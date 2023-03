Prudence en vue à la Bourse de Paris

La Bourse de Paris devrait ouvrir sur une note prudente jeudi, les acteurs de marché attendant la publication en fin de semaine des chiffres officiels sur l'emploi aux Etats-Unis après deux séances difficiles pour les actifs risqués.

Le contrat à terme de l'indice vedette CAC 40 cédait 0,13% une quarantaine de minutes avant le début des transactions, après deux séances en léger repli.

"Les indices européens devraient ouvrir sans tendance ce matin dans le sillage de la clôture de New-York", indique John Plassard, spécialiste en investissement chez Mirabaud.

Wall Street a fini en ordre dispersé mercredi, entre un message un peu plus nuancé que la veille du président de la Réserve fédérale américaine (Fed), Jerome Powell, et des créations d'emplois du secteur privé plus vigoureuses que prévu.

Mardi, M. Powell avait affirmé devant le Sénat américain que les données économiques au-dessus des attentes du marché aux Etats-Unis suggéraient que "le niveau final des taux d'intérêt" de la Fed serait "susceptible d'être plus élevé que prévu".

Mercredi, il a profité de la deuxième partie de son intervention devant le Congrès américain pour préciser qu'"aucune décision (n'avait) été prise" et notamment que l'amplitude de la prochaine hausse des taux dépendrait des indicateurs.

"Aujourd'hui les investisseurs vont passer la séance à digérer le témoignage offensif de Powell, le virage majeur dans les anticipations de taux américains et les fortes données sur l'emploi", affirme Ipek Ozkardeskaya, analyste de Swissquote Bank.

"Ils vont également regarder les demandes d'allocation chômage et prier pour que le rapport sur l'emploi (NFP) de février ne surprenne pas à la hausse comme l'a fait l'enquête mensuelle ADP" la veille en rapportant que les entreprises du secteur privé ont créé 242.000 emplois en février, soit plus qu'en janvier et que ce qui était attendu, ajoute l'experte.

Les intervenants "vont probablement s'abstenir de prendre de nouvelles décisions d'investissements avant le rapport sur l'emploi de vendredi", selon elle.

Valeurs à suivre

JCDecaux: le géant de l'affichage publicitaire est revenu dans le vert en 2022 avec un bénéfice net de 132 millions d'euros, après deux ans de pertes dues à la pandémie de Covid-19 qui avait durement affecté son activité.

Vivendi: le groupe a plongé dans le rouge en 2022, avec une perte nette de plus d'un milliard d'euros due principalement à la déconsolidation de l'opérateur Telecom Italia, au conseil d'administration duquel il ne siège plus.

SRP: le propriétaire du site Showroomprivé a vu son bénéfice net chuter drastiquement en 2022 pour s'établir à 300.000 euros, dans "un environnement de marché difficile" avec des problèmes d'approvisionnement et dans un contexte inflationniste.

pan/mdz/eb