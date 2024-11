Prudence en vue en Europe avant l'emploi aux Etats-Unis

(AOF) - Les investisseurs devraient faire preuve de prudence en Europe avant la publication du rapport sur l'emploi en octobre aux Etats-Unis à 13h30. 106000 créations de postes sont attendues après 254000 en septembre. Le taux de chômage devrait rester stable à 4,1% et les salaires augmenter de 4% en rythme annuel. Hier soir, les résultats d'Apple ont été accueillis fraîchement alors que ceux d'Amazon ont été salués. En Chine, le secteur manufacturier a retrouvé le chemin de la croissance en octobre, selon l'indice des directeurs d'achat Caixin.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Eutelsat/SES

SpaceRISE, consortium constitué d'Eutelsat, d’Hispasat, de SES, ainsi que d'autres membres clés, a été retenu par la Commission européenne pour assurer la conception, la mise en œuvre et l'exploitation d'IRIS. Ce programme portant sur la connectivité multi-orbites s'inscrit dans le cadre d'un partenariat public-privé, dont le financement proviendra à la fois de l'Union européenne, de l'Agence spatiale européenne et de fonds privés consentis par les trois opérateurs de satellites réunis au sein du consortium SpaceRISE.

Viridien

Viridien a essuyé une perte nette de 10 millions de dollars au troisième trimestre contre un profit de 8 millions de dollars, un an plus tôt. L'Ebitda a, lui, chuté de 25% à 71 millions de dollars. En données ajustées, l'Ebitda a reculé de 10% à 98 millions de dollars. Le spécialiste des données de la Terre a été confronté à une chute de 25% de son chiffre d'affaires à 219 millions de dollars. Le groupe explique cette baisse par "l’absence de 'mega crew ' pour Sensing & Monitoring (chiffre d’affaires SMO en baisse de 50%) contrairement au troisième trimestre 2023".

Casino

Le spécialiste de la grande distribution Casino, en pleine restructuration, a publié un chiffre d'affaires en retrait de 5,1% au troisième trimestre à 2,07 milliards d'euros en données publiées et en recul de 1,8% en données comparables. Son Ebitda ajusté 9 mois ressort en repli de 24%, à 402 millions d'euros. Casino présentera présentera le 14 novembre prochain son plan stratégique à horizon 2028 détaillant le plan de relance destiné au rétablissement de la santé financière du groupe et de sa transformation visant à en faire le leader du commerce de proximité.

Getlink

Eiffage a franchi indirectement ce jour les seuils de 20 % et de 25 % des droits de vote de Getlink "par suite de l’attribution de droits de vote double consécutive à la durée de détention des actions Getlink qu’elle possède". Eiffage reste le premier actionnaire de l'exploitant du tunnel sous la Manche avec désormais 20,55 % du capital et 27,56 % des droits de vote. Eiffage déclare que les objectifs qu'il envisage de poursuivre vis-à-vis de Getlink pour les six mois à venir restent inchangés, notamment "renforcer sa participation en fonction des opportunités et conditions de marché".

Les chiffres macroéconomiques

Le rapport sur l'emploi en octobre aux Etats-Unis sera connu à 13h30 et il sera suivi de l'indice des directeurs d'achat (S&P) pour le secteur manufacturier en octobre à 14h45. Toujours aux Etats-Unis, l'indice des directeurs d'achat (ISM) pour le secteur manufacturier en octobre et les dépenses de construction en septembre seront publiés à 15 heures.

Ce matin, l'euro perd 0,08% à 1,0876 dollar.

Hier à Paris

Les marchés européens se sont repliés une fois de plus après la publication de nombreux résultats d'entreprises. Société Générale a terminé à la première place du CAC 40, galvanisée par des résultats trimestriels meilleurs que prévu. A l'inverse, son concurrent BNP Paribas a reculé comme TotalEnergies. La baisse des marges de raffinage a affecté les bénéfices du groupe pétrolier. Côté statistiques, le taux d’inflation annuel en zone euro est en hausse à 2% en octobre. Le CAC 40 a perdu 1,05% à 7350,37 points et l'Eurostoxx 50 a cédé 1,34% à 4820,46 points.

Hier à Wall Street

Les marchés américains ont reculé, pénalisés par les valeurs technologiques. Meta et Microsoft, lanterne rouge du Dow Jones, ont déçu les investisseurs, contrairement à Alphabet la veille. Uber, eBay et Coinbase ont en outre figuré parmi les plus fortes baisses du S&P500. Du côté des statistiques économiques, l'indice des prix PCE américain, indicateur très surveillé par la Fed, est ressorti en ligne avec les attentes alors que la consommation des ménages était plus élevée qu'anticipé. Le Dow Jones a cédé 0,90% à 41763,46 points et le Nasdaq Composite a perdu 2,76% à 18095,15 points.