Prudence en vue, Bouygues et Edenred en tête d'affiche

(AOF) - Les marchés européens sont attendus en légère baisse, prenant l'exemple de Wall Street. L'heure est à la consolidation des deux côtés de l'Atlantique après les nombreux records de ces dernières semaines. Les résultats des entreprises vont dominer le début de séance, avec à Paris, Bouygues, Edenred, Eurofins, GTT... Cet après-midi, les commandes de biens durables en janvier sont attendues à 14h30 aux Etats-Unis. De son côté, le bitcoin s’approche des 56000 dollars.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Bouygues

Bouygues a publié un résultat net, part du groupe, en hausse de 67 millions d’euros à 1,04 milliard d’euros. Son résultat opérationnel courant des activités a atteint 2,411 milliards d’euros en hausse de 19% sur un an et de 11% en proforma incluant Equans sur l’ensemble de l’année 2022. A ce propos de cette dernière société, sa marge de résultat opérationnel courant des activités a atteint 2,9%, dans le haut de la prévision annoncée de 2,5% à 3%. Au niveau du groupe, cette marge a atteint 4,3% contre 4,6% en publié en 2022 et 4% en proforma.

OSE Immunotherapeutics

OSE Immunotherapeutics présente les derniers résultats positifs de l’évaluation clinique de Phase 1/2 de son produit OSE-279 dans les tumeurs solides avancées au congrès 2024 de l’ESMO Targeted Anticancer Therapies Congress (Esmo TAT) qui se tient à Paris du 26 au 28 février . "Ces nouveaux résultats, ainsi que le signal supplémentaire d’efficacité avec un taux élevé de réponse antitumorale chez des patients difficiles à traiter, soulignent l’intérêt d’OSE-279 comme traitement potentiel anti-PD1 puissant", souligne Silvia Comis, directrice du développement clinique.

GTT

GTT a dévoilé des résultats 2023 en nette amélioration et une forte hausse de son dividende. Son résultat net a bondi de 57% à 201,37 millions d’euros et l’Ebitda consolidé a progressé de 45,6% à 235 millions d’euros. Le chiffre d’affaires a suivi la même tendance, progressant de 39,2% à 428 millions d’euros. Fort de résultats en nette amélioration, GTT a décidé de proposer la distribution d'un dividende de 4,36 euros par action au titre de l'exercice 2023, en hausse de 40,6%. Ce dividende proposé correspond à un taux de distribution de 80% du résultat net consolidé.

Exail Technologies

Exail Technologies a généré 104 millions d’euros de revenus au quatrième trimestre 2023, en progression de 18%. « Ce trimestre a été caractérisé par la bonne accélération de la production permettant d'atteindre l'objectif annuel avec 16% de croissance sur l'ensemble de l'année 2023 » à 323 millions d'euros, souligne l’entreprise spécialisée dans les systèmes de navigation et la robotique autonome. Sur cette période, 124 millions d’euros de nouvelles commandes ont été enregistrées, dont un nouveau contrat de lutte contre les mines sous-marines aux Émirats Arabes Unis pour 28 millions d’euros.

Les chiffres macroéconomiques

Les investisseurs attendent la masse monétaire M3 en janvier en zone euro à 10 heures.

Aux Etats-Unis, les commandes de biens durables en janvier sont attendues à 14h30, l'indice S&P Schiller des prix immobiliers dans les 20 plus grandes agglomérations en décembre à 15 heures et l'indice de confiance des consommateurs du Conference Board en février à 16 heures.

Ce matin, l'euro gagne 0,11% à 1,0862 dollar.

Hier à Paris

Les marchés européens ont reculé après leur mouvement de hausse de la semaine dernière, toujours alimenté par l'optimisme à propos de la santé des entreprises. Coté valeurs, Saint-Gobain a conclu un accord avec CSR, spécialiste australien des matériaux de construction, tandis que la demande de liquidation de Medicharme a pesé sur le cours d'Orpea et Clariane. L'indice CAC 40 s’est replié de 0,46% à 7929,82 points après un nouveau sommet vendredi à 7976,40 points. L'EuroStoxx50 a pour sa part perdu 0,17% à 4864,29 points.

Hier à Wall Street

Les indices américains ont légèrement reculé après leurs records de la semaine passée. Si cette séance a été calme, les prochaines journées seront animées par les statistiques économiques, dont l'indice des prix PCE en janvier, jeudi, et les résultats des sociétés. Lundi, si Berkshire Hathaway a reculé en dépit de résultats record et meilleurs que prévu, ceux de Domino's Pizza ont été salués. L'indice Dow Jones a perdu 0,16% à 33069,23 points, le Nasdaq Composite a reculé de 0,13% à 15976,25 points.