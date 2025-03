Prudence en Europe avant la Fed

(AOF) - Les marchés européens sont attendus en légère baisse à quelques heures de la décision de politique monétaire de la Fed. Si un statu quo est attendu, les investisseurs seront surtout attentifs aux commentaires de son président sur la santé de l'économie américaine. Les taux longs sont tables aux Etats-Unis. Ce matin, la Banque du Japon est également restée l'arme au pied, préférant prendre le temps d'évaluer l'impact de la guerre commerciale lancée par les Etats-Unis.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Ipsen

Ipsen a annoncé le succès de son émission obligataire inaugurale notée de 500 millions d'euros, assortie d'un coupon de 3,875%, et arrivant à échéance en mars 2032. " Cette transaction est une composante importante du plan de refinancement d'Ipsen qui comprenait également le renouvellement de sa ligne de crédit syndiqué de 1,5 milliard d'euros conclue avec succès début mars 2025, pour une période de 5 ans avec deux prolongations possibles d'un an chacune ", explique le groupe biopharmaceutique. Ipsen ajoute qu ce renouvellement prolonge de manière significative la maturité de sa dette.

Fill Up Media

Fill Up Media a dévoilé ses résultats annuels d'où ressort une perte annuelle de 2,52 millions d'euros contre une perte de 2,63 millions d'euros un an plus tôt. Le spécialiste de l'affichage digital extérieur sonore sur distributeurs de carburant a par ailleurs accusé une perte opérationnelle de 1,05 million d'euros contre -1,17 million. Son chiffre d'affaires a progressé de 17%, à 9,7 millions d'euros. Fill Up Media, qui a enregistré un 13eme exercice de croissance consécutif, confirme ses objectifs financiers à horizon 2025, visant notamment un chiffre d’affaires de 26 millions d'euros.

Assystem

Assystem a dévoilé un résultat net consolidé de 7,5 millions d'euros en 2024 contre 102,8 millions d'euros en 2023. Le résultat opérationnel d'activité du groupe d'ingénierie a augmenté de 7,8% à 40,3 millions d'euros, faisant ressortir une marge opérationnelle d'activité de 6,6% contre 6,5% sur l'exercice 2023. " L'amélioration provient principalement de la meilleure occupation des ressources en France ", explique Assystem. Déjà connu, le chiffre d'affaires a progressé de 5,8% à 611,3 millions d'euros.

Deezer

Deezer a diffusé ses résultats annuels, faisant ressortir une perte nette de 26 millions d'euros en amélioration par rapport à celle de 2023 : 59,6 millions. La plateforme de streaming a essuyé un Ebitda ajusté négatif de 4 millions contre 28,8 millions un an auparavant. La marge brute ajustée s’est élevée à 133,7 millions d'euros, en hausse de 21,2 %. Le chiffre d'affaires a progressé de 11,8% en rythme annuel, à 541,7 millions d'euros. La trésorerie nette de Deezer s'est améliorée passant de 42,6 millions à 47,3 millions d'euros.

Les chiffres macroéconomiques

Les investisseurs attendent l'inflation en février en zone euro à 11 heures. Aux Etats-Unis, l'évolution hebdomadaire des stocks de pétrole sera publiée à 15h30 et la décision de politique monétaire de la Fed à 19 heures.

Ce matin, l'euro perd 0,32% à 1,0906 dollar.

Hier à Paris

Les Bourses européennes ont clôturé en hausse alors que l’Allemagne a voté l’assouplissement du frein à l’endettement, à la veille de la décision de la Fed. Francfort a surperformé : le DAX 40 a progressé de 1,03% à 23 393,23 points après avoir inscrit un nouveau plus haut historique à 23 476,01 points. A la Bourse de Paris, Bolloré a été relégué à l'avant-dernière place du SBF120 au lendemain de la publication de ses résultats 2024. L'indice CAC 40 a gagné 0,50% à 8 114,57 points et l'EuroStoxx50 a progressé de 0,76% à 5 486,86 points.

Hier à Wall Street

Les marchés américains ont baissé à la veille de la décision de politique monétaire de la Fed. Sur le marché des taux, le rendement du 10 ans a cédé 1,6 point de base à 4,29%. Après les statistiques décevantes de lundi, les permis de construire, les mises en chantier et la production industrielle ont dépassé les attentes. Du côté des valeurs, Google s'est renforcé dans la cybersécurité en rachetant Wiz pour 32 milliards de dollars en numéraire. Le Dow Jones a perdu 0,62% à 41 581,31 points tandis que le Nasdaq Composite a reculé de 1,71% à 17504,12 points.