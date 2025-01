Prudence en Europe avant la Fed

(AOF) - Les marchés européens sont attendus sans direction claire. Cette deuxième partie de semaine sera incontestablement animée par les banques centrales. La Banque du Canada et la Fed (en début de soirée) rendront leurs décisions de politique monétaire avant celle de la BCE, demain. Dans le même temps, la saison des résultats se poursuit. Hier, LVMH a déclaré un bénéfice net 2024 en retrait de 17%. Les comptes de Meta Platforms, Tesla et Microsoft sont attendus après la clôture de Wall Street. Vendredi, les investisseurs prendront connaissance de l'indice PCE en décembre outre-Atlantique.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Aramis Group

Aramis Group affiche un chiffre d'affaires du premier trimestre 2025 de 578,2 millions d'euros, en hausse de 9,9%. Le spécialiste de la vente en ligne de voitures d'occasion aux particuliers précise que les volumes de véhicules vendus à particulier sont en progression de 9,2% par rapport au premier trimestre 2024,et en surperformance de 12 points par rapport au marché, avec une forte progression des ventes de véhicules pré-immatriculés (+14,5%) et une croissance solide des volumes de véhicules reconditionnés (+7,8%).

Immobilière Dassault

Immobilière Dassault a dévoilé, sur l'ensemble de l'exercice 2024, des revenus locatifs en hausse de 7,7% à 29,8 millions d'euros. Cette croissance reste principalement portée par les indices de révision des loyers et la renégociation de certains baux. Au titre du quatrième trimestre, les revenus locatifs s'inscrivent en hausse de 7,4% à 7,5 millions d'euros. A fin décembre 2024, le taux d’occupation physique du patrimoine du groupe s’établit à 92,5%. Immobilière Dassault publiera le 5 mars prochain ses résultats annuels 2024.

LVMH

LVMH, numéro un mondial du luxe, a fait état d'un bénéfice inférieur aux attentes sur l'ensemble de l'année 2024, pénalisé notamment par la faiblesse de la demande chinoise. Le groupe aux 75 maisons de luxe a déclaré un bénéfice net en recul de 17%, à 12,55 milliards d'euros, là où le consensus ciblait 13,52 milliards d'euros. Le résultat opérationnel ressort en repli de 14%, à 19,57 milliards d'euros (contre 20,34 milliards de consensus) alors que le chiffre d'affaires a baissé de 2% à 84,68 milliards d'euros (contre 84,10 milliards de consensus).

Partouche

Le groupe Partouche annonce que son chiffre d’affaires consolidé 2024 progresse de 2,5 % à 434,3 millions d'euros, contre 428,3 millions d'euros en 2023. Le Produit Brut des Jeux (PBJ) progresse de 1,5 % et s’établit à 712,3 millions d'euros en 2024, contre 701,5 millions d'euros sur l’exercice 2023, profitant de la croissance du PBJ des machines à sous (+1,1 %) et du PBJ des jeux traditionnels à l’étranger (+23,8 %). Le Produit Net des Jeux (PNJ) est en hausse à 338,7 millions d'euros sur l’ensemble de l’année (+1,7 %).

Les chiffres macroéconomiques

La Banque du Canada rendra sa décision de politique monétaire à 15h45.

Aux Etats-Unis, les stocks de grossistes en décembre seront connus à 14h30 avant les stocks de pétrole à 16h30.

La décision de la Fed sera rendue à 20h00.

Vers 8h30, l'euro s’effrite de 0,03% à 1,0425 dollar.

Hier à Paris

Les principaux indices européens ont clôturé dans le vert à l'exception notable du CAC 40 qui a basculé en territoire négatif en fin de séance. Wall Street s'affiche en zone positive à mi-séance au lendemain de la secousse générée par DeepSkeep. Le reste de la semaine s'annonce chargé, entre les nombreux résultats d'entreprise des deux côtés de l'Atlantique et les décisions de politique monétaire de la Fed (demain) et de la BCE, jeudi. Le CAC 40 a essuyé une deuxième séance de suite dans le rouge, cédant 0,12% à 7897 points tandis que l'EuroStoxx 50 a progressé de 0,27% à 5202 points.

Hier à Wall Street

Les marchés américains ont clôturé en zone positive. Ils ont été soutenus par le rebond des valeurs technologiques après les secousses de la veille générées par les annonces de la start up chinoise DeepSeek, spécialisée dans l'IA. Côté statistiques, la confiance des consommateurs a reculé en janvier aux États-Unis, à rebours des attentes des analystes. Les investisseurs prendront connaissance mercredi soir de la décision de politique monétaire de la Fed, la première de 2025 et de l'ère Trump II. Le Dow Jones a progressé de 0,31% à 44850 points et le Nasdaq de 2,03% à 19733 points.