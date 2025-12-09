Prudence en vue en Europe avant la Fed et d'autres banques centrales

Indice boursier allemand DAX

par Claude Chendjou

Les principales Bourses européennes sont attendues sur une note prudente mardi à l'entame d'une réunion de deux jours de la Réserve fédérale américaine (Fed) qui devrait baisser ses taux directeurs et donner des indications sur l'économie et la trajectoire des coûts d'emprunt.

D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien devrait grignoter 0,17% à l'ouverture. Le Dax à Francfort pourrait reculer de 0,02%, tandis que le FTSE 100 à Londres devrait abandonner 0,05%. L'indice EuroStoxx 50 est attendu en repli de 0,02% et le Stoxx 600 en baisse de 0,09%.

Avant la décision mercredi de la Fed, les traders évaluent la probabilité d'une baisse de 25 points de base des taux de la Fed à 87,4%, selon le baromètre FedWatch de CME. Les principales inconnues portent sur les divisions des membres du FOMC, le comité de politique monétaire de la Fed, les propos de son président Jerome Powell et les décisions de la banque pour l'année prochaine.

Côté indicateurs économiques du jour en provenance des Etats-Unis, les chiffres de la productivité et l'enquête Jolts sur les offres d'emplois pour septembre seront surveillés alors que les dernières statistiques ont montré une détérioration du marché de l'emploi, l'un des deux mandats de la Fed.

Les attentes sur les Etats-Unis contrastent avec la situation ailleurs dans le monde puisque que les craintes d'une résurgence de l'inflation poussent les investisseurs à parier sur des hausses de taux par les banques centrales du Japon et du Canada d'ici fin 2026.

Lundi, Isabel Schnabel, membre du conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne (BCE) a déclaré que la prochaine grande décision de l'institution de Francfort pourrait être un relèvement des coûts d'emprunt.

Des déclarations de Christine Lagarde, présidente de la BCE, et d'Andrew Bailey, gouverneur de la Banque d'Angleterre (BoE) sont attendues mercredi, tandis que la Banque du Canada (BoC) doit rendre sa décision de politique monétaire le même jour et la Banque nationale suisse (BNS) jeudi.

Les valorisations des entreprises technologiques américaines, jugées excessives, sont également dans le viseur des investisseurs avec la publication mercredi soir des comptes financiers trimestriels de Broadcom et d'Oracle, qui doivent justifier l'espoir placé dans l'intelligence artificielle (IA).

A WALL STREET

La Bourse de New York a fini en baisse lundi, les investisseurs attendant avec nervosité la décision de la Fed sur ses taux, prévue mercredi, ainsi que ses orientations futures en matière de politique monétaire.

L'indice Dow Jones a cédé 0,45%, ou 215,67 points, à 47.739,32 points. Le Standard & Poor's 500, plus large, a perdu 23,89 points, soit 0,35%, à 6.846,51 points.

Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 32,22 points, soit 0,14%, à 23.545,904 points.

EN ASIE

A la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei a avancé de 0,17% à 50.668,59 points et le Topix, plus large, a grignoté 0,02% à 3.384,92 points. Les indices ont été portés par le secteur technologique avec notamment Disco (+4,85%) et Tokyo Electron (+1,12%).

L'indice MSCI regroupant les valeurs d'Asie et du Pacifique (hors Japon) perd 0,28%.

En Chine, le SSE Composite de Shanghai fléchit de 0,40% et le CSI 300 reflue de 0,64% après une réunion du Politburo qui a réduit à néant les espoirs d'un grand plan de relance imminent, malgré la montée des tensions commerciales et les difficultés du secteur immobilier.

La Chine continuera de stimuler la demande intérieure et de soutenir l'économie dans son ensemble grâce à des politiques plus proactives en 2026, a déclaré lundi le Politburo, principal organe décisionnel du Parti communiste au pouvoir, a rapporté l'agence de presse officielle Chine nouvelle.

CHANGES

Le dollar recule de 0,06% face à un panier de devises de référence.

Les investisseurs obligataires revoient à la baisse leurs prévisions de baisse des taux en 2026, face au scepticisme croissant quant à la capacité de Kevin Hassett, donné favori pour prendre la tête de la Fed, à se montrer aussi accommodant que l'espère le président américain Donald Trump.

L'euro se stabilise, grappillant 0,06% à 1,1643 dollar, après une vague de ventes sur les marchés obligataires lundi à la suite des déclarations d'Isabel Schnabel.

La livre sterling s'échange à 1,3326 dollar (+0,07%).

Le yen s'est raffermi, prenant 0,1% par rapport au dollar américain à 155,82, alors qu'un important séisme a frappé le nord-est du Japon, renforçant l'aversion au risque avant la réunion de la Fed et les décisions politiques attendues de plusieurs autres banques centrales.

Le dollar australien progresse de 0,2% à 0,6639 dollar américain après que la Réserve de la Banque d'Australie (RBA) a choisi de maintenir, comme prévu, son principal taux directeur à 3,6% pour un troisième mois consécutif et a averti qu'une reprise de l'inflation pourrait être persistante.

TAUX

Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans est stable mardi à 4,1761%, pratiquement inchangé par rapport au niveau de la fin de séance lundi, après trois sessions consécutives de hausse qui lui a permis d'atteindre un pic de près de trois mois.

PÉTROLE

Le marché pétrolier est en repli mardi alors que les investisseurs surveillent les pourparlers de paix en Ukraine et la décision de la Fed.

Le Brent reflue de 0,35% à 62,28 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) baisse de 0,42% à 58,63 dollars.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 9 DÉCEMBRE :

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

DE 06h00 Balance commerciale octobre 15,6 mds 15,3 mds

USA 15h00 Enquête Jolts septembre 7,150 mlns 7,227

mlns

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)