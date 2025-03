Prudence en vue en Europe avant les données sur l'emploi US

(AOF) - Les marchés européens sont attendus sur une note prudente au lendemain de la décision de la BCE. Cette dernière a réduit ses taux d'intérêt pour la sixième fois depuis juin. Les investisseurs prendront connaissance en début d'après-midi des données sur l'emploi américain en février.Cette statistique sera particulièrement à suivre alors que l'économie américaine donne depuis quelques semaines des signes de fléchissement.Washington a annoncé la suspension jusqu'au 2 avril de la plupart des droits de douane visant le Mexique et le Canada, entrés en vigueur deux jours plus tôt.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Banijay

Banijay (ex-FL Entertainment) affiche un Ebitda ajusté 2024 en hausse de 21,6 % à 900 millions d'euros (+32,8% au 4e trimestre 2024) et une amélioration de la marge d'Ebitda ajusté de 160 points de base à 18,7% sur un an. Le groupe spécialiste des contenus audiovisuels et des jeux a vu son chiffre d'affaires progresser de 10,9 % à 4,80 milliards d'euros, avec une accélération au dernier trimestre (+14,8%). La direction propose un dividende à 0,35 euro par action, soit un taux de distribution de 35% du résultat net ajusté.

BioMérieux

BioMérieux a déclaré un résultat net part du groupe de 432 millions d'euros, en hausse de 36,4% à taux de charge et périmètre constants. La société a enregistré un résultat opérationnel courant contributif (ROCC) de 673 millions d'euros en 2024, en progression de 20% à taux et périmètre constants, au-dessus de l'objectif d'une hausse comprise entre 12% et 17%. Le spécialiste du diagnostic in vitro a annoncé prévoir d'atteindre en 2025 une croissance de son ROCC d'au moins 10% à taux de change et périmètre constants.

Savencia

Savencia Fromage & Dairy a annoncé un résultat net part du groupe de 107 millions d'euros, en 2024, contre 96,5 millions d'euros en 2023. Le résultat opérationnel courant du groupe d'agroalimentaire spécialisé dans les produits laitiers a progressé d'un peu plus de 9% à 232,3 millions d'euros. Savencia explique cette amélioration par des " réalisations majeures dans la gestion du mix ", une " bonne gestion des inflations et la progression de la compétitivité des opérations " dans un contexte de forte inflation du prix du lait.

Vivendi

Vivendi a dévoilé au titre de l'exercice 2024 un résultat net ajusté de 111 millions d'euros contre un bénéfice de 336 millions un an plus tôt. Le groupe de médias et de communication a réduit sa perte opérationnelle passant de 33 millions à 1 million d'euro. Vivendi explique la réduction de la perte par une amélioration du résultat opérationnel de Gameloft et par une progression importante de la quote-part dans le résultat net d’UMG, passant de 94 millions d’euros en 2023 à 122 millions d’euros en 2024. Le chiffre d'affaires s'affiche en retrait de 4,9% à 297 millions d’euros.

Les chiffres macroéconomiques

En Allemagne, les commandes à l'industrie ont chuté de 7% en janvier alors qu'elles étaient anticipées en baisse de 2,4%. Elles avaient augmenté de 6,9% en décembre

En France, la balance commerciale en janvier sera connue à 8h45.

Le PIB au quatrième trimestre en zone euro sera communiqué à 11H00.

Aux Etats-Unis, le rapport sur l'emploi en janvier sera dévoilé à 14H30.

Vers 8h30, l'euro avance de 0,32% à 1,0826 dollar.

Hier à Paris

Les Bourses européennes ont vécu une séance volatile au terme de laquelle le vert s'est imposé, à l'exception de Londres. En ligne avec les attentes, la BCE a réduit ses taux d'intérêt pour la sixième fois depuis juin, estimant que le "processus de désinflation est en bonne voie" et que "sa politique monétaire est "devenue nettement moins restrictive". Côté valeurs, Air France-KLM et JCDecaux ont brillé à l'inverse de FDJ. La hausse des taux longs européens se poursuit. Le CAC 40 a gagné 0,29% à 8197 points tandis que l'EuroStoxx 50 a progressé de 0,82% à 5534 points.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont fini dans le rouge. Washington a annoncé la suspension jusqu'au 2 avril de la plupart des droits de douane visant le Mexique et le Canada, entrés en vigueur deux jours plus tôt, en vertu de l'Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM) sur le commerce. Coté valeurs, Marvell a chuté après des résultats décevants. Les investisseurs prendront connaissance ce vendredi des données du marché du travail américain pour le mois de février. Le Dow Jones a reculé de 0,99% à 42579 points et le Nasdaq s'est replié de 2,61% à 18069 points.