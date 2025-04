Prudence en Europe avant les droits de douane réciproques

Aux Etats-Unis, l'enquête ADP sur l'emploi privé aux Etats-Unis en mars sera connue à 14h15 avant les commandes à l'industrie en février à 16h00 et l'évolution hebdomadaire des stocks de pétrole à 16h30.

Unicredit a obtenu le feu vert de l’autorité italienne des marchés, la Consob, pour lancer son offre de rachat de sa concurrente, Banco BPM, tandis que son actionnaire, Crédit Agricole SA entend protéger ses intérêts commerciaux en Italie. En Bourse, l’action de la banque française recule de 0,38% à 16,945 euros tandis que celle d’Unicredit perd 1,2% à 52,04 euros. L’offre d’Unicredit se déroulera du 28 avril au 25 juin et la banque italienne propose 0,175 nouvelle action Unicredit contre une action Banco BPM.

En Europe, Continental (-1,47% à 64,40 euros) affiche une des plus fortes baisses de l'indice DAX40 après une conférence téléphonique de pré-clôture organisée au sujet de ses résultats du premier trimestre. Stifel reste à l'achat sur l'équipementier automobile allemand avec un objectif de cours de 76,00 euros, saluant "un message constructif sur les secteurs Automobile et Pneumatiques, conforme aux indications précédentes". L'Ebit ajusté du secteur Automobile devrait être proche de l'équilibre au premier trimestre, souligne le broker.

