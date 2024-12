Prudence en vue des marchés européens avant la Fed, un nouveau DG pour Crédit Agricole

(AOF) - Les Bourses européennes sont attendues hésitantes ce mercredi à l'ouverture de la séance. Le CAC 40 devrait gagner 0,06%. Les investisseurs se montrent prudents avant la décision de la Fed ce soir et seront attentifs au discours du président Jerome Powell, ainsi qu'aux prévisions mises à jour de la banque centrale. Elle devrait abaisser ses taux de 25 points de base. Côté valeurs, hier, Crédit Agricole S.A a nommé Olivier Gavalda au poste de directeur général. Côté statistiques, l'inflation au Royaume-Uni a progressé, en rythme annuel, de 2,6% en novembre après +2,3% en octobre.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Crédit Agricole

Réuni le 17 décembre 2024, le Conseil d’administration de Crédit Agricole S.A., sous la présidence de Dominique Lefebvre, et sur proposition du Comité des nominations et de la gouvernance, a décidé de nommer Olivier Gavalda en qualité de directeur général de Crédit Agricole S.A., à l’issue de l’Assemblée générale du 14 mai 2025. La transition au sein de la direction générale de Crédit Agricole S.A. va s’organiser au cours des prochains mois.

Drone Volt

Drone Volt, constructeur de drones civils professionnels et expert en solutions embarquées, annonce "la mise en œuvre d'un plan stratégique de rationalisation de ses coûts afin de confirmer sa trajectoire vers la rentabilité". Dans ce cadre, le groupe va fermer sa filiale Aerialtronics, qui "emploie 3 salariés et enregistre un chiffre d'affaires faible". La filiale belge sera également fermée, son salarié repris en tant que prestataire et son chiffre d'affaires sera désormais comptabilisé par Drone Volt France.

Theranexus

Theranexus annonce que sa trésorerie disponible au 12 décembre 2024 s'établit à 1,5 millionsd'euros contre 1,9 millions d'euros au 30 septembre 2024. Cette biotech spécialiste du traitement des maladies neurologiques rares anticipe le renforcement à court terme de cette position à hauteur totale de 4,8 millions d'euros, en tenant compte de l'encaissement de plusieurs paiements devant intervenir dans les prochaines semaines. L'encaissement des sommes susvisées permettra à la société d'étendre son horizon de trésorerie de la fin du premier trimestre 2025 à la fin du premier trimestre 2026.

Voltalia

Voltalia, spécialiste des énergies renouvelables, a conclu un partenariat avec trois enseignes : Auchan, Décathlon et Leroy Merlin. "Cette collaboration prévoit l'installation et l'exploitation de points de recharge pour véhicules électriques sur plus de 350 parkings en France, contribuant à accompagner leurs clients vers une mobilité plus durable. Ces infrastructures seront installées et exploitées par la filiale mobilité électrique de Voltalia, opérant sous la marque Yusco", détaille dans un communiqué le spécialiste des énergies renouvelables.

Les chiffres macroéconomiques

En rythme annuel, au Royaume-Uni, les prix à la consommation s'élèvent à 2,6% en novembre comme attendu après 2,3% le mois précédent. En rythme mensuel, ils ont augmenté de 0,1% en novembre après +0,6% en octobre.

En zone euro, les données sur l'inflation en novembre seront publiées à 11h.

Aux Etats-Unis, les données sur les permis de construire en novembre et celles sur les mises en chantier en novembre seront publiées à 14h30.

Les données sur les stocks de pétrole brut aux Etats-Unis seront connues à 16h30.

La Fed rendra sa décision de politique monétaire à 20h.

Vers 8h30, l'euro gagne 0,17% à 1,0511 dollar.

Hier à Paris

Les indices européens ont terminé sur une note mitigée après plusieurs statistiques et à la veille de la décision de la Fed. Un nouvel assouplissement de 25 points de base est attendu. Au chapitre des valeurs, Vivendi a plongé après sa flambée d’hier, pénalisé par un abaissement de recommandation de Deutsche Bank. De son côté, Sanofi a finalement clôturé en tête de l'indice phare de la place parisienne après des résultats positifs contre les maladies inflammatoires de l'intestin. Le CAC 40 a gagné 0,12%% à 7 365,70 points tandis que l'Eurostoxx 50 a reculé de 0,13% à 4 940,52 points.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé dans le rouge, avant la décision de la Fed, mercredi soir. Un nouvel assouplissement de 25 points de base est attendu. Les ventes au détail sont ressorties meilleures que prévu en novembre. Côté valeurs, Pfizer a affiché la plus forte hausse du S&P 500 après l'annonce de ses prévisions 2025 en ligne avec les attentes. Le laboratoire pharmaceutique table sur un bénéfice ajusté par action compris entre 2,80 et 3,00 dollars (contre 2,88 attendu). Le Dow Jones a perdu 0,61% à 43449 points tandis que le Nasdaq a reculé de 0,32% à 20109 points.