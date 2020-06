Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Prudence en vue à Wall Street, la violence dans les villes pourrait peser Reuters • 01/06/2020 à 13:23









LES BOURSES EUROPÉENNES EN HAUSSE À MI-SÉANCE PARIS (Reuters) - Wall Street est attendue prudente lundi à l'ouverture, les investisseurs paraissant s'inquiéter des violences dans les villes américaines qui pourraient ternir un climat par ailleurs favorable aux actifs risqués. Affrontements entre manifestants et forces de l'ordre à proximité de la Maison blanche à Washington et à Boston, pillages dans le sud de la Californie: les Etats-Unis ont vécu dimanche soir une sixième nuit de colères et de troubles consécutifs à la mort de George Floyd lors de son interpellation lundi dernier par la police de Minneapolis. Des soldats de la Garde nationale ont été déployés dans une quinzaine d'Etats du pays tandis que les autorités locales imposaient des mesures de couvre-feu dans des dizaines de villes, du jamais vu depuis les émeutes ayant suivi l'assassinat de Martin Luther King en 1968. Dans un environnement de marché porté par ailleurs par la reprise de l'activité économique, les investisseurs ont peu réagi dans un premier temps à ces événements mais leur ampleur et leur durée pourraient entamer leur appétit pour les actifs risqués. Dans ce contexte, les contrats à terme signalent une ouverture sans changement pour le Dow Jones, en très léger repli pour le S&P-500 et en baisse de 0,3% pour le Nasdaq Composite. En Europe, les indices restent nettement dans le vert à mi-séance, profitant toujours de l'absence de sévères représailles américaines contre la Chine autour de la situation à Hong Kong. À Paris, le CAC 40 gagne 1,2% à 4.751,77 points vers 11h00 GMT et à Londres, le FTSE prend 1,07%. L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 avance de 0,79%, l'EuroStoxx 50 de la zone euro de de 0,67% et le Stoxx 600 de 0,77%. Les Bourses de Francfort et de Zurich sont fermées en ce lundi de Pentecôte. Les indices européens ont légèrement réduit leurs gains après l'annonce d'indices PMI manufacturiers dans la zone euro en légère progression au mois de mai mais toujours plombés par les mesures de confinement imposées par les gouvernements pour lutter contre la pandémie de coronavirus. LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET VALEURS EN EUROPE Tous les secteurs européens sont en hausse: l'indice Stoxx banques prend 1,76%, celui des ressources de base 1,36% et celui des transports et loisirs 1,83%. A Paris, où presque toutes les valeurs du CAC 40 sont dans le vert, Renault et PSA gagnent respectivement 4,63%, et 4,72%. La plus forte progression de l'indice parisien revient à l'opérateur de centres commerciaux Unibail-Rodamco-Westfield (+7,76%,) qui profite toujours de la réouverture progressive des magasins. Contre la tendance, le titre Europcar Mobility perd 2,39%, en queue de peloton du SBF 120, sanctionné par la baisse de recommandation de Morgan Stanley. CHANGES/TAUX Du côté des devises, le dollar cède 0,17% face à un panier de référence contre et l'euro prend 0,14% à 1,113, tout près d'un plus haut depuis la mi-mars à 1,115. Sur le marché obligataire, l'optimisme concernant la reprise de l'activité économique se traduit par une remontée des rendements: celui des Treasuries à dix ans prend 1,5 point de base à 0,66% et celui du Bund de même échéance gagne plus de deux points à -0,428%., PÉTROLE Les cours pétroliers sont en repli, sous le coup de prises de bénéfice après les performances du mois dernier: le baril de Brent perd -0,1% à 37,81 dollars et celui de brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) cède 0,9% à 35,4 dollars. (Patrick Vignal, édité par)

