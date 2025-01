Prudence des marchés européens avant la BCE, la Fed maintient ses taux

(AOF) - Les marchés européens sont attendus sur une note prudente ce jeudi à l'ouverture de la séance, avant la décision de politique monétaire de la BCE cet après-midi. Aux Etats-Unis, comme cela était largement anticipé, la Fed a laissé sa fourchette de fed funds inchangée à 4,25-4,50%. La Fed marque donc une pause après les trois baisses de taux de septembre (50 points de base), novembre (25 points de base) et décembre (25 points de base). Côté valeurs, Stmicroelectronics a annoncé ce matin une baisse de son chiffre d'affaires au premier trimestre 2025.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Hexaom

Hexaom a finalisé la prise de participation de 75,5% du capital du groupe HDV. Dirigé par son fondateur et Président, Didier Vicens, âgé de 50 ans, le groupe HDV a réalisé en 2024 un chiffre d'affaires de 80 millions d'euros et dispose d'une structure financière très saine. Cette acquisition sera immédiatement relutive. Didier Vicens et trois managers restent actionnaires du groupe HDV à hauteur de 24,5% du capital. Ils conservent leurs fonctions et se sont engagés à accompagner le développement du groupe sur les prochaines années.

Mersen

Mersen annonce un chiffre d'affaires consolidé pour l'année 2024 de 1,244 milliard d'euros, en croissance organique de 2,6% par rapport à 2023, dont plus de 2% sont liés à des augmentations de prix. Les ventes du pôle Advanced Materials s'élèvent à 690 millions d'euros, en croissance organique de 2,6% sur la période. Comme attendu, les ventes pour le marché du solaire et des semi-conducteurs en silicium sont atténuées par le niveau élevé des stocks. La croissance est particulièrement dynamique sur le marché des transports (aéronautique, ferroviaire).

Solutions 30

Pour l'ensemble de l'exercice 2024, le chiffre d'affaires consolidé de Solutions30 s'établit à 994,6 millions d'euros, soit une baisse de 5,9% par rapport à 2023. Cette évolution inclut une contraction organique de 6,5%, l'impact des récentes acquisitions pour +0,2% ainsi qu'un effet de change favorable de +0,4%. Pour l'année 2024, Solutions30 confirme ses perspectives d'une amélioration de la marge d'Ebitda ajusté du groupe, ainsi que d'une progression de l'Ebitda ajusté en valeur, en dépit de la baisse du chiffre d'affaires enregistrée.

STMicroelectronics

Le chiffre d’affaires de l’exercice 2024 de STMicroelectronics a diminué de 23,2% pour s’établir à 13,27 milliards de dollars. La marge d’exploitation est ressortie à 12,6%, soit un recul par rapport à 2023 : +26,7%. Le résultat net a diminué de 63% pour s’établir à 1,56 milliard de dollars. Le groupe a investi 2,53 milliards de dollars en Capex net (non-U.S. GAAP) tout en générant un free cash-flow (non-U.S. GAAP) de 288 millions de dollars. "Nos perspectives pour le premier trimestre, au point médian, sont les suivantes : un chiffre d'affaires net de 2,51 milliards de dollars, en baisse de 27,6% en variation annuelle et en baisse de 24,4% en variation séquentielle, et une marge brute attendue à environ 33,8%, impactée par environ 500 points de base de charges liées aux capacités non utilisées", a annoncé STMicroelectronics.

Les chiffres macroéconomiques

En zone euro, les données sur le Climat des affaires en janvier et sur la confiance des consommateurs en janvier seront publiées à 11h.

La décision de la BCE sera rendue à 14h15.

Les données sur les inscriptions hebdomadaires au chômage aux Etats-Unis seront publiées à 14h30.

Les données sur les promesses de ventes de logements aux Etats-Unis seront publiées à 16h.

Les données sur les stocks de gaz naturel aux Etats-Unis seront dévoilées à 16h30.

Vers 8h30, l'euro perd 0,09% à 1,0412 dollar.

Hier à Paris

Les marchés actions européens ont clôturé dans le vert, à l'exception notable de la place parisienne plombée par les résultats annuels de LVMH. Le groupe de luxe, qui a terminé à l'avant-dernière place du CAC 40, a accusé un recul de 17% de son bénéfice net. Kering et L'Oréal ont complété le podium des trois plus fortes baisses de l'indice phare de la place parisienne. Les investisseurs prendront connaissance du verdict de la Fed dans la soirée, avant celui de la BCE demain. Le CAC 40 a reculé de 0,32% à 7872 points tandis que l'EuroStoxx 50 a progressé de 0,61% à 5227 points.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont terminé dans le rouge au terme de cette séance marquée par la décision de politique monétaire de la Fed, la première de l'année sous le nouveau mandat de Donald Trump. Conformément aux attentes des marchés, la Banque centrale américaine a maintenu ses taux inchangés dans une fourchette comprise entre 4,25% et 4,50%, face à une inflation persistante. Côté valeurs, Starbucks a bondi après avoir dépassé les attentes au premier trimestre malgré un recul de ses ventes. Le Dow Jones a cédé 0,31% à 44713,52 points et le Nasdaq a perdu 0,51% à 19632,32 points.