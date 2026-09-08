Prudence en vue en Europe avec la géopolitique et avant la BCE et l'inflation

Le mot « Bourse » figure sur une enseigne près du Palais Brongniart, ancienne Bourse de Paris, situé place de la Bourse à Paris

par Claude Chendjou

Les principales Bourses européennes sont attendues sur une note prudente mardi alors que les investisseurs ‌attendent dans la semaine la décision de politique monétaire de la Banque centrale européenne (BCE), les chiffres de l'inflation aux Etats-Unis et dans plusieurs pays d'Europe, dans un contexte de tensions géopolitiques et de hausse des ​rendements obligataires.

D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien devrait perdre 0,11% à l'ouverture. Le Dax à Francfort pourrait reculer de 0,13%, tandis que le FTSE 100 à Londres devrait également abandonner 0,13%. L'indice EuroStoxx 50 est attendu en repli de 0,14% et le Stoxx 600 en baisse de 0,17%.

Sur le plan géopolitique, de nouvelles menaces iraniennes dans le golfe Persique font grimper les prix du pétrole, Téhéran ayant notamment ​promis de riposter aux frappes américaines tout en affirmant que les installations énergétiques dans la région sont potentiellement des cibles. L'Iran a également menacé les Etats-Unis de "guerre économique" et a affirmé avoir tiré un missile sophistiqué sur des navires de guerre américains.

"Si la fête du Travail ​aux Etats-Unis a donné lieu à un début de semaine un peu plus calme en termes de volumes ⁠d'échanges, les frappes réciproques du week-end entre les Etats-Unis et l'Iran ont continué à exercer une pression à la hausse sur les prix du pétrole, pesant plus largement sur le sentiment ‌de risque", soulignent les analystes de Westpac.

Coté politique monétaire, la BCE rendra jeudi sa décision et un relèvement des taux de 25 points de base est largement anticipé par les économistes. Ce durcissement monétaire vise à juguler une inflation qui a accéléré à 3,3% sur un an en août, selon les données préliminaires. A cet égard, ​l'Allemagne, première puissance économique en Europe, publiera avant la décision de la BCE, ‌l'indice définitif des prix à la consommation pour le mois d'août.

Aux Etats-Unis, l'indice mensuel des prix à la production (PPI) est attendu jeudi, tandis que ⁠celui des prix à la consommation est prévu vendredi, à une semaine de la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed).

En attendant, pour la séance du jour, figurent à l'agenda les chiffres du commerce extérieur en Allemagne et ceux de la balance commerciale en France, des indicateurs peu à même d'influer sur la tendance.

Concernant les résultats d'entreprises, la séance est également relativement pauvre, le groupe de distribution de produits ⁠industriels Rubis étant le seul d'importance à ‌l'agenda en France.

A WALL STREET

Wall Street était fermée lundi pour la fête du Travail après avoir fini vendredi en repli, la publication de données meilleures que prévu sur ⁠l'emploi aux Etats-Unis ayant incité les investisseurs à renforcer leurs paris sur une hausse de taux par la Fed.

EN ASIE

La Bourse de Tokyo fluctue entre gains et pertes sur de faibles variations, les marchés asiatiques ‌peinaient à trouver une direction claire. A l'approche de la clôture, l'indice Nikkei grappillait 0,31% et le Topix, plus large, cédait 0,51%.

Les investisseurs se montrent attentifs à la forte appréciation ⁠du yen et aux attentes croissantes d'un relèvement des coûts d'emprunt de la Banque du Japon (BoJ) la semaine prochaine avec un principal taux directeur ⁠qui pourrait grimper à 1,25%.

Côté indicateur, l'économie du Japon ‌a progressé plus qu'initialement estimé au deuxième trimestre, avec une croissance du PIB de 1,4% en rythme annuel, soutenue par les dépenses en capital qui ont été moins faibles qu'indiqué au préalable, selon des ​données gouvernementales publiées mardi.

L'indice MSCI regroupant les valeurs d'Asie et du Pacifique (hors Japon) gagne 0,20%.

En Chine, le SSE Composite ‌de Shanghai s'octroie 0,29% et le CSI 300 reflue de 0,04%, les indices étant tirés par les valeurs agricoles et énergétiques, tandis que les titres technologiques reculent.

À Hong Kong, plus vulnérable aux fluctuations économiques mondiales, l'indice Hang Seng abandonne 0,3%.

LES VALEURS ​A SUIVRE EN EUROPE:

CHANGES/TAUX

Le dollar recule de 0,35% face à un panier de devises de référence, alors que le CPI américain est scruté de près, ainsi que la trajectoire des taux de la Fed.

L'euro avance de 0,03%, à 1,1625 dollar, tandis que la livre sterling s'échange à 1,3536 dollar, stable.

Le yen japonais a atteint mardi son plus haut niveau en sept mois face au billet vert, à 152,89 pour un ⁠dollar, alors que les cambistes continuent de liquider leurs positions courtes dans un contexte de paris croissants sur une hausse des taux de la BoJ.

Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans est inchangé mardi, à 4,7862%, après avoir grimpé vendredi à la faveur d'un rapport sur l'emploi américain étonnamment positif, qui a renforcé la probabilité d'un resserrement de la politique monétaire.

PÉTROLE

Le marché pétrolier monte mardi, alors que les risques d'un conflit prolongé au Moyen-Orient se sont accrus après que l'Iran a menacé de riposter à toute nouvelle attaque américaine contre ses intérêts, accentuant les inquiétudes quant à une perturbation de l'approvisionnement.

Le Brent progresse de 1,23% à 98,22 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) de 2,26% à 93,56 dollars.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 8 SEPTEMBRE :

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

06h00 DE Balance commerciale juillet €15,9 mds €15,4 mds

- Exportations +0,1% +0,9%

- Importations -0,9% +4,4%

06h45 FR Balance commerciale juillet n.d. €-5,847 mds

- ​Exportations n.d. €54,537 mds

- Importations n.d. €60,384 mds

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)