètre et taux de change constants à 21,49 milliards d’euros. L’équipementier automobile annonce qu’un dividende de 0,42 euro par action sera soumis au vote de la prochaine Assemblée générale. En 2025, "dans un marché qui demeure incertain", Valeo vise "une nouvelle année d’amélioration de sa performance financière".

Viridien

Le chiffre d'affaires de Viridien en 2024 ressort à 1,117 milliards d'euros, en repli de 1%. Le groupe parapétrolier a enregistré une forte croissance de Digital, Data & Environment (DDE) avec un chiffre d'affaires de 787 millions de dollars (+17 %). Le résultat opérationnel des activités recule de 18% à 113 millions de dollars. En revanche, l'Ebitda du groupe s'élève à 422 millions de dollars, soit une hausse de 5%. Le résultat net en 2024 est de 51 millions de dollars contre 16 millions de dollars en 2023. Le cash flow net s'établit à 56 millions de dollars (soit un bond de 73%).

Les chiffres macroéconomiques

Le PIB détaillés au quatrième trimestre en France sera connu à 8h45 tout comme l'inflation en février et la consommation des ménages en biens en janvier.

L'inflation en février en Allemagne sera publiée à 14h00.

Aux Etats-Unis, le revenu et la consommation des ménages en janvier seront publiés à 14h30 tout comme l'indice des prix PCE en janvier.

Aux Etats-Unis, l'indice des directeurs d'achat de la région de Chicago en février sera dévoilé à 15h45.

Vers 8h30, l'euro s'effrite de 0,03% à 1,0389 dollar.

Hier à Paris

Les marchés européens ont clôturé dans le rouge après de très nombreuses publications d'entreprises contrastées et les droits de douane de Donald Trump. Le président américain a annoncé une hausse de 25% pour les importations en provenance de l’Union européenne. Côté valeurs, Engie a fini en tête de l'indice CAC 40 après la révision à la hausse de ses perspectives pour 2025. Demain, les investisseurs prendront connaissance des chiffres de l'inflation en février en France et ceux aux Etats-Unis en janvier. Le CAC 40 a perdu 0,51% à 8102 points et l'Eurostoxx 50 a cédé 1,12% à 5465 points.

Hier à Wall Street

Les marchés américains ont clôturé en territoire négatif, plombés par la chute boursière de Nvidia. Malgré des résultats trimestriels meilleurs qu'attendu, le spécialiste des puces pour des applications d'IA prévoit pour le trimestre actuel une marge nette ajustée inférieure aux attentes. Dans le sillage de Nvidia, d'autres fabricants de semiconducteurs ont reculé, comme Broadcom et AMD. Les investisseurs attendent la publication ce vendredi de l'indice des PCE, mesure clé de l'inflation. Le Dow Jones a reculé de 0,45% à 43239 points tandis que le Nasdaq a chuté de 2,78% à 18544 points.