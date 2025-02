Prudence en vue à Paris : Pékin réplique à Washington sur les droits de douane

(AOF) - Les marchés européens devraient ouvrir proches de l'équilibre. Si le Canada et le Mexique ont obtenu hier un délai d'un mois avant l'imposition de droits de douanes par les Etats-Unis, la Chine a répliqué ce matin à l'offensive commerciale américaine. Pékin imposera notamment de 10% à 15% de droits de douanes sur certains produits américains, dont le pétrole. A Paris, les investisseurs réagiront notamment aux résultats de BNP Paribas, Publicis et Dassault Systèmes. Les taux longs sont en légère hausse en Europe et aux Etats-Unis.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

BNP Paribas

Première banque française à présenter ses comptes du quatrième trimestre, BNP Paribas a dépassé les attentes grâce au dynamisme de ses activités de marché. Sur cette période, elle a généré un bénéfice net, part du groupe, en progression de 15,7% à 2,322 milliards d'euros, à comparer avec un consensus de 2,29 milliards d'euros. Le coût du risque a reculé de 5 points de base à 38 points de base. Sur l'ensemble de 2024, BNP Paribas a généré un résultat net part du groupe a atteint 11,688 milliards d'euros.

Engie

Engie a conclu des accords d’achat d’électricité renouvelable pour 4,3 GW en 2024, contre 2,7 GW en 2023, équivalant à 136 TWh de fourniture d'électricité. Ces 85 accords couvrent 5 continents : Amérique du nord, Amérique du sud, Asie, Europe, Océanie. Engie détient un portefeuille total de 14 GW de PPA déjà contractés. Cette performance comprend de nouveaux contrats avec Meta aux États-Unis, l'élargissement du partenariat global avec Google incluant de nouveaux développements en Belgique et aux États-Unis, ainsi que des accords avec d'autres entreprises du secteur de la Tech.

HF Company

HF Company a reçu le 17 janvier une proposition d’acquisition de la part de Thierry Fernandez, actuellement directeur général de la société LEA Networks associé à un industriel spécialisé dans les réseaux et infrastructures Informatiques. La valeur d’entreprise proposée est de 1,203 million d’euros, avec un paiement de 700 000 euros au plus tard le 30 mars 2025 ainsi qu’un complément de prix de 500 000 euros qui s’étalera jusqu’en 2027. En 2024, LEA Networks a enregistré un chiffre d’affaires consolidé en baisse de 21% à 3,094 millions d’euros et une perte nette de 490 000 euros.

Global Bioenergies

Global Bioenergies annonce une perte nette sensiblement réduite à 5,9 millions d'euros en 2024 contre 8,6 millions en 2023 et 11,9 millions en 2022. Le spécialiste des carburants d’aviation durables s’attend à ce que 2025 se traduise par une perte nette encore réduite. "La société s’est réorganisée pour correspondre à son nouveau modèle de développement partenarial, lequel nous permet de réduire nos dépenses en optimisant les ressources allouées", explique le directeur administratif et financier Samuel Dubruque.

Les chiffres macroéconomiques

Le rapport Jolts sur les ouvertures de postes en décembre sera publié à 16 heures.

Ce matin, l'euro perd 0,35% à 1,0307 dollar.

Hier à Paris

Les marchés européens ont reculé à la suite de la décision de Donald Trump d'imposer d'une hausse des droits de douane de 25% aux importations provenant du Canada et du Mexique et de 10% pour la Chine. Cet après-midi, la présidente du Mexique, Claudia Sheinbaum, a obtenu un délai d'un mois - le temps de négocier un accord - avant l'imposition de ces droits. Ce développement a permis aux indices de réduire leurs pertes. A Paris, le secteur automobile a particulièrement souffert. Le CAC 40 a cédé 1,20% à 7854,92 points et l'EuroStoxx50 a reculé de 1,41% à 5212,56 points.

Hier à Wall Street

Les marchés américains ont baissé à la suite de la décision de la nouvelle administration Trump d’imposer des droits de douane de 25% sur les importations en provenance du Canada et du Mexique. Ils ont cependant limité leurs pertes grâce au délai d'un mois obtenu par la présidente du Mexique, Claudia Sheinbaum. Dans l'intervalle, les deux pays négocieront un nouvel accord commercial. L'indice Dow Jones a perdu 0,28% à 44 421,91 points et le Nasdaq Composite, a cédé 1,20% à 19391,96 points. Les taux longs ont fini en hausse.