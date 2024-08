Prudence en vue des marchés européens, Eutelsat en vedette

(AOF) - En nette baisse hier, les Bourses européennes sont attendues sur une note prudente à l'ouverture de la séance ce vendredi. Le CAC 40 devrait progresser de 0,23%. Côté statistiques, le taux de chômage en France au sens du BIT diminue au deuxième trimestre 2024 de 0,2 point, à 7,3% de la population active. En Allemagne, l'inflation en données harmonisées en juillet a augmenté. Côté valeurs, Eutelsat anticipe une marge d’Ebitda ajusté légèrement inférieure pour 2024/2025, après avoir présenté ses résultats mitigés sur l'exercice 2023/2024. Les marchés réagiront notamment à cette publication.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Eutelsat

Le chiffre d'affaires d'Eutelsat pour l'exercice 2023-2024 s'établit à 1,21 milliard d'euros, en hausse de 7,2% sur une base publiée et de 5,6 % sur une base comparable. L’Ebitda ajusté ressort à 718,9 millions d’euros contre 825,5 millions d’euros un an plus tôt, en repli de 12,9%. La marge d’Ebitda ajusté s’établit à 59,3% sur une base déclarée, contre 73% un an plus tôt. Le résultat net attribuable au groupe s'élève à -309,9 millions d'euros, contre 314,9 millions d'euros un an plus tôt.

Gérard Perrier

L’activité du premier semestre de l’exercice 2024 du Groupe Gérard Perrier Industrie, spécialisé dans les automatismes et les équipements électriques destinés à l’industrie, est en hausse de 7% à 156 millions d'euros (+ 4,6% à périmètre constant) par rapport à la même période de l’exercice précédent. La direction précise que sur le trimestre écoulé, la situation financière est restée excellente et que la trésorerie mobilisable (trésorerie active incluant les actifs financiers courants) reste très positive (60 millions d'euros au 31/12/2023).

Hexaom

Au titre du premier semestre de l'exercice en cours, le groupe Hexaom réalise un chiffre d'affaires de 418,4 millions d'euros en repli, comme attendu, de 24,2% (à périmètre constant) par rapport à la même période de l'année dernière. La production du deuxième trimestre s'établit à 196,7 millions d'euros. Elle est en retrait de 33,7%, en phase avec l'évolution de l'activité commerciale 2023. L'activité Construction de Maisons réalise un chiffre d'affaires de 362,7 M€, en repli de 23,2%.

IT Link

Le Groupe IT Link enregistre un chiffre d'affaires de 41,94 millions d'euros au premier semestre 2024, en hausse de 11,6% par rapport à la même période en 2023 (1,1% en organique) malgré un impact calendaire négatif de l'ordre de 0,8 pts. La France affiche une croissance semestrielle de 1,4% à 18,18 millions d'euros. A l'international, le chiffre d'affaires progresse de 140,4% porté par l'intégration de Ciao et la poursuite de la bonne dynamique initiée depuis le second semestre 2023 en Belgique (26,3% de croissance semestrielle).

Les chiffres macroéconomiques

Au deuxième trimestre 2024, le nombre de chômeurs en France (hors Mayotte) au sens du Bureau international du travail (BIT) diminue de 40 000 par rapport au trimestre précédent, à 2,3 millions de personnes. Le taux de chômage au sens du BIT diminue ainsi de 0,2 point, à 7,3% de la population active. Il est supérieur de 0,1 point à son niveau du deuxième trimestre 2023. Il demeure légèrement supérieur à son précédent point bas depuis 1982 (7,1% au quatrième trimestre 2022 et au premier trimestre 2023) et nettement au-dessous de son pic de mi-2015 (-3,2 points).

L'inflation en Allemagne est ressortie comme prévu à +2,6% en juillet en rythme annuel en données harmonisées après +2,5% en juin. En rythme mensuel, en données harmonisées, elle s'élève à 0,5% comme attendu après +0,2% en juin.

Hier à Paris

Les marchés européens ont terminé à nouveau dans le rouge, hormis le Dax. alors que les marchés américains rebondissent grâce à des inscriptions au chômage plus faibles que prévu. Les Bourses asiatiques sont redescendues aussi ce jeudi. Côté valeurs, Engie a fini à la première place du CAC 40 après une note favorable de Jefferies. En outre, Deutsche Telekom a figuré parmi les plus fortes hausses du Dax 40 grâce à des résultats trimestriels de bonne facture. Le CAC 40 a perdu 0,26% à 7247 points alors que l'Eurostoxx 50 a cédé 0,07% à 4664 points.

Hier à Wall Street

Les marchés américains ont confirmé leur rebond grâce à des inscriptions hebdomadaires au chômage aux Etats-Unis plus faibles que prévu. Cette statistique rassure sur la santé de l'économie américaine après la grande peur de ces derniers jours à propos d'une possible récession de l'économie américaine. Autre nouvelle favorable, la firme pharmaceutique Eli Lilly a vu son titre bondir après avoir rehaussé ses objectifs grâce à son médicament anti-obésité. Le Dow Jones a gagné 1,76% à 39 446,49 points tandis que le Nasdaq Composite s'est adjugé 2,87% à 16660,02 points.