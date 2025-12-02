Prudence en Europe face à la hausse des rendements obligataires

(AOF) - Au lendemain d’une séance en léger repli pour la plupart des grandes places européennes, la tendance devrait être à la prudence à l’ouverture. Les investisseurs surveillent d’un œil attentif la hausse des rendements obligataires, que ce soit aux Etats-Unis ou en Europe. Ils se focaliseront également, dans la matinée, sur les chiffres préliminaires de l’inflation de la zone euro de novembre. Dans ces conditions, le CAC 40 devrait débuter la journée proche de l’équilibre, alors que le DAX 40 à Francfort devrait progresser d’environ 0,10%.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Carrefour

Carrefour a dévoilé la finalisation de la cession de l'intégralité de ses activités en Italie au groupe NewPrinces, après avoir obtenu toutes les autorisations réglementaires requises. Les activités de Carrefour Italie sont déconsolidées à partir du 30 novembre 2025. Fin juillet, le géant de la grande distribution avait annoncé être en négociations avec NewPrinces pour la cession de ses activités de l'autre côté des Alpes. Ces dernières comprennent 1 188 magasins répartis sur le territoire, et ont généré un chiffre d'affaires de 4,2 milliards d'euros en 2024.

Compagnie des Alpes

Les résultats de l’exercice 2024-2025, clos le 30 septembre dernier, de Compagnie des Alpes ont nettement progressé, comme prévu. Sur la période, le groupe spécialisé dans les loisirs (parcs d’attraction, domaines skiables) a vu son excédent brut opérationnel augmenter de 16,7%, à 409,4 millions d’euros, « conformément à la guidance à nouveau révisée à la hausse par le groupe en octobre dernier » détaille le communiqué de presse.

Mersen

Mersen a annoncé avoir été sélectionné par la Defense Logistic Agency (DLA) des Etats-Unis, pour la fourniture du graphite synthétique isostatique. La société française dédiée aux spécialités électriques et matériaux avancés a remporté ce contrat d’une durée de trois ans et d’un montant de 10 millions de dollars. Mersen se félicite d’avoir été choisi outre-Atlantique, ce qui valide la pertinence de sa présence locale, mais aussi ses compétences avancées dans la production de graphite synthétique, un matériau essentiel pour les applications de haute performance du marché de la défense.

Saint-Gobain

Saint-Gobain a finalisé le 3 novembre la cession de SFIC Belgique, distributeur de matériaux de construction spécialisé dans le plâtre, l'isolation et les plafonds sur le marché belge. Avec un chiffre d'affaires annuel d'environ 75 millions d'euros et des effectifs de 123 collaborateurs, SFIC Belgique opère un réseau de 10 agences qui couvre l'ensemble de la Belgique. Saint-Gobain a également finalisé le 1er décembre la cession de Tumelero, enseigne de distribution de matériaux de construction au Brésil, avec une forte présence dans le sud du pays.

Les chiffres macroéconomiques

A 11h, dans la zone euro, les investisseurs surveilleront l'inflation préliminaire de novembre et le taux de chômage d'octobre. Puis, à 16h, aux Etats-Unis, il y aura les dépenses de construction d'octobre et le Rapport Jolts sur les ouvertures de postes en septembre.

Hier à Paris

Les marchés actions européens ont fini cette première séance du mois de décembre sur une note négative. La séance a été animée par les PMI. En zone euro, l'activité manufacturière est retombée en zone de contraction en novembre. Aux Etats-Unis, elle s'est contractée plus forte que prévu, selon l'ISM. Sur le front des valeurs, l'avionneur Airbus a connu des fortes turbulences tandis que Bureau Veritas a été dégradé par RBC. Le CAC 40 a reculé de 0,32% à 8097 points alors que l'EuroStoxx 50 a sauvé la mise en finissant stable (+0,01%) à 5668 points.

Hier à Wall Street

Les indices américains ont débuté le mois de décembre dans le rouge. Outre quelques logiques prises de bénéfices après cinq séances consécutives de hausse, Wall Street a été pénalisé par des indicateurs macro-économiques peu encourageants sur l’activité dans le secteur manufacturier. La tendance a également été affectée par la hausse des rendements obligataires. Dans ces conditions, le Dow Jones a cédé 0,90%, à 47 289,33 points, le Nasdaq Composite a perdu 0,38%, à 23 275,92 points, et le S&P 500 a reculé de 0,53%, à 6 812,63 points.