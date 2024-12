Prudence en vue des marchés européens avant la BCE, Scor et Eurazeo en vedette

(AOF) - Les Bourses européennes sont attendues sur une note prudente ce jeudi à l'ouverture des marchés avant la décision attendue de la Banque centrale européenne. La BCE devrait confirmer en début d'après-midi une nouvelle baisse des taux de 25 points de base. Le CAC 40 devrait progresser de 0,28%. Côté valeurs, Scor a mis à jour son plan stratégique Forward 2026. Le réassureur cible notamment un taux de croissance de la valeur économique du groupe de 9% par an. Hier, Eurazeo a confirmé des discussions en vue de céder ses parts dans Albingia, groupe spécialisée dans l'assurance des entreprises.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Bic

Le conseil d'administration de Bic et Gonzalve Bich annoncent un processus de transition portant sur l'achèvement des mandats de ce dernier, et qui vise à nommer un nouveau directeur général d'ici au 30 septembre 2025. Gonzalve Bich continuera à assumer ses fonctions de directeur général et d'administrateur jusqu'à son départ, après quoi il assistera le groupe en tant que senior advisor. Le conseil d'administration a décidé de créer un comité de succession dont fera partie Gonzalve Bich.

Eurazeo

Eurazeo, à travers sa stratégie Mid-large buyout, est entré en discussions exclusives avec un consortium mené par La financière de Blacailloux (Fiblac), holding de la famille Chamoin, en vue de la cession d'Albingia, acteur de référence en France dans l'assurance de risques d'entreprises. Fiblac mène un consortium également composé des équipes de management, de Krefeld, family office des familles Hermès, et de Fairfax Financial Holdings, société canadienne spécialisée dans l'assurance et réassurance.

Figeac Aéro

L'amélioration de la performance opérationnelle de Figeac Aéro se poursuit sur le premier semestre 2024/2025. Sur cette période, l'EBITDA courant ressort à 25,8 millions d'euros, en progression de 30% par rapport au premier semestre 2023/24, soit un rythme près de trois fois plus rapide que la croissance du chiffre d'affaires. Cela se traduit par une marge d'Ebitda courant en hausse de 190 points de base à 12,9%, contre 11% il y a un an. Le résultat opérationnel courant est positif à 4,9 millions d'euros, contre une perte de 3,9 millions d'euros au semestre précédent.

Scor

Lors de sa Journée Investisseurs 2024, à Londres, Scor présente sa nouvelle stratégie L&H et met à jour son plan stratégique Forward 2026. Ce plan a été approuvé par le conseil d’administration du groupe le 11 décembre 2024. Scor confirme les deux objectifs d’égale importance de Forward 2026 pour la durée restante du plan : un taux de croissance de la valeur économique du groupe de 9 % par an, à hypothèses économiques constantes et un ratio de solvabilité dans la plage optimale de 185% à 220%.

Les chiffres macroéconomiques

La décision de politique monétaire de la BCE sera connue à 14h15.

Aux Etats-Unis, l'indice des prix à la production en novembre et le nombre d'inscriptions hebdomadaires au chômage seront connus à 14h30.

Aux Etats-Unis, les données sur l'évolution hebdomadaire des stocks de gaz seront publiées à 16h30.

Vers 8h30, l'euro gagne 0,31% à 1,0530 dollar.

Hier à Paris

Les marchés actions européens ont terminé dans le vert après la publication des données sur l'inflation américaine, qui donnent confiance dans une prochaine baisse des taux américains. L'indice des prix à la consommation américain a augmenté de 2,7% en novembre, en rythme annuel, en ligne avec les attentes, après 2,6% en octobre. Côté valeurs, Publicis a bénéficié d'un relèvement de recommandation de JPMorgan. Le CAC 40 a gagné 0,39% à 7423,40 points après son accès de faiblesse d’hier, et l'EuroStoxx 50 a progressé de 0,23% à 4963,31 points.

Hier à Wall Street

Les marchés américains ont terminé en ordre dispersé après les chiffres sur l'inflation en novembre. L'indice des prix à la consommation a augmenté de 2,7%, en rythme annuel, comma attendu, après 2,6% en octobre. Ces chiffres donnent confiance dans une prochaine baisse des taux américains. Côté valeurs, Macy's a reculé après une baisse de ses prévisions de bénéfices annuels. Le Dow Jones a perdu 0,22% à 44148,56 points. A l'inverse, le Nasdaq a progressé de 1,77% à 20034,89 points et bat son record en clôture en franchissant la barre des 20000 points pour la première fois de son histoire.