Prudence en vue en Europe après le spectaculaire rebond de Nvidia

par Claude Chendjou

Les principales Bourses européennes sont attendues sur une note prudente mardi après le spectaculaire rebond la veille de Nvidia NVDA.O , qui a décidé de réintégrer Jensen Huang à son poste de directeur général, provoquant un soulagement généralisé dans le secteur de l'intelligence artificielle (IA).

D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien .FCHI devrait grignoter 0,21% à l'ouverture. Le Dax .GDAXI à Francfort pourrait fléchir de 0,02% et le FTSE 100 .FTSE à Londres avancer de 0,23%. L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E est attendu en repli de 0,08% et le Stoxx 600 .STOXX en baisse de 0,02%.

Le retour en force de Jensen Huang a mis fin à une période mouvementée sur les marchés, l'action Nvidia ayant bondi lundi de 31,5%, enregistrant sa plus forte hausse quotidienne en pourcentage depuis 23 ans et redonnant près de 1.000 milliards de dollars de valeur boursière à l'entreprise. Les sociétés de l'ensemble du secteur de l'IA ont également connu une forte remontée, l'indice Nasdaq 100 .NDX , qui regroupe de nombreuses grandes capitalisations technologiques, ayant bondi de plus de 6%.

"Cela élimine une source importante d'incertitude", a souligné Charu Chanana, cheffe stratège en investissements chez Saxo à Singapour. "Son retour rétablit la continuité stratégique chez Nvidia et réduit le risque immédiat de perturbations au niveau de sa chaîne d'approvisionnement et de sa feuille de route technologique", a-t-elle ajouté.

Ce puissant rebond devrait cependant peiner à se transformer en une reprise durable, car "les grandes questions concernant le retour sur investissement dans l'IA, la pérennité des dépenses des hyperscalers et les valorisations élevées restent sans réponse", a-t-elle fait valoir.

Si l'Asie profite ce mardi à son tour de l'envolée dans la "tech", en Europe l'embellie semble déjà s'atténuée, les actions européennes étant en outre moins exposées aux valeurs technologiques.

S'agissant des résultats d'entreprises, le prochain test porte sur les résultats et les perspectives du fabricant d'ordinateurs Dell DELL.N prévus ce mardi après la clôture de Wall Street, tandis qu'en Europe Valneva , Trigano ou encore Kingfisher publient.

Côté indicateurs économiques, le marché attend ce mardi l'indice Ifo du climat des affaires en Allemagne et l'indice de la confiance des consommateurs aux Etats-Unis pour le mois de novembre. Cela permettra de jauger des perspectives, avant la statistique cruciale de l'inflation PCE pour le mois d'octobre et la deuxième estimation du PIB du troisième trimestre aux Etats-Unis, deux données prévues mercredi.

A WALL STREET

La Bourse de New York a fini en forte hausse lundi après la décision du conseil d'administration de Nvidia de réinstaurer son cofondateur au poste de directeur général de l'entreprise.

L'indice Dow Jones .DJI a gagné 3,01%, ou 1 447,98 points, à 49.595,31 points.

Le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, a pris 326,78 points, soit 4,73%, à 7.237,17 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC a bondi de son côté de 1 471,83 points, soit 6,51%, à 24.089,558 points.

EN ASIE

Au lendemain d'un jour férié, à la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei .N225 a avancé de 3,91%, à 58.644,63 points et le Topix .TOPX , plus large, a pris 2,47%, à 3.764,88 points, avec l'envolée de Nvidia.

Dans le sillage du groupe américain, Murata Manufacturing 6981.T et Advantest 6857.T ont bondi respectivement de 14,89% et 12,45%, leurs plus fortes hausses en pourcentage depuis fin juillet. Furukawa Electric 5801.T a progressé de 11,54% et Mitsui Kinzoku 5706.T de 6,34%.

L'indice MSCI regroupant les valeurs d'Asie et du Pacifique (hors Japon) .MIAPJ0000PUS gagne 4%, rebondissant après avoir atteint son plus bas niveau depuis huit mois et s'apprêtant à enregistrer sa plus forte hausse journalière depuis le 31 juillet.

Le Kospi sud-coréen .KS11 grimpe de 6,32%.

L'indice de référence à Hong Kong .HSI recule de 0,63%.

Les actions chinoises font un peu figure d'exception dans ce rebond de soulagement, en raison des craintes que des restrictions plus strictes sur les exportations de puces américaines ne soient en préparation.

En Chine, le SSE Composite .SSEC de Shanghai s'octroie 0,27% et le CSI 300 .CSI300 grappille 0,14%.

LES VALEURS A SUIVRE EN EUROPE: nL5N4741VB

CHANGES

Le dollar varie à peine (+0,04%) face à un panier de devises de référence .DXY , se maintenant mardi près de son plus haut niveau depuis 20 mois, après la réintégration de Jensen Huang au poste de directeur général de Nvidia. Cela a redonné un nouveau souffle à l'IA et a alimenté les anticipations selon lesquelles cette reprise permettrait à la Réserve fédérale américaine (Fed) de disposer d'une plus grande marge de manœuvre pour relever encore ses taux.

L'euro EUR= grignote 0,02%, à 1,0303 dollar, toujours près d'un creux de près de 18 mois, tandis que la livre sterling GBP= s'échange à 1,3035 dollar (+0,05%) après avoir atteint son plus bas niveau depuis un an.

TAUX

Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans US10YT=RR monte de 1,3 point de base, à 4,9337%, après une hausse d'environ 4,5 points la veille.

Les traders ont désormais pleinement intégré dans leurs calculs une hausse de 25 points de base des taux de la Fed le mois prochain et estiment qu'il y a une faible probabilité en faveur d'un relèvement exceptionnel de 50 points de base, contre zéro la veille, selon le baromètre FedWatch de CME Group.

Le rendement du Bund allemand à dix ans DE10YT=RR est inchangé, s'affichant à 3,282%, après avoir pris 6,6 points de base la veille.

PÉTROLE

Le marché pétrolier est en repli mardi, tombant à son plus bas niveau en trois mois, en raison de signes d'une augmentation de l'offre de brut et d'un probable excédent sur le marché, même si les risques pesant sur la navigation dans le détroit d'Ormuz persistent.

Le Brent reflue de 0,39% à 88,96 dollars le baril LCOc1 et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) décline de 0,36% à 79,88 dollars CLc1 .

"Le Brent a largement perdu tout élan à la hausse ces derniers jours, les conditions d'approvisionnement restant favorables malgré la poursuite de la fermeture du détroit d'Ormuz, et le marché évalue la possibilité d'une future surabondance de l'offre face aux tensions persistantes au Moyen-Orient et aux perturbations du transport maritime", explique Suvro Sarkar, responsable d'étude sur l'énergie chez DBS Bank.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 24 NOVEMBRE :

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT DE 09h00 Indice Ifo du climat des affaires novembre 90,5 90,2 USA 15h00 Confiance des consommateurs novembre 92,5 91,7

(Rédigé par Claude Chendjou; avec la contribution de Vedika Thorat à Bengalore, Emily Chow à Singapore, Jiaxing Li et Summer Zhen à Hong Kong; édité par Augustin Turpin)