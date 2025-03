Prudence en vue en Europe avant la décision de la Fed

(AOF) - Les Bourses européennes sont attendues en hausse prudente à l'ouverture de la séance ce mardi. Le CAC 40 devrait gagner 0,30%. La Fed démarre aujourd'hui sa réunion de politique monétaire de deux jours et rendra sa décision demain soir. Donald Trump prévoit de discuter ce jour avec Vladimir Poutine concernant le plan de trêve de 30 jours accepté la semaine dernière par Kiev. Côté valeurs, Bolloré a présenté hier ses résultats annuels. En 2024, le groupe enregistre un fort recul de son résultat opérationnel ainsi qu'un bond de son résultat net. Interparfums acquiert la marque Goutal.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

ADP

ADP annonce que son trafic groupe pour le mois de février a atteint 26,5 millions de passagers, en hausse de 6,2% sur un an, et représente 115,19% de son trafic de 2019. Le trafic de Paris Aéroport affiche pour sa part 7,4 millions de passagers, un chiffre en hausse de 4,8% sur un an, soit 101,1% de son niveau pré-Covid. Le trafic de Paris-Orly atteint 106% du niveau de 2019, et celui de l'aéroport de Roissy 98,8% de son niveau pré-Covid.

Bolloré

En 2024, le résultat opérationnel ajusté de Bolloré s’établit à 1 million d’euros contre 61 millions d’euros en 2023, soit un repli de 98%. Le résultat net consolidé ressort à 1,84 milliard d’euros contre 566 millions d’euros en 2023, intégrant la plus-value nette de cession de Bolloré Logistics (+3,6 milliards d’euros) et la moins-value de déconsolidation des sociétés issue de la scission Vivendi (-1,9 milliard d’euros). Le chiffre d'affaires s'élève à 3,13 milliards d'euros, en baisse de 4% à périmètre et taux de change constants.

Interparfums

Interparfums annonce l'acquisition de tous les droits de propriété intellectuelle relatifs à la Maison Goutal détenus par Amorepacific Europe dans le monde. Amorepacific Europe continuera d'exploiter la marque Goutal dans le cadre d'un accord de licence pour une durée déterminée. Interparfums développera la marque à partir de 2026 en collaboration avec son licencié. Aucun détail financier sur cette opération n'a été divulgué.

Technip Energies

Technip Energies a refinancé avec succès sa facilité de crédit renouvelable (RCF). Le financement bancaire s’élève à 750 millions d'euros et, sous certaines conditions, Technip Energies peut solliciter une augmentation du financement allant jusqu'à 250 millions d'euros. La nouvelle RCF est financée par un consortium de onze banques. Elle arrivera à échéance en mars 2030, avec la possibilité de prolonger son terme deux fois et ce, pour une durée additionnelle d'un an.

Les chiffres macroéconomiques

En Allemagne, l'indice Zew des perspectives des investisseurs en mars sera publié à 11h.

Aux Etats-Unis, les données sur le permis de construire et les mises en chantier en février seront dévoilées à 13h30.

Aux Etats-Unis, les données sur la production industrielle et le taux d'utilisation des capacités de production en février seront publiées à 14h15.

Hier à Paris

Les Bourses européennes ont fini en hausse alors que l'économie américaine a confirmé sa perte de dynamisme, à deux jours de la réunion de la Fed. Les ventes au détail ont rebondi moins que prévu et l'indice manufacturier de la Fed de New York est ressorti nettement sous les attentes. A la Bourse de Paris, Veolia a terminé parmi les plus fortes progressions du CAC 40 dans la perspective de l'entrée à son capital de Bpifrance. L'indice CAC 40 a gagné 0,57% à 8073,98 points et l'EuroStoxx50 a progressé de 0,69% à 5441,46 points. Les taux longs reculent.

Hier à Wall Street

Les marchés américains ont clôturé dans le vert. Donald Trump prévoit de discuter demain avec Vladimir Poutine concernant le plan de trêve de 30 jours accepté la semaine dernière par Kiev. Côté statistiques, les ventes au détail aux Etats-Unis ont moins rebondi que prévu en février sur un mois : +0,2% contre un un consensus de +0,6% après une baisse de 1,2% en janvier. La décision de la Fed sera rendue mercredi. Côté valeurs, PepsiCo a progressé après avoir conclu un accord pour acquérir Poppi. Le Dow Jones a gagné 0,85% à 41841 points et le Nasdaq a progressé de 0,31% à 17808 points.