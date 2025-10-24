Prudence en vue en Europe avec les résultats et avant les PMI

Bourse Euronext dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris

par Claude Chendjou

Les principales Bourses européennes sont attendues sur une note prudente vendredi dans une séance une nouvelle fois marquée par une série de résultats d'entreprises à laquelle s'ajoutent des indicateurs clés comme les PMI en Europe et l'inflation américaine.

Les marchés actions en Europe, dans le sillage des places asiatiques et de la clôture la veille de Wall Street, devraient toutefois ouvrir dans le vert, les résultats outre-Atlantique et les signes d'un dégel dans les relations entre la Chine et les Etats-Unis ayant stimulé le sentiment des investisseurs, tandis que les cours du pétrole reculent.

Le président américain Donald Trump devrait se rendre en Malaisie vendredi soir, puis au Japon et en Corée du Sud, avant une rencontre avec le président chinois Xi Jinping jeudi prochain.

D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien devrait gagner 0,23% à l'ouverture. Le Dax à Francfort pourrait avancer de 0,15%, tandis que le FTSE 100 à Londres devrait grappiller 0,01%. L'indice EuroStoxx 50 est attendu en progression de 0,19%, tout comme le Stoxx 600.

Le marché prendra connaissance à partir de 07h00 GMT des indices préliminaires de l'activité des entreprises pour le mois d'octobre des principaux pays d'Europe. Avant cela, les ventes au détail pour le mois de septembre en Grande-Bretagne auront été publiées, tandis qu'aux Etats-Unis on attend à 12h30 GMT les chiffres mensuels des prix à la consommation (CPI) alors que la publication de nombreux indicateurs américains ont été retardés jusqu'ici pour cause de "shutdown".

Ces données sont importantes alors que la Réserve fédérale américaine (Fed), la Banque du Canada (BoC), la Banque centrale européenne (BCE) et la Banque du Japon (BoJ) doivent rendre leurs décisions de politique monétaire respectives la semaine prochaine.

La conviction des investisseurs que la Fed est sur le point de procéder à une vague de baisses de taux contribue à apaiser une partie des craintes liées aux tensions géopolitiques et commerciales. Les traders tablent sur une baisse des coûts d'emprunt de la Fed à 3% d'ici juin.

Côté résultats d'entreprises, Safran et Sanofi et Procter and Gamble publient ce vendredi, tandis que la veille, Vivendi, Vinci, Valeo ou encore Intel ont rendu leurs comptes financiers.

La saison des résultats pèse quelque peu sur les marchés boursiers qui s'éloignent de leurs sommets historiques, avec notamment des déceptions au sein des mégacapitalisations, même si la plupart des entreprises ont jusqu'ici dépassé les prévisions des analystes.

A WALL STREET

La Bourse de New York a fini en hausse jeudi, alors que les investisseurs examinaient une série de résultats d'entreprises et que les inquiétudes évoluaient sur les questions géopolitiques.

L'indice Dow Jones a gagné 0,31%, ou 144,20 points, à 46.734,61 points. Le Standard & Poor's 500, plus large, a pris 39,04 points, soit 0,58% à 6.738,44 points. Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 201,40 points, soit 0,89% à 22.941,798 points.

Les indices ont notamment progressé après que la Maison blanche a confirmé que le président américain Donald Trump rencontrerait la semaine prochaine son homologue chinois Xi Jinping lors de sa tournée en Asie.

EN ASIE

A la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei avance de 1,48% à 49.361,59 points, soutenu par les valeurs technologiques, ce qui devrait lui permettre de boucler une huitième semaine dans le vert sur neuf. Le Topix, plus large, prend 0,40% à 3.267,16 points.

Les attentes concernant la relance budgétaire de la nouvelle Première ministre japonaise Sanae Takaichi alimentent également l'optimisme.

L'indice MSCI regroupant les valeurs d'Asie et du Pacifique (hors Japon) gagne 0,5%.

L'indice Hang Seng à Hong Kong, avance de 0,6%.

En Chine, le SSE Composite de Shanghai s'octroie de 0,55% et le CSI 300 progresse de 0,78%, ce dernier indice étant en passe de boucler sa meilleure semaine en deux mois.

Sur le plan politique, les dirigeants du Parti communiste chinois (PCC) se sont engagés jeudi à construire un système industriel moderne et à redoubler d'efforts pour parvenir à l'autosuffisance technologique, des mesures que la parti considère comme essentielles pour renforcer sa position dans sa rivalité croissante avec les États-Unis.

LES VALEURS A SUIVRE EN EUROPE:

CHANGES/TAUX

Le dollar monte de 0,12% face à un panier de devises de référence et s'achemine vers un gain hebdomadaire alors que les investisseurs attendent les chiffres de l'inflation américaine susceptibles d'influer sur la décision de politique monétaire de la Fed.

L'euro recule de 0,10%, à 1,1605 dollar, tandis que la livre sterling s'échange à 1,3317 dollar (-0,05%).

Le yen est tombé à un creux de deux semaines, à 152,90 pour un dollar. Au Japon, les prix à la consommation de base ont augmenté de 2,9% sur un an en septembre, selon des données publiées vendredi, restant au-dessus de l'objectif de 2% de la banque centrale et maintenant intact l'espoir des marchés d'une hausse des taux directeurs à court terme.

La nouvelle Première ministre japonaise, Sanae Takaichi, doit prononcer ce vendredi un discours très attendu alors que son gouvernement envisage un important programme de dépenses.

Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans prend un point de base, à 3,9988%, après une hausse de 4,4 points la veille.

PÉTROLE

Le marché pétrolier est en repli vendredi en début de séance après la forte hausse de la veille liée aux nouvelles sanctions américaines contre deux grandes compagnies pétrolières russes en raison de la guerre en Ukraine.

Le Brent reflue de 0,47% à 65,68 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) décline de 0,49% à 61,49 dollars.

Les deux indices de référence du pétrole ont bondi de plus de 5% jeudi et devraient enregistrer un gain hebdomadaire d'environ 7%, le plus important depuis la mi-juin.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)