Prudence en vue des marchés européens avant les PMI

(AOF) - Les Bourses européennes sont attendues sur une note prudente à l'ouverture de la séance ce jeudi. De nombreux résultats d'entreprises ont été publiées hier et ce matin. Hermès a réalisé une solide performance au troisième trimestre contrairement à Kering. En outre, les ventes de Michelin ont reculé sur 9 mois, celles de Carrefour ont progressé au troisième trimestre. Côté statistiques, les investisseurs prendront connaissance des indices PMI manufacturier et des services en France et en zone euro. Les données sur le climat des affaires en octobre en France seront publiées à 8h45.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Carrefour

Carrefour a enregistré au troisième trimestre un chiffre d’affaires de 23,98 milliards d’euros, en progression de 8,8% à magasins comparables grâce à l’Amérique latine (+36,4% à 5,8 milliards d’euros). En France, les ventes sont en retrait de 3% sur cette même base à 11,66 milliards d’euros "sous l’effet de la poursuite des investissements prix". Elles reculent de 1,5% en Europe à 6,5 milliards d’euros.

Hermès

Le chiffre d'affaires consolidé de Hermès à fin septembre 2024 s'élève à 11,2 milliards d'euros et progresse de 14% à taux de change constants et de 11% à taux de change courants par rapport à la même période en 2023. Au troisième trimestre, les ventes poursuivent leur progression et atteignent 3,7 milliards d'euros, en hausse de 11% à taux de change constants et de 10% à taux de change courants. Toutes les régions sont en croissance, malgré une base de comparaison particulièrement élevée en Europe et en Asie Pacifique.

Kering

Le chiffre d’affaires de Kering au troisième trimestre s’élève à 3,8 milliards d’euros, en repli de 15% en données publiées et 16% en comparable. La variation du chiffre d’affaires en données publiées comprend un effet de change négatif de 1%, ainsi qu’un effet périmètre de 2% lié à la consolidation de Creed. Sur ce trimestre, sa marque Gucci a réalisé un chiffre d’affaires de 1,6 milliard d’euros, en repli de 25% en comparable. Au cours des neuf premiers mois, la société a réalisé un chiffre d’affaires de 12,8 milliards d’euros, en baisse de 12%, tant en données publiées qu’en comparable.

Michelin

Michelin annonce que ses ventes des neuf premiers mois s'établissent à 20,2 milliards d'euros, en baisse de 3,4 % à taux de change constants mais souligne sa performance sur les segments les plus générateurs de valeur. Le fabricant de pneumatiques annonce que les volumes de ventes annuelles sont désormais prévus dans la fourchette de -6% à -4% et le résultat opérationnel des secteurs vers 3,4 milliards d'euros à taux de change constants contre plus de 3,5 milliards précédemment. Le cash-flow libre avant acquisitions est anticipé à plus d' 1,7 milliard contre plus de 1,5 milliard précédemment.

Les chiffres macroéconomiques

Les données sur le climat des affaires en octobre en France seront publiées à 8h45.

L'indice des directeurs d'achat pour les secteurs manufacturier et des services en octobre en France sera connu à 9h15. Celui de l'Allemagne à 9h30 et celui en zone euro à 10h.

Aux Etats-Unis, les données sur les inscriptions hebdomadaires au chômage seront publiées à 14h30.

Aux Etats-Unis, l'indice des directeurs d'achat pour les secteurs manufacturier et des services en octobre sera connu à 15h45.

Aux Etats-Unis, les données sur les ventes de logements neufs en septembre seront publiées à 16h.

Les données sur l'évolution hebdomadaire des stocks de gaz aux Etats-Unis seront publiées à 16h30.

Hier à Paris

Les marchés européens ont de nouveau clôturé en repli, après une nouvelle série de résultats d'entreprises. L'Oréal a affiché la plus forte baisse du CAC 40. L'action du géant des cosmétiques a été pénalisée par le fort ralentissement de son activité en Chine et du faible niveau de confiance des consommateurs. De son côté, Thales a reculé aussi après avoir annoncé que ses prises de commandes dans le spatial sont en retrait sur 9 mois, pénalisées par une base de comparaison élevée. Le CAC 40 a perdu 0,50% à 7497,48 points et l'Eurostoxx 50 a cédé 0,34% à 4922,29 points.

Hier à Wall Street

Les marchés américains ont clôturé à nouveau dans le rouge. Les investisseurs ont pris connaissance ce mercredi du livre beige de la Fed. La Réserve fédérale indique que l'activité économique est restée stable dans la plupart des régions des États-Unis depuis le début du mois de septembre. Côté valeurs, outre les résultats d'entreprises, McDonald's s'est replié, finissant à la dernière place du Dow Jones, après un problème sanitaire (bactérie Escherichia coli). Le Dow Jones a perdu 0,96% à 42514,95 points tandis que le Nasdaq Composite a cédé 1,60% à 18276,65 points.