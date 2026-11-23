La semaine passée, la Bourse de Paris a enchaîné cinq replis consécutifs, une série inédite depuis le 20 août dernier, pour une perte cumulée de 5,27%. Cette perte hebdomadaire est la plus importante enregistrée par l'indice vedette français depuis début mars, et surtout, il a également terminé la séance de vendredi sous les 8 000 points, une première depuis le 30 octobre dernier.

Les autres indices européens ont globalement suivi la même tendance. La tendance a été principalement plombée par le secteur de l'IA, malgré deux rendez-vous d'importance. Il y a d'abord eu les résultats trimestriels et perspectives du géant Nvidia qui ont été supérieurs aux prévisions, ce qui n'a pas empêché le titre d'être sanctionné. Le second élément d'importance c'était l'introduction en Bourse d'Anthropic. Lors de son premier jour de cotation, le titre a été jusqu'à flamber de 39% en séance, pour finalement finir sur un gain de 17%. En revanche, la deuxième séance de cotations, vendredi, a été plus compliquée et s'est soldée par une chute de 8,50%.

Aujourd'hui, les marchés européens devraient se reprendre timidement après les lourds replis enregistrés par les places américaines vendredi soir. Le Nasdaq 100 a notamment chuté de 5,61% et a bouclé la semaine sur une perte de 10%, le pire exercice hebdomadaire depuis mars 2020.

Sur le Vieux Continent, le CAC 40 devrait débuter la séance sur un gain d'environ 0,35%. De son côté, le DAX 40 à Francfort devrait être un peu plus timide à l'ouverture et affiche une progression de 0,25% selon les futures sur indices.

Les intervenants vont donc continuer de se focaliser sur ce secteur de l'IA et plus généralement celui des technologiques. Ils vont également devoir garder un oeil sur la macro-économie avec dès ce matin les différents indices mesurant l'activité dans le secteur des services et dans le manufacturier, pour la France, l'Allemagne et l'ensemble de la zone euro. Ces mêmes indicateurs sont également programmés dans l'après-midi aux Etats-Unis.

Toujours au niveau des statistiques, il y aura pêle-mêle l'indice ifo du climat des affaires en Allemagne, la confiance des consommateurs américains calculée par le Conference Board, le PIB des Etats-Unis ou encore l'indice des prix PCE, la mesure de l'inflation préférée de la Fed.

En ce qui concerne la banque centrale des Etats-Unis, la publication du compte-rendu de sa dernière réunion de politique monétaire mercredi dernier a renforcé la probabilité d'une hausse des taux lors de la prochaine réunion programmée le 9 décembre prochain. Selon le FedWatch Tool de CME Group, la quasi-totalité des investisseurs (95%) mise sur un tour de vis monétaire dans deux semaines. Cette perspective risque de peser encore cette semaine sur les places financières et sur les cours de l'or.

Sur le marché des devises, l'euro remonte face au billet vert ( 0,29%) et se négocie contre 1,1003 dollar.

Du côté des matières premières, elles sont en hausse, à New York, le WTI gagne 0,76%, à 83,47 dollars, et le Brent de la mer du Nord avance de 0,84%, à 92,54 dollars.

Dans l'actualité des valeurs

Abivax sera à surveiller après une chute de 17,21% vendredi consécutive à la publication d'un rapport du vendeur à découvert Scorpio Capital qui remet en cause à la fois l'efficacité, la sécurité et la fiabilité des essais cliniques de l'obefazimod, le principal candidat-médicament du laboratoire français. Abivax a réagi en précisant que ce rapport contenait "de nombreuses affirmations, hypothèses et conclusions factuellement inexactes et trompeuses, dont certaines reposent sur des études commandées et financées par Scorpio Capital lui-même".

Bureau Veritas a annoncé l'acquisition de Topo Solutions, une plateforme numérique intégrant l'intelligence artificielle pour piloter l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement, une opération dont les modalités financières n'ont pas été précisées.

Dékuple a affiché une progression solide de son activité au cours des neuf premiers mois de l'exercice 2026. L'acteur de la communication et du data marketing a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 182,1 millions d'euros, en hausse de 4% sur un an (dont 4,2% au troisième trimestre). Son revenu net s'est établi à 135,1 millions d'euros ( 3,2%).

Ailleurs en Europe, la justice américaine a validé l'accord collectif de Bayer sur le Roundup, ce qui permet de contenir le risque juridique.

ABB, le groupe technologique helvético-suédois, a annoncé la signature d'un accord en vue d'acquérir le fabricant allemand Ziehl-Abegg pour 2,65 milliards de dollars.

Le groupe pétrolier et gazier norvégien, Vår Energi, a annoncé avoir conclu un accord pour acquérir les activités amont de ConocoPhillips en Norvège, ainsi que ses participations dans les infrastructures associées en Norvège et au Royaume-Uni, dont la zone du Grand Ekofisk et le terminal de Teesside. L'opération est valorisée à 4,425 milliards de dollars en valeur d'entreprise sur la base d'une date économique fixée au 1er janvier 2026.