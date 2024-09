Prudence en vue des marchés européens avant les PMI, Atos en vedette

(AOF) - Les Bourses européennes devraient ouvrir la première séance de septembre sur une note prudente ce lundi, avant la publication des indices d'activité PMI en France et en zone euro. Aujourd'hui, Les marchés à Wall Street seront fermés en raison de la fête du Travail (Labor Day). Les marchés réagiront à l'annonce d'Atos. Ce matin, l'entreprise de services du numérique a mis à jour "ses projections financières pour la période 2024-2027 afin de refléter les résultats du premier semestre 2024, les tendances commerciales actuelles et l'impact attendu sur le flux de trésorerie disponible du groupe".

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Atos

Atos annonce aujourd'hui une mise à jour des projections financières pour la période 2024-2027 afin de refléter les résultats du premier semestre 2024, les tendances commerciales actuelles et l'impact attendu sur le flux de trésorerie disponible du groupe. Atos a précédemment publié, le 29 avril 2024, son plan d’affaires sur la période 2024-2027 dans le cadre de son processus de restructuration financière. Le plan d’affaires mis à jour est établi sur la base du périmètre actuel du groupe.

Crédit Agricole

Vendredi dernier, Crédit Agricole a fini en tête de l'indice CAC 40, enchaînant une quatrième séance de suite dans le vert. Le groupe bancaire a bénéficié d'une note favorable de HSBC qui a relevé sa recommandation sur le titre, passant de Conserver à Achat, avec un objectif de cours de 17,50 euros contre 16 précédemment. Le broker affiche son optimisme après les perspectives favorables de Crédit Agricole dans la collecte. Cette dynamique devrait lui permettre d'améliorer ses résultats et de favoriser une revalorisation boursière.

Dékuple

Dékuple affiche un chiffre d’affaires en hausse de 8,8% à 104,6 millions d'euros au premier semestre avec une marge brute en hausse de 5,8% à 83,5 millions d'euros. Le spécialiste du data marketing souligne que "ses activités de marketing digital continuent de montrer une dynamique de croissance solide, avec une marge brute de 45,3 millions d'euros, en hausse de 18,6 % par rapport au premier semestre 2023. En outre, les revenus de ce segment ressortent à 66,4 millions d'euros sur ce premier semestre 2024, soit une progression de 19,7%.

Signaux Girod

Le chiffre d’affaires au troisième trimestre de l’exercice 2023-2024 de Signaux Girod est en hausse de 3,5% par rapport à l’exercice précédent à la même période. Il ressort à 27,3 millions d'euros. Pour son activité "Signalisation France, sur ce trimestre, le chiffre d'affaires est similaire à celui du troisième trimestre de l’exercice précédent, avec notamment un mois d’avril satisfaisant : 17 millions d'euros. En revanche, son activité de son segment "Sociétés spécialisées" est en baisse de 4,9% sur ce trimestre à 2,9 millions d'euros.

Les chiffres macroéconomiques

Fermeture des marchés à Wall Street (fête du travail)

A 9h50, le PMI manufacturier en août sera publié suivi de celui en Allemagne à 9h55 et celui de la zone euro à 10h.

Vendredi à Paris

Les marchés européens ont finalement clôturé dans le rouge après avoir longtemps cru terminer en hausse. La séance a été riche en statistiques. En zone euro, l'inflation a décéléré en août sur un an. Elle est passée de 2,6% à 2,2%, tombant à son plus bas niveau depuis trois ans. Aux Etats-Unis, l'inflation core, mesure surveillée par la Fed, s'est élevée à 2,6% en rythme annuel, soit moins que le consensus : +2,7%. Crédit Agricole a fini en hausse, bénéficiant d'un relèvement de recommandation de HSBC. Le CAC 40 a perdu 0,13% à 7630 points et l'EuroStoxx 50 a cédé 0,13% à 4959 points.

Vendredi à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé la dernière séance du mois d'août dans le positif, après la publication des chiffres de l'inflation aux Etats-unis. En août, elle est ressortie à 2,5% contre 2,6% attendu. Côté valeurs, Intel a rebondi alors que le groupe envisage une restructuration. En outre, Dell a fini hausse après sa solide performance au deuxième trimestre. Les marchés seront fermés lundi en raison de la fête du Travail (Labor Day). Le Dow Jones a gagné 0,55% à 41 563,08 points et le Nasdaq a avancé de 1,13% à 17 713,62 points.