Prudence en vue en Europe après les résultats des élections législatives françaises

Wall Street a fini dans le vert à la suite de l'annonce d'une hausse inattendue du taux de chômage en juin à 4,1%. Si les créations de postes (206 000) ont dépassé les attentes, les chiffres d'avril et de mai ont été révisés à la baisse. La hausse des salaires de 3,9% en rythme annuel était conforme aux attentes. Dans le sillage du rapport sur l'emploi, le rendement du 10 ans a chuté de 7,8 points de base à 4,286%. Cette baisse a soutenu les valeurs technologiques et donc le Nasdaq Composite. Ce dernier a progressé de 0,90% à 18 352,96 points tandis que le S&P 500 a gagné 0,54% 5567,19 points

Les marchés européens ont clôturé en léger retrait cette dernière séance de la semaine. Cet après-midi, les investisseurs ont pris connaissance du rapport sur l'emploi aux Etats-Unis pour le mois de juin. Si les créations de postes (206 000) aux Etats-Unis ont dépassé les attentes en juin, les chiffres d'avril et de mai ont été révisés à baisse. Côté valeurs, Eurofins Scientific a fini en tête du CAC 40 après une nouvelle riposte aux attaques de Muddy Waters. Le CAC 40 a cédé 0,26% à 7675,62 points, limitant ses gains à 2,62% sur la semaine. L'EuroStoxx50 a reculé de 0,26% à 4974,39 points.

Eurofins Scientific s'est retrouvé une fois de plus en tête du CAC 40 vendredi après une nouvelle réponse aux accusations du vendeur à découvert Muddy Waters. Le groupe annonce notamment avoir mandaté Ernst & Young Paris pour réaliser un audit indépendant des accords de cash pooling et de sa situation de trésorerie au 31 décembre 2023. La société rendra compte des conclusions dès qu'elles seront disponibles.

Barbara Bui, confrontée à des difficultés de trésorerie, a choisi de se placer sous la protection du Tribunal de Commerce de Paris. La maison de luxe précise qu’il s’agit d’obtenir "le temps et les ressources nécessaires pour restructurer sa dette et poursuivre son activité". A sa demande, le tribunal décidé, par jugement en date du 4 juillet 2024, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Barbara Bui a demandé à Euronext la reprise de la cotation de ses actions à compter du lundi 8 juillet 2024.

Conformément aux engagements pris auprès des autorités marocaines de la concurrence, Veolia a conclu un accord avec les autorités marocaines pour la cession à la Société Régionale Multiservices Casablanca-Settat de l'intégralité de sa participation dans Lydec, acquise lors de la prise de contrôle de Suez en 2022. Lydec assure la gestion déléguée de service public pour la distribution d'eau potable, d'électricité, d'assainissement et d’éclairage public pour la ville de Casablanca et sa région.

(AOF) - Les marchés actions européens devraient ouvrir proches de l'équilibre. Si les résultats des élections législatives françaises ont surpris avec l’arrivée en tête du Nouveau Front populaire, les anticipations du marché qu’aucun groupe politique n’obtiendrait la majorité ont été confirmées. Sur le marché des taux, le spread franco-allemand s’élève à 66 points de base pour le 10 ans alors qu’il a récemment dépassé les 80 points de base. Les marchés risquent de rester volatiles tant que le contour du nouveau gouvernement ne sera pas connu. Sur le marché des changes, l'euro recule légèrement.

