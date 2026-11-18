Au lendemain d'un très net repli, les places européennes font preuve de prudence et s'affichent pour la plupart en légère hausse. A Paris, le CAC 40 avance de 0,13%, à 8 228 points, alors que le DAX 40 à Francfort gagne timidement 0,20%. En revanche, le FTSE 100 à Londres s'affiche en léger repli de 0,23%.

La veille, la Bourse de Paris avait par exemple concédé 1,62%, sa plus forte baisse depuis le 1er octobre, lorsqu'elle avait déjà perdu 1,62%.

Cette méfiance des intervenants était due à l'approche de la publication des résultats de Nvidia, la plus grosse capitalisation boursière mondiale.

Le géant américain dédié aux processeurs graphiques et équipementier de l'IA a depuis rassuré. Le groupe prévoit notamment un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux prévisions pour le quatrième trimestre, autour de 130 milliards de dollars. Au troisième trimestre, les revenus de Nvidia ont atteint 115,8 milliards de dollars, en hausse de 103%. En parallèle, le conseil d'administration a écarté un retour de son emblématique patron Jensen Huang.

Aujourd'hui, les intervenants semblent donc soulagés par la bonne santé du géant américain et par extension celle du secteur des technologiques et de l'IA. Toutefois, ils attendent encore cette semaine un gros, un énorme événement, l'introduction en Bourse d'Anthropic jeudi, dont la valorisation pourrait dépasser les 1 400 milliards de dollars.

En attendant, les investisseurs auront plusieurs statistiques sur l'immobilier à surveiller aux Etats-Unis, avec les permis de construire et les mises en chantier (14h30), ainsi que les promesses de ventes (16h). Plus tard dans la soirée, ils se focaliseront sur les Minutes de la Fed. Il s'agit du compte-rendu détaillé de la réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine.

Ils ont déjà pris connaissance du taux d'inflation annuel dans la zone euro qui s'est établi à 4% en octobre, contre 3,8% en septembre selon Eurostat, qui confirme ainsi son estimation rapide dévoilée il y a deux semaines.

Sur le marché des devises, l'euro recule face au billet vert (-0,15%) et se négocie contre 1,0976 dollar, au plus bas depuis avril 2025.

En ce qui concerne le conflit au Moyen-Orient, malgré l'absence d'avancées au niveau diplomatique, les cours du pétrole reculent. A New York, le WTI cède 1,81%, à 83,10 dollars, et à Londres, le Brent de la mer du Nord perd 1,13%, à 91,94 dollars.

Dans l'actualité des valeurs

Alstom chute lourdement à Paris (-8,92%) après la présentation de résultats semestriels décevants comme prévu. Les analystes s'inquiètent toutefois de la possibilité d'une augmentation de capital dilutive destinée au désendettement du groupe.

Dans le rouge également Accor cède 3,69%. Le groupe va débourser environ 1,6 milliard d'euros afin de racheter la participation des actionnaires minoritaires d'Ennismore en trois étapes.

Délaissé également, TotalEnergies recule de 1,13% en raison du repli des cours de l'or noir.

En revanche, dans le haut du palmarès, Legrand, STMicroelectronics et Schneider Electric gagnent respectivement 3,15, 2,51 et 2,28%, grâce à la bonne publication du géant américain Nvidia.

Ailleurs en Europe, les autres valeurs technologiques, liées à l'IA, sont également particulièrement entourées : ASM International ( 4,23%), ASML ( 3,49%), BE Semiconductors ( 3,15%) ou encore Infineon qui s'adjuge 3,05%.